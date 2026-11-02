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Больше половины россиян считают распродажу на "черную пятницу" обманом - 02.11.2026, ПРАЙМ
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Больше половины россиян считают распродажу на "черную пятницу" обманом
Больше половины россиян считают распродажу на "черную пятницу" обманом - 02.11.2026, ПРАЙМ
Больше половины россиян считают распродажу на "черную пятницу" обманом
Больше половины россиян (67%) считает распродажу на "черную пятницу" скорее обманом покупателей, в честное снижение цен в период акции верит только каждый... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T03:18+0300
2026-11-02T03:18+0300
бизнес
superjob
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Больше половины россиян (67%) считает распродажу на "черную пятницу" скорее обманом покупателей, в честное снижение цен в период акции верит только каждый восьмой житель страны, рассказали РИА Новости аналитики SuperJob. Как ранее сообщили РИА Новости представители российского ритейла, "черная пятница" - крупнейшая распродажа года - стартует в этом году в ноябре, самое ранее - 12 ноября. "Выяснилось, что 67% россиян считают "черную пятницу" скорее обманом покупателей. В то, что магазины честно снижают первоначальные цены, верит каждый восьмой (12%), еще 21% не смогли дать оценку", - показал опрос 1600 респондентов. Женщины верят в реальное снижение цен на ноябрьской распродаже почти вдвое чаще мужчин (15 и 8% соответственно). Доверие к распродаже убывает с возрастом: среди россиян младше 35 лет в честные скидки верят 17%, среди 35–45-летних - 10%, среди тех, кому 45 лет и больше - 4%. О намерении сделать покупки в "черную пятницу" заявили 7% россиян, 72% таких планов не имеют, 21% пока не определились.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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бизнес, superjob
Бизнес, SuperJob
03:18 02.11.2026
 
Больше половины россиян считают распродажу на "черную пятницу" обманом

SuperJob: 67% россиян считают распродажу на "черную пятницу" скорее обманом

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Больше половины россиян (67%) считает распродажу на "черную пятницу" скорее обманом покупателей, в честное снижение цен в период акции верит только каждый восьмой житель страны, рассказали РИА Новости аналитики SuperJob.
Как ранее сообщили РИА Новости представители российского ритейла, "черная пятница" - крупнейшая распродажа года - стартует в этом году в ноябре, самое ранее - 12 ноября.
"Выяснилось, что 67% россиян считают "черную пятницу" скорее обманом покупателей. В то, что магазины честно снижают первоначальные цены, верит каждый восьмой (12%), еще 21% не смогли дать оценку", - показал опрос 1600 респондентов.
Женщины верят в реальное снижение цен на ноябрьской распродаже почти вдвое чаще мужчин (15 и 8% соответственно).
Доверие к распродаже убывает с возрастом: среди россиян младше 35 лет в честные скидки верят 17%, среди 35–45-летних - 10%, среди тех, кому 45 лет и больше - 4%.
О намерении сделать покупки в "черную пятницу" заявили 7% россиян, 72% таких планов не имеют, 21% пока не определились.
 
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