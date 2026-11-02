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Путин назначил главой набсовета РФПИ Антона Вайно
Путин назначил главой набсовета РФПИ Антона Вайно - 02.11.2026, ПРАЙМ
Путин назначил главой набсовета РФПИ Антона Вайно
Президент России Владимир Путин назначил председателем набсовета Российского фонда прямых инвестиций руководителя администрации президента Антон Вайно,... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T17:12+0300
2026-11-02T17:12+0300
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назначил председателем набсовета Российского фонда прямых инвестиций руководителя администрации президента Антон Вайно, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Указ президента Российской Федерации о членах наблюдательного совета акционерного общества "Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций"... Назначить членами наблюдательного совета акционерного общества "Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций" сроком на пять лет следующих лиц: Вайно А.Э. - руководитель администрации президента Российской Федерации (председатель наблюдательного совета)... Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе. Кроме того членами набсовета переназначены глава Банка России Эльвира Набиуллина, вице-премьер РФ Александр Новак, замглавы администрации президента России Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов. В конце сентября президент подписал указ о продлении полномочий главы РФПИ Кирилла Дмитриева еще на пять лет.
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финансы, россия, владимир путин, эльвира набиуллина, александр новак, банк россии, рфпи
Финансы, РОССИЯ, Владимир Путин, Эльвира Набиуллина, Александр Новак, Банк России, РФПИ
Путин назначил главой набсовета РФПИ Антона Вайно
Путин назначил главой набсовета РФПИ Антона Вайно