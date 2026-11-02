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"Эксперт РА": транспорт в России вырос на 11% за девять месяцев - 02.11.2026, ПРАЙМ
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"Эксперт РА": транспорт в России вырос на 11% за девять месяцев
"Эксперт РА": транспорт в России вырос на 11% за девять месяцев - 02.11.2026, ПРАЙМ
"Эксперт РА": транспорт в России вырос на 11% за девять месяцев
Занимающий основную долю на всем лизинговом рынке России сегмент транспорта по итогам января-сентября вырос на 11% в годовом выражении, до 185,1 тысячи единиц... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T00:17+0300
2026-11-02T00:17+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Занимающий основную долю на всем лизинговом рынке России сегмент транспорта по итогам января-сентября вырос на 11% в годовом выражении, до 185,1 тысячи единиц преимущественно за счет сделок с автомобилями, следует из обзора "Эксперт РА", который есть у РИА Новости. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" оценило динамику количества сделок на лизинговом рынке на основании статистики, предоставляемой лизингодателями в Федресурс. "Число переданных предметов лизинга выросло на 3% за девять месяцев 2026 года против падения на 34% годом ранее и составило 304 тысячи штук. … Крупнейший сегмент – транспорт – показал прирост на 11% за девять месяцев 2026 года преимущественно за счет сделок с автомобилями", - говорится в исследовании. Согласно графику, представленному в отчете, в абсолютных цифрах при росте в 11% объем транспортного сектора составил 185,1 тысячи единиц техники. Отмечается, что транспортный сегмент по-прежнему занимает основную долю в 61% по количеству переданных предметов на рынке лизинга по итогам девяти месяцев. Так, к этой категории относятся автомобили, самолеты, водные суда и железнодорожный подвижной состав. "Оборудование занимает долю в 30% по числу переданных предметов лизинга за девять месяцев 2026 года, при этом динамика составила -17% (92,2 тысячи единиц – ред.) к аналогичному периоду прошлого года. … Спецтехника занимает около 8% всех переданных предметов лизинга, где 35% приходится на сельскохозяйственную технику, за счет которой был преимущественно обеспечен прирост всего сегмента на 53% за девять месяцев 2026 года (до 24,8 тысячи единиц – ред.)", - заключили аналитики.
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192
40
192
40
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4.7
96
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бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
00:17 02.11.2026
 
"Эксперт РА": транспорт в России вырос на 11% за девять месяцев

"Эксперт РА": сегмент транспорта в России за девять месяцев вырос на 11%

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Занимающий основную долю на всем лизинговом рынке России сегмент транспорта по итогам января-сентября вырос на 11% в годовом выражении, до 185,1 тысячи единиц преимущественно за счет сделок с автомобилями, следует из обзора "Эксперт РА", который есть у РИА Новости.
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" оценило динамику количества сделок на лизинговом рынке на основании статистики, предоставляемой лизингодателями в Федресурс.
"Число переданных предметов лизинга выросло на 3% за девять месяцев 2026 года против падения на 34% годом ранее и составило 304 тысячи штук. … Крупнейший сегмент – транспорт – показал прирост на 11% за девять месяцев 2026 года преимущественно за счет сделок с автомобилями", - говорится в исследовании.
Согласно графику, представленному в отчете, в абсолютных цифрах при росте в 11% объем транспортного сектора составил 185,1 тысячи единиц техники.
Отмечается, что транспортный сегмент по-прежнему занимает основную долю в 61% по количеству переданных предметов на рынке лизинга по итогам девяти месяцев. Так, к этой категории относятся автомобили, самолеты, водные суда и железнодорожный подвижной состав.
"Оборудование занимает долю в 30% по числу переданных предметов лизинга за девять месяцев 2026 года, при этом динамика составила -17% (92,2 тысячи единиц – ред.) к аналогичному периоду прошлого года. … Спецтехника занимает около 8% всех переданных предметов лизинга, где 35% приходится на сельскохозяйственную технику, за счет которой был преимущественно обеспечен прирост всего сегмента на 53% за девять месяцев 2026 года (до 24,8 тысячи единиц – ред.)", - заключили аналитики.
 
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