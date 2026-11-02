https://1prime.ru/20261102/putin--874870129.html

Путин назначил главой набсовета РФПИ Антона Вайно

Путин назначил главой набсовета РФПИ Антона Вайно - 02.11.2026, ПРАЙМ

Путин назначил главой набсовета РФПИ Антона Вайно

Президент России Владимир Путин назначил председателем набсовета Российского фонда прямых инвестиций руководителя администрации президента Антон Вайно,... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T17:12+0300

2026-11-02T17:12+0300

2026-11-02T17:12+0300

финансы

россия

владимир путин

эльвира набиуллина

александр новак

банк россии

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назначил председателем набсовета Российского фонда прямых инвестиций руководителя администрации президента Антон Вайно, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Указ президента Российской Федерации о членах наблюдательного совета акционерного общества "Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций"... Назначить членами наблюдательного совета акционерного общества "Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций" сроком на пять лет следующих лиц: Вайно А.Э. - руководитель администрации президента Российской Федерации (председатель наблюдательного совета)... Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе. Кроме того членами набсовета переназначены глава Банка России Эльвира Набиуллина, вице-премьер РФ Александр Новак, замглавы администрации президента России Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов. В конце сентября президент подписал указ о продлении полномочий главы РФПИ Кирилла Дмитриева еще на пять лет.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, владимир путин, эльвира набиуллина, александр новак, банк россии, рфпи