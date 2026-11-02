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Путин подписал указ о поддержке функционирования информресурсов
Путин подписал указ о поддержке функционирования информресурсов - 02.11.2026, ПРАЙМ
Путин подписал указ о поддержке функционирования информресурсов
Президент Владимир Путин подписал указ о временных мерах по обеспечению поддержки функционирования в России информационных ресурсов, сообщается на сайте... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T18:17+0300
2026-11-02T18:17+0300
2026-11-02T18:17+0300
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владимир путин
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Президент Владимир Путин подписал указ о временных мерах по обеспечению поддержки функционирования в России информационных ресурсов, сообщается на сайте официального опубликования правовых актов.Документ подписан в связи с необходимостью принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные действия некоторых иностранных государств — в целях поддержки информационных ресурсов, владельцами которых являются граждане России и российские юридические лица. Указ вступает в силу со дня официального опубликования.Минцифры поручено провести учет свободных площадей и мощностей расположенных в России центров обработки данных, владельцы которых не являются госорганами, унитарными предприятиями или учреждениями. Кроме того, не позднее 10 дней со дня вступления указа в силу владельцы частных ЦОДов должны зарезервировать 10% имеющихся площадей и мощностей — они по решению властей будут предоставляться при необходимости.Министерству также поручено утвердить обязательные требования к владельцам информационных ресурсов по обеспечению надежности и бесперебойности их функционирования. Правительству, в свою очередь, предстоит сформировать при правительственной комиссии по цифровому развитию подкомиссию по обеспечению бесперебойного функционирования объектов в сфере информационных технологий и связи.
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технологии, россия, владимир путин, цод
Технологии, РОССИЯ, Владимир Путин, ЦОД
Путин подписал указ о поддержке функционирования информресурсов
Путин подписал указ о временных мерах по поддержке функционирования в РФ информресурсов
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Президент Владимир Путин подписал указ о временных мерах по обеспечению поддержки функционирования в России информационных ресурсов, сообщается на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ подписан в связи с необходимостью принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные действия некоторых иностранных государств — в целях поддержки информационных ресурсов, владельцами которых являются граждане России и российские юридические лица. Указ вступает в силу со дня официального опубликования.
Минцифры поручено провести учет свободных площадей и мощностей расположенных в России центров обработки данных, владельцы которых не являются госорганами, унитарными предприятиями или учреждениями. Кроме того, не позднее 10 дней со дня вступления указа в силу владельцы частных ЦОДов
должны зарезервировать 10% имеющихся площадей и мощностей — они по решению властей будут предоставляться при необходимости.
Министерству также поручено утвердить обязательные требования к владельцам информационных ресурсов по обеспечению надежности и бесперебойности их функционирования. Правительству, в свою очередь, предстоит сформировать при правительственной комиссии по цифровому развитию подкомиссию по обеспечению бесперебойного функционирования объектов в сфере информационных технологий и связи.