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"В Кремле празднуют": план Запада против Путина провалился, пишет NYT
"В Кремле празднуют": план Запада против Путина провалился, пишет NYT - 02.11.2026, ПРАЙМ
"В Кремле празднуют": план Запада против Путина провалился, пишет NYT
Президент России Владимир Путин срывает попытки западных стран изолировать его, пишет обозреватель The New York Times Пол Сонн. | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T14:52+0300
2026-11-02T14:52+0300
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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин срывает попытки западных стран изолировать его, пишет обозреватель The New York Times Пол Сонн."Путин на прошедшей неделе развернул в российской столице череду дипломатических мероприятий, которая продемонстрировала, что, спустя почти пять лет после начала конфликта на Украине, он срывает попытки Запада изолировать его и пробивается обратно на главную сцену мировой политики", — утверждает он.По мнению обозревателя, на это также указывают звонок президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере, встречи с эмиром Катара Тамимом Аль Тани и президентом Ирана Масудом Пезешкианом во время Форума стран-экспортеров газа, а также договоренности с американской администрацией, в том числе по дизельному топливу."Думаю, в Кремле сейчас действительно празднуют. Независимо от того, делают они что-либо или нет, им достается то, на что они даже не рассчитывали", — заключает политолог Штефан Майстер.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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запад, россия, владимир путин, сша, санкции против рф
ЗАПАД, РОССИЯ, Владимир Путин, США, санкции против РФ
"В Кремле празднуют": план Запада против Путина провалился, пишет NYT
NYT: Путин срывает попытки Запада его изолировать и возвращается в центр мировой политики
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ.
Президент России Владимир Путин срывает попытки западных стран изолировать его, пишет обозреватель The New York Times
Пол Сонн.
"Путин на прошедшей неделе развернул в российской столице череду дипломатических мероприятий, которая продемонстрировала, что, спустя почти пять лет после начала конфликта на Украине, он срывает попытки Запада изолировать его и пробивается обратно на главную сцену мировой политики", — утверждает он.
По мнению обозревателя, на это также указывают звонок президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере, встречи с эмиром Катара Тамимом Аль Тани и президентом Ирана Масудом Пезешкианом во время Форума стран-экспортеров газа, а также договоренности с американской администрацией, в том числе по дизельному топливу.
"Думаю, в Кремле сейчас действительно празднуют. Независимо от того, делают они что-либо или нет, им достается то, на что они даже не рассчитывали", — заключает политолог Штефан Майстер.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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