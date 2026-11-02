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Путин назначил главой набсовета РФПИ Антона Вайно - 02.11.2026, ПРАЙМ
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Путин назначил главой набсовета РФПИ Антона Вайно
Путин назначил главой набсовета РФПИ Антона Вайно - 02.11.2026, ПРАЙМ
Путин назначил главой набсовета РФПИ Антона Вайно
Президент России Владимир Путин назначил председателем набсовета Российского фонда прямых инвестиций руководителя администрации президента Антон Вайно,... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T17:12+0300
2026-11-02T17:12+0300
финансы
россия
владимир путин
эльвира набиуллина
александр новак
банк россии
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назначил председателем набсовета Российского фонда прямых инвестиций руководителя администрации президента Антон Вайно, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Указ президента Российской Федерации о членах наблюдательного совета акционерного общества "Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций"... Назначить членами наблюдательного совета акционерного общества "Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций" сроком на пять лет следующих лиц: Вайно А.Э. - руководитель администрации президента Российской Федерации (председатель наблюдательного совета)... Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе. Кроме того членами набсовета переназначены глава Банка России Эльвира Набиуллина, вице-премьер РФ Александр Новак, замглавы администрации президента России Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов. В конце сентября президент подписал указ о продлении полномочий главы РФПИ Кирилла Дмитриева еще на пять лет.
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финансы, россия, владимир путин, эльвира набиуллина, александр новак, банк россии, рфпи
Финансы, РОССИЯ, Владимир Путин, Эльвира Набиуллина, Александр Новак, Банк России, РФПИ
17:12 02.11.2026
 
Путин назначил главой набсовета РФПИ Антона Вайно

Путин назначил главой набсовета РФПИ Антона Вайно

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назначил председателем набсовета Российского фонда прямых инвестиций руководителя администрации президента Антон Вайно, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Указ президента Российской Федерации о членах наблюдательного совета акционерного общества "Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций"... Назначить членами наблюдательного совета акционерного общества "Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций" сроком на пять лет следующих лиц: Вайно А.Э. - руководитель администрации президента Российской Федерации (председатель наблюдательного совета)... Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе.
Кроме того членами набсовета переназначены глава Банка России Эльвира Набиуллина, вице-премьер РФ Александр Новак, замглавы администрации президента России Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
В конце сентября президент подписал указ о продлении полномочий главы РФПИ Кирилла Дмитриева еще на пять лет.
 
ФинансыРОССИЯВладимир ПутинЭльвира НабиуллинаАлександр НовакБанк РоссииРФПИ
 
 
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