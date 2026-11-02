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Путин ограничил оборот земель под погранпунктами и захоронениями - 02.11.2026, ПРАЙМ
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Путин ограничил оборот земель под погранпунктами и захоронениями
Путин ограничил оборот земель под погранпунктами и захоронениями - 02.11.2026, ПРАЙМ
Путин ограничил оборот земель под погранпунктами и захоронениями
Президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении оборота земельных участков, занятых пунктами пропуска через госграницу РФ, и об исключении из... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T13:57+0300
2026-11-02T13:57+0300
общество
россия
владимир путин
госдума
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении оборота земельных участков, занятых пунктами пропуска через госграницу РФ, и об исключении из оборота земель, занятых находящимися в региональной или муниципальной собственности воинскими захоронениями. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон относит земельные участки, занятые зданиями и сооружениями, необходимыми для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля в пунктах пропуска через госграницу РФ, к землям, ограниченным в обороте. Речь идет о земле под автомобильными, железнодорожными и иными пунктами пропуска. Сегодня в России действует около 200 автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска, пояснил ранее журналистам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Такие участки, по словам депутата, исключаются из состава земель, которые могут передаваться в частную собственность. Это также позволяет унифицировать порядок их налогообложения, в том числе для земель, закрепленных за Росгранстроем на праве постоянного пользования. В рамках второго чтения Госдума одобрила поправку, касающуюся защиты воинских захоронений и размещения инженерной инфраструктуры на землях с особым правовым режимом. Сейчас из оборота изъяты земельные участки, занятые находящимися в федеральной собственности воинскими захоронениями. Закон предусматривает изъятие из оборота всех участков с воинскими захоронениями независимо от того, принадлежат они РФ, ее регионам или муниципалитетам, ранее пояснял Гаврилов. Такие участки запрещено продавать, дарить, сдавать в аренду и передавать в безвозмездное пользование, а сделки с такой землей будут признаваться ничтожными. Это позволяет сохранить мемориальные места и обеспечить доступ к ним граждан, подчеркивал депутат. Кроме того, закон дает возможность устанавливать сервитуты на землях, изъятых из оборота или ограниченных в обороте. Это позволяет размещать линии электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, другие инженерные сети и их составные части при сохранении основного разрешенного использования участков. Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.
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общество , россия, владимир путин, госдума
Общество , РОССИЯ, Владимир Путин, Госдума
13:57 02.11.2026
 
Путин ограничил оборот земель под погранпунктами и захоронениями

Путин ограничил оборот земель под погранпунктами и захоронениями

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2026
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении оборота земельных участков, занятых пунктами пропуска через госграницу РФ, и об исключении из оборота земель, занятых находящимися в региональной или муниципальной собственности воинскими захоронениями.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон относит земельные участки, занятые зданиями и сооружениями, необходимыми для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля в пунктах пропуска через госграницу РФ, к землям, ограниченным в обороте.
Речь идет о земле под автомобильными, железнодорожными и иными пунктами пропуска. Сегодня в России действует около 200 автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска, пояснил ранее журналистам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
Такие участки, по словам депутата, исключаются из состава земель, которые могут передаваться в частную собственность. Это также позволяет унифицировать порядок их налогообложения, в том числе для земель, закрепленных за Росгранстроем на праве постоянного пользования.
В рамках второго чтения Госдума одобрила поправку, касающуюся защиты воинских захоронений и размещения инженерной инфраструктуры на землях с особым правовым режимом.
Сейчас из оборота изъяты земельные участки, занятые находящимися в федеральной собственности воинскими захоронениями. Закон предусматривает изъятие из оборота всех участков с воинскими захоронениями независимо от того, принадлежат они РФ, ее регионам или муниципалитетам, ранее пояснял Гаврилов.
Такие участки запрещено продавать, дарить, сдавать в аренду и передавать в безвозмездное пользование, а сделки с такой землей будут признаваться ничтожными. Это позволяет сохранить мемориальные места и обеспечить доступ к ним граждан, подчеркивал депутат.
Кроме того, закон дает возможность устанавливать сервитуты на землях, изъятых из оборота или ограниченных в обороте. Это позволяет размещать линии электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, другие инженерные сети и их составные части при сохранении основного разрешенного использования участков.
Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.
 
ОбществоРОССИЯВладимир ПутинГосдума
 
 
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