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Работа приложения каршеринга BelkaCar нарушена из-за сбоя
Работа приложения каршеринга BelkaCar нарушена из-за сбоя - 02.11.2026, ПРАЙМ
Работа приложения каршеринга BelkaCar нарушена из-за сбоя
Работа приложения каршеринга BelkaCar была нарушена из-за сбоя, сейчас идет работа по исправлению ситуации, сообщила компания. | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T14:29+0300
2026-11-02T14:29+0300
2026-11-02T14:29+0300
бизнес
финансы
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Работа приложения каршеринга BelkaCar была нарушена из-за сбоя, сейчас идет работа по исправлению ситуации, сообщила компания.
Ранее в понедельник хостинг-провайдер Beget сообщил о сбое в работе, компания восстанавливает работу дата-центров.
"В данный момент наблюдаются проблемы в работе приложения. Мы уже все исправляем", - сообщили в каршеринге.
Также сервис предложил обращаться в службу поддержки для перерасчета излишне списанных средств и принес извинения за сложившуюся ситуацию.
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бизнес, финансы
Работа приложения каршеринга BelkaCar нарушена из-за сбоя
Работа приложения каршеринга BelkaCar была нарушена из-за сбоя
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Работа приложения каршеринга BelkaCar была нарушена из-за сбоя, сейчас идет работа по исправлению ситуации, сообщила компания.
Ранее в понедельник хостинг-провайдер Beget сообщил о сбое в работе, компания восстанавливает работу дата-центров.
"В данный момент наблюдаются проблемы в работе приложения. Мы уже все исправляем", - сообщили в каршеринге.
Также сервис предложил обращаться в службу поддержки для перерасчета излишне списанных средств и принес извинения за сложившуюся ситуацию.