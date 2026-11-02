https://1prime.ru/20261102/putin-874863368.html

"В Кремле празднуют": план Запада против Путина провалился, пишет NYT

"В Кремле празднуют": план Запада против Путина провалился, пишет NYT - 02.11.2026, ПРАЙМ

"В Кремле празднуют": план Запада против Путина провалился, пишет NYT

Президент России Владимир Путин срывает попытки западных стран изолировать его, пишет обозреватель The New York Times Пол Сонн. | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T14:52+0300

2026-11-02T14:52+0300

2026-11-02T14:52+0300

запад

россия

владимир путин

сша

санкции против рф

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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин срывает попытки западных стран изолировать его, пишет обозреватель The New York Times Пол Сонн."Путин на прошедшей неделе развернул в российской столице череду дипломатических мероприятий, которая продемонстрировала, что, спустя почти пять лет после начала конфликта на Украине, он срывает попытки Запада изолировать его и пробивается обратно на главную сцену мировой политики", — утверждает он.По мнению обозревателя, на это также указывают звонок президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере, встречи с эмиром Катара Тамимом Аль Тани и президентом Ирана Масудом Пезешкианом во время Форума стран-экспортеров газа, а также договоренности с американской администрацией, в том числе по дизельному топливу."Думаю, в Кремле сейчас действительно празднуют. Независимо от того, делают они что-либо или нет, им достается то, на что они даже не рассчитывали", — заключает политолог Штефан Майстер.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://1prime.ru/20261030/putin-874826602.html

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запад, россия, владимир путин, сша, санкции против рф