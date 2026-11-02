https://1prime.ru/20261102/rasprodazha-874842531.html

Больше половины россиян считают распродажу на "черную пятницу" обманом

Больше половины россиян считают распродажу на "черную пятницу" обманом - 02.11.2026, ПРАЙМ

Больше половины россиян считают распродажу на "черную пятницу" обманом

Больше половины россиян (67%) считает распродажу на "черную пятницу" скорее обманом покупателей, в честное снижение цен в период акции верит только каждый... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T03:18+0300

2026-11-02T03:18+0300

2026-11-02T03:18+0300

бизнес

superjob

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874842531.jpg?1793578702

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Больше половины россиян (67%) считает распродажу на "черную пятницу" скорее обманом покупателей, в честное снижение цен в период акции верит только каждый восьмой житель страны, рассказали РИА Новости аналитики SuperJob. Как ранее сообщили РИА Новости представители российского ритейла, "черная пятница" - крупнейшая распродажа года - стартует в этом году в ноябре, самое ранее - 12 ноября. "Выяснилось, что 67% россиян считают "черную пятницу" скорее обманом покупателей. В то, что магазины честно снижают первоначальные цены, верит каждый восьмой (12%), еще 21% не смогли дать оценку", - показал опрос 1600 респондентов. Женщины верят в реальное снижение цен на ноябрьской распродаже почти вдвое чаще мужчин (15 и 8% соответственно). Доверие к распродаже убывает с возрастом: среди россиян младше 35 лет в честные скидки верят 17%, среди 35–45-летних - 10%, среди тех, кому 45 лет и больше - 4%. О намерении сделать покупки в "черную пятницу" заявили 7% россиян, 72% таких планов не имеют, 21% пока не определились.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, superjob