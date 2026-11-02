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Путин установил порядок передачи выморочных вкладов государству - 02.11.2026, ПРАЙМ
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Путин установил порядок передачи выморочных вкладов государству
Путин установил порядок передачи выморочных вкладов государству - 02.11.2026, ПРАЙМ
Путин установил порядок передачи выморочных вкладов государству
Президент РФ Владимир Путин установил порядок передачи в собственность государства признанных выморочными денежных средств и драгоценных металлов на банковских... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T18:58+0300
2026-11-02T19:05+0300
финансы
банки
владимир путин
росимущество
фнс россии
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин установил порядок передачи в собственность государства признанных выморочными денежных средств и драгоценных металлов на банковских счетах и вкладах, соответствующий указ опубликован на портале официального опубликования правовых актов. Как отмечается в указе, если гражданин РФ умер более пяти лет назад, снят с учета в налоговой, и у него на банковском счете или вкладе (депозите) имеются денежные средства в рублях или иностранной валюте, а также драгоценные металлы, и имущество признано выморочным, то оно "переходит в порядке наследования по закону в собственность РФ". Согласно документу, соответствующий порядок передачи применяется к выморочному имуществу, в случае если после смерти указанных граждан не открывались наследственные дела. Право государства забрать выморочное имущество будет подтверждаться перечнем граждан РФ, в который будут включены лица, чье имущество признали выморочным и теперь передают государству. Согласно указу, в этот перечень будет включена информация о лицах, в отношении которых в единой информационной системе нотариата нет данных об открытии наследственных дел, в банке данных в исполнительном производстве нет документов, которые надо исполнять уже после их смерти. Кроме того, в этом перечне также будет информация о банковских счетах, вкладах (депозитах), которые были открыты этим гражданам. В перечне будет указана фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, дата его рождения и смерти, место рождения (при наличии), адрес регистрации по последнему месту жительства (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика, реквизиты банковских счетов, вкладов (депозитов) с указанием наименований банков. Формировать перечень выморочного имущества будет Росимущество на основании данных от Федеральной налоговой службы (ФНС), нотариальной палаты, судебных приставов и банков. Как отмечается в указе, правительство РФ до 1 апреля 2027 года представит предложения по внесению в законодательство РФ изменений, устанавливающих порядок выявления имущества, которое в порядке наследования должно перейти в собственность РФ.
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финансы, банки, владимир путин, росимущество, фнс россии
Финансы, Банки, Владимир Путин, Росимущество, ФНС России
18:58 02.11.2026 (обновлено: 19:05 02.11.2026)
 
Путин установил порядок передачи выморочных вкладов государству

Путин установил порядок передачи выморочных вкладов в собственность государства

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин установил порядок передачи в собственность государства признанных выморочными денежных средств и драгоценных металлов на банковских счетах и вкладах, соответствующий указ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.
Как отмечается в указе, если гражданин РФ умер более пяти лет назад, снят с учета в налоговой, и у него на банковском счете или вкладе (депозите) имеются денежные средства в рублях или иностранной валюте, а также драгоценные металлы, и имущество признано выморочным, то оно "переходит в порядке наследования по закону в собственность РФ".
Согласно документу, соответствующий порядок передачи применяется к выморочному имуществу, в случае если после смерти указанных граждан не открывались наследственные дела.
Право государства забрать выморочное имущество будет подтверждаться перечнем граждан РФ, в который будут включены лица, чье имущество признали выморочным и теперь передают государству.
Согласно указу, в этот перечень будет включена информация о лицах, в отношении которых в единой информационной системе нотариата нет данных об открытии наследственных дел, в банке данных в исполнительном производстве нет документов, которые надо исполнять уже после их смерти. Кроме того, в этом перечне также будет информация о банковских счетах, вкладах (депозитах), которые были открыты этим гражданам.
В перечне будет указана фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, дата его рождения и смерти, место рождения (при наличии), адрес регистрации по последнему месту жительства (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика, реквизиты банковских счетов, вкладов (депозитов) с указанием наименований банков.
Формировать перечень выморочного имущества будет Росимущество на основании данных от Федеральной налоговой службы (ФНС), нотариальной палаты, судебных приставов и банков.
Как отмечается в указе, правительство РФ до 1 апреля 2027 года представит предложения по внесению в законодательство РФ изменений, устанавливающих порядок выявления имущества, которое в порядке наследования должно перейти в собственность РФ.
 
ФинансыБанкиВладимир ПутинРосимуществоФНС России
 
 
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