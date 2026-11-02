https://1prime.ru/20261102/putin--874864587.html

Путин подписал закон об IT-аутсорсинге на финансовом рынке России

Путин подписал закон об IT-аутсорсинге на финансовом рынке России - 02.11.2026, ПРАЙМ

Путин подписал закон об IT-аутсорсинге на финансовом рынке России

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий правовые основы для аутсорсинга информационных технологий на финансовом рынке России,... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T15:21+0300

2026-11-02T15:21+0300

2026-11-02T15:21+0300

финансы

россия

владимир путин

анатолий аксаков

банк россии

госдума

фсб

https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0a/1c/874715799_0:17:2320:1322_1920x0_80_0_0_6e570705389354ae7b178ccc28cc95bb.jpg

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий правовые основы для аутсорсинга информационных технологий на финансовом рынке России, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ, согласно сопроводительным материалам, был разработан в целях обеспечения стабильности финансового сектора и непрерывности деятельности финансовых организаций в условиях глобальных нарушений цепочек поставок оборудования в кредитно-финансовой отрасли. Банки и другие участники финансового рынка смогут оптимизировать затраты на информационную инфраструктуру при сохранении высоких требований к информационной безопасности и защите персональных данных, пояснял ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Использование аутсорсинга позволяет относительно небольшим банкам и финансовым компаниям повышать свою конкурентоспособность, отмечал он. Закон закрепляет право кредитных и некредитных финансовых организаций привлекать другие организации к обработке информации ограниченного доступа, предварительно уведомив об этом Банк России. При этом привлекаемая организация сможет начать обработку лишь через 60 дней со дня отправки такого уведомления. Речь идет о сборе, записи, систематизации, накоплении, хранении, уточнении (обновлении, изменении), извлечении, использовании, передаче (распространении, предоставлении, доступе), удалении, уничтожении информации ограниченного доступа (за исключением сведений, отнесенных к государственной тайне) с использованием информационных систем и их компонентов. ЦБ по согласованию с ФСБ, Федеральной службой по техническому и экспортному контролю, Минцифры и Росфинмониторингом будет устанавливать порядок привлечения кредитными и некредитными финансовыми организациями других организаций для такого аутсорсинга и порядок их взаимодействия, а также требования к привлекаемым организациям. Эти требования будут касаться информационных систем и их компонентов, обеспечения защиты информации, включая контроль за отсутствием несанкционированного доступа к ней, операционной надежности, осуществления внутреннего контроля. Аналогичным образом регулятор установит и критерии, по которым организация не может привлекаться к аутсорсингу на финрынке. В случае нарушения установленных Банком России порядков и требований регулятор будет вправе, помимо других законодательно предусмотренных мер, запретить на срок до полугода обработку информации ограниченного доступа с использованием информационных систем и их компонентов, принадлежащих организациям, привлекаемым для аутсорсинга. Закон вступит в силу через год после его официального опубликования.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, владимир путин, анатолий аксаков, банк россии, госдума, фсб