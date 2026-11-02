https://1prime.ru/20261102/putin-874858993.html

Путин подписал закон о ратификации соглашения с Китаем о строительстве нового ж/д пути

Путин подписал закон о ратификации соглашения с Китаем о строительстве нового ж/д пути - 02.11.2026, ПРАЙМ

Путин подписал закон о ратификации соглашения с Китаем о строительстве нового ж/д пути

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между правительствами России и Китая о совместном строительстве нового железнодорожного... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T13:44+0300

2026-11-02T13:44+0300

2026-11-02T13:44+0300

бизнес

россия

китай

пекин

владимир путин

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между правительствами России и Китая о совместном строительстве нового железнодорожного пути, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Соглашение было подписано в Пекине 20 мая 2026 года. Документ подразумевает возведение второго главного пути на трансграничном участке железной дороги Забайкальск-Маньчжурия. Ширина колеи должна составить 1435 миллиметров. Соглашение направлено на создание условий для увеличения объемов передачи грузов между пограничными станциями двух государств. Согласно закону, стороны сотрудничают на принципах совместного и синхронного строительства, а границей ответственности является точка стыка на российско-китайской государственной границе. Работы не должны изменять прохождение линии границы, повреждать пограничные знаки, наносить ущерб экологической безопасности и влиять на функционирование действующих путей.

китай

пекин

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, китай, пекин, владимир путин