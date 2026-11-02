https://1prime.ru/20261102/putin-874871919.html

Путин подписал указ о поддержке функционирования информресурсов

Путин подписал указ о поддержке функционирования информресурсов - 02.11.2026, ПРАЙМ

Путин подписал указ о поддержке функционирования информресурсов

Президент Владимир Путин подписал указ о временных мерах по обеспечению поддержки функционирования в России информационных ресурсов, сообщается на сайте... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T18:17+0300

2026-11-02T18:17+0300

2026-11-02T18:17+0300

технологии

россия

владимир путин

цод

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Президент Владимир Путин подписал указ о временных мерах по обеспечению поддержки функционирования в России информационных ресурсов, сообщается на сайте официального опубликования правовых актов.Документ подписан в связи с необходимостью принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные действия некоторых иностранных государств — в целях поддержки информационных ресурсов, владельцами которых являются граждане России и российские юридические лица. Указ вступает в силу со дня официального опубликования.Минцифры поручено провести учет свободных площадей и мощностей расположенных в России центров обработки данных, владельцы которых не являются госорганами, унитарными предприятиями или учреждениями. Кроме того, не позднее 10 дней со дня вступления указа в силу владельцы частных ЦОДов должны зарезервировать 10% имеющихся площадей и мощностей — они по решению властей будут предоставляться при необходимости.Министерству также поручено утвердить обязательные требования к владельцам информационных ресурсов по обеспечению надежности и бесперебойности их функционирования. Правительству, в свою очередь, предстоит сформировать при правительственной комиссии по цифровому развитию подкомиссию по обеспечению бесперебойного функционирования объектов в сфере информационных технологий и связи.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, владимир путин, цод