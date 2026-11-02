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"Эксперт РА": транспорт в России вырос на 11% за девять месяцев

"Эксперт РА": транспорт в России вырос на 11% за девять месяцев - 02.11.2026, ПРАЙМ

"Эксперт РА": транспорт в России вырос на 11% за девять месяцев

Занимающий основную долю на всем лизинговом рынке России сегмент транспорта по итогам января-сентября вырос на 11% в годовом выражении, до 185,1 тысячи единиц... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T00:17+0300

2026-11-02T00:17+0300

2026-11-02T00:17+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Занимающий основную долю на всем лизинговом рынке России сегмент транспорта по итогам января-сентября вырос на 11% в годовом выражении, до 185,1 тысячи единиц преимущественно за счет сделок с автомобилями, следует из обзора "Эксперт РА", который есть у РИА Новости. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" оценило динамику количества сделок на лизинговом рынке на основании статистики, предоставляемой лизингодателями в Федресурс. "Число переданных предметов лизинга выросло на 3% за девять месяцев 2026 года против падения на 34% годом ранее и составило 304 тысячи штук. … Крупнейший сегмент – транспорт – показал прирост на 11% за девять месяцев 2026 года преимущественно за счет сделок с автомобилями", - говорится в исследовании. Согласно графику, представленному в отчете, в абсолютных цифрах при росте в 11% объем транспортного сектора составил 185,1 тысячи единиц техники. Отмечается, что транспортный сегмент по-прежнему занимает основную долю в 61% по количеству переданных предметов на рынке лизинга по итогам девяти месяцев. Так, к этой категории относятся автомобили, самолеты, водные суда и железнодорожный подвижной состав. "Оборудование занимает долю в 30% по числу переданных предметов лизинга за девять месяцев 2026 года, при этом динамика составила -17% (92,2 тысячи единиц – ред.) к аналогичному периоду прошлого года. … Спецтехника занимает около 8% всех переданных предметов лизинга, где 35% приходится на сельскохозяйственную технику, за счет которой был преимущественно обеспечен прирост всего сегмента на 53% за девять месяцев 2026 года (до 24,8 тысячи единиц – ред.)", - заключили аналитики.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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