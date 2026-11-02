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Путин подписал закон о ратификации соглашения с Китаем о строительстве нового ж/д пути
Путин подписал закон о ратификации соглашения с Китаем о строительстве нового ж/д пути - 02.11.2026, ПРАЙМ
Путин подписал закон о ратификации соглашения с Китаем о строительстве нового ж/д пути
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между правительствами России и Китая о совместном строительстве нового железнодорожного... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T13:44+0300
2026-11-02T13:44+0300
2026-11-02T13:44+0300
бизнес
россия
китай
пекин
владимир путин
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между правительствами России и Китая о совместном строительстве нового железнодорожного пути, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Соглашение было подписано в Пекине 20 мая 2026 года.
Документ подразумевает возведение второго главного пути на трансграничном участке железной дороги Забайкальск-Маньчжурия. Ширина колеи должна составить 1435 миллиметров.
Соглашение направлено на создание условий для увеличения объемов передачи грузов между пограничными станциями двух государств.
Согласно закону, стороны сотрудничают на принципах совместного и синхронного строительства, а границей ответственности является точка стыка на российско-китайской государственной границе.
Работы не должны изменять прохождение линии границы, повреждать пограничные знаки, наносить ущерб экологической безопасности и влиять на функционирование действующих путей.
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бизнес, россия, китай, пекин, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, Пекин, Владимир Путин
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между правительствами России и Китая о совместном строительстве нового железнодорожного пути, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Соглашение было подписано в Пекине 20 мая 2026 года.
Документ подразумевает возведение второго главного пути на трансграничном участке железной дороги Забайкальск-Маньчжурия. Ширина колеи должна составить 1435 миллиметров.
Соглашение направлено на создание условий для увеличения объемов передачи грузов между пограничными станциями двух государств.
Согласно закону, стороны сотрудничают на принципах совместного и синхронного строительства, а границей ответственности является точка стыка на российско-китайской государственной границе.
Работы не должны изменять прохождение линии границы, повреждать пограничные знаки, наносить ущерб экологической безопасности и влиять на функционирование действующих путей.