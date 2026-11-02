https://1prime.ru/20261102/regiony-874841060.html

Названы регионы, лидирующие по ипотечным платежам

Названы регионы, лидирующие по ипотечным платежам - 02.11.2026, ПРАЙМ

Названы регионы, лидирующие по ипотечным платежам

Чукотский автономный округ и Ингушетия лидируют в рейтинге регионов России по ипотечным платежам, замыкают список Дагестан и Калмыкия, свидетельствует... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T00:17+0300

2026-11-02T00:17+0300

2026-11-02T00:17+0300

финансы

россия

ингушетия

магаданская область

камчатский край

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874841060.jpg?1793567857

МОСКВА, 2 ноя – ПРАЙМ. Чукотский автономный округ и Ингушетия лидируют в рейтинге регионов России по ипотечным платежам, замыкают список Дагестан и Калмыкия, свидетельствует исследование РИА Новости. РОСТ РЫНКА ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ Результаты исследования РИА Новости свидетельствуют о том, что отношение платежа по ипотеке к зарплате в 2026 году заметно снизилось, среднем по России – 38%, в пяти регионах более 60% Рынок ипотечного кредитования в России вновь начал расти после двух лет снижения. За 8 месяцев 2026 года было выдано почти 577 тысяч ипотечных кредитов на 2,6 триллиона рублей – почти на 40% больше в количественном выражении, чем за аналогичный период 2025 года, когда было выдано 502 тысячи кредитов, отмечают эксперты. При этом, согласно рейтингу регионов по доступности ипотеки, доля семей, которые могут купить квартиру с использованием ипотечного кредита, выросла с 16% в 2025 году до 20% в 2026 году. Эксперты РИА Новости ожидают, что в среднесрочной перспективе ипотечное кредитование продолжит расти, но сдерживающими факторами останутся высокая ключевая ставка, сокращение льготных программ и неопределенность на рынке жилья. Ипотечное кредитование является для многих граждан основным инструментом улучшения жилищных условий, и ситуация в 2026 году начала улучшаться. При этом ситуация значительно варьируется в региональном разрезе из-за существенной разницы в уровне заработных плат и стоимости жилья. В этой связи вызывает интерес вопрос: насколько заметно платежи по ипотечным кредитам (аннуитетные платежи) сказываются на бюджетах семей, и есть ли разница между регионами по данному показателю. КАК СЧИТАЛИ РЕЙТИНГ Для исследования межрегиональных различий эксперты РИА Новости подготовили рейтинг регионов по ипотечным платежам. В качестве основного показателя, по которому ранжировались регионы России, выступает отношение среднего фактического ежемесячного ипотечного платежа и средней чистой (за вычетом НДФЛ) зарплаты двух работающих в регионе. Это соотношение выступает в качестве одного из показателей, характеризующих доступность ипотеки в различных регионах для семьи из двух человек. Отношение ипотечного платежа к средней зарплате рассчитывалось на основе аннуитетных платежей по фактическим кредитам за последние 3 месяца к средней чистой зарплате двух работающих за 12 месяцев с августа 2025 года по июль 2026 года по полному кругу организаций. Для расчета ипотечного платежа брались фактические ставки, сроки и размер кредитов, соответствующие августу 2026 года. ЛИДЕРЫ РЕЙТИНГА Согласно результатам исследования РИА Новости, соотношение средних платежей по ипотеке и средней зарплаты двух работающих снизилось в РФ с 49% до 38%. То есть на фактический платеж по ипотечному кредиту будет приходиться чуть больше трети от зарплат двух работающих в семье. Первая десятка рейтинга по минимальному отношению платежа по ипотеке к средней зарплате сформирована преимущественно северными регионами, в которых, за одним исключением, на ипотечный платеж приходится менее 30% от размера средней зарплаты двух работающих в регионе. Первую строчку в рейтинге занял Чукотский автономный округ, где отношение средней заработной платы двух работающих к среднему ипотечному платежу составляет 20,1%. На второй строчке разместилась Ингушетия с результатом 22,9%. Замыкает первую тройку Магаданская область с результатом 23% отношения средней зарплаты к платежу по ипотеке. На четвертом и пятом местах расположились Ямало-Ненецкий автономный округ – 23,2% и Мурманская область – 24,6%. Также в первую десятку попали: Чеченская Республика (24,9%), Камчатский край (25,9%), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (26,2%), Ненецкий автономный округ (28,3%) и Красноярский край (31%). Таким образом, все лидеры рейтинга, за небольшим исключением, – северные и удаленные регионы. Их лидерство определяется тем, что из-за суровых климатических условий и специфики ведения бизнеса в этих регионах зарплаты значительно выше среднероссийских, поясняют эксперты. Вместе с тем особняком в списке лидеров стоят Ингушетия и Чечня, которые заняли второе и шестое места соответственно. Высокие позиции этих двух регионов объясняются небольшим размером ипотечного кредита, который ниже среднероссийского более чем в 3 раза. Москва в рейтинге расположилась на 16-м месте. В столице средний ипотечный платеж составляет 36,7% от средней московской зарплаты двух работающих. В свою очередь Санкт-Петербург оказался на 24-м месте с результатом 39,2%. АУТСАЙДЕРЫ РЕЙТИНГА Согласно результатам исследования, лишь в 16 регионах обслуживание ипотечного кредита требует более половины от двух средних местных зарплат – заметно меньше, чем годом ранее. Для сравнения, в рейтинге 2025 года таких регионов было 60, то есть более 50% зарплаты двух работающих уходило на платеж по ипотеке. Улучшение во многом объясняется ростом заработных плат и небольшим снижением ставок по ипотечным кредитам. Кроме того, сыграло роль и уменьшение размеров взятых ипотечных кредитов, поясняют составители рейтинга. Последнее место в рейтинге занимает Дагестан, где на ежемесячные платежи по ипотеке приходится отдавать 90% двух средних зарплат в регионе. Почти все заработанное придется отдавать за ипотеку и в Калмыкии, где отношение платежа к заработной плате составляет 82%. Еще в трех регионах платеж по ипотеке превышает 60% зарплаты двух работающих – это Северная Осетия, Кабардино-Балкария и Крым.

ингушетия

магаданская область

камчатский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, ингушетия, магаданская область, камчатский край