https://1prime.ru/20261102/rabota-874862151.html

Работа приложения каршеринга BelkaCar нарушена из-за сбоя

Работа приложения каршеринга BelkaCar нарушена из-за сбоя - 02.11.2026, ПРАЙМ

Работа приложения каршеринга BelkaCar нарушена из-за сбоя

Работа приложения каршеринга BelkaCar была нарушена из-за сбоя, сейчас идет работа по исправлению ситуации, сообщила компания. | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T14:29+0300

2026-11-02T14:29+0300

2026-11-02T14:29+0300

бизнес

финансы

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Работа приложения каршеринга BelkaCar была нарушена из-за сбоя, сейчас идет работа по исправлению ситуации, сообщила компания. Ранее в понедельник хостинг-провайдер Beget сообщил о сбое в работе, компания восстанавливает работу дата-центров. "В данный момент наблюдаются проблемы в работе приложения. Мы уже все исправляем", - сообщили в каршеринге. Также сервис предложил обращаться в службу поддержки для перерасчета излишне списанных средств и принес извинения за сложившуюся ситуацию.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы