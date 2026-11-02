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Названы регионы с самыми высокими зарплатами в августе - 02.11.2026, ПРАЙМ
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Названы регионы с самыми высокими зарплатами в августе
Названы регионы с самыми высокими зарплатами в августе - 02.11.2026, ПРАЙМ
Названы регионы с самыми высокими зарплатами в августе
Средние зарплаты более 100 тысяч рублей в августе были зафиксированы в 17 российских регионах, самые высокие были на Чукотке, следует из данных статистики,... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T01:14+0300
2026-11-02T01:14+0300
россия
общество
чукотка
магаданская область
москва
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874841509.jpg?1793571289
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Средние зарплаты более 100 тысяч рублей в августе были зафиксированы в 17 российских регионах, самые высокие были на Чукотке, следует из данных статистики, которые изучило РИА Новости. Самые высокие средние зарплаты в конце лета были на Чукотке и в Магаданской области - 220 тысяч и 192,9 тысячи рублей соответственно. Выше 150 тысяч рублей также получали в Ямало-Ненецком АО (183,6 тысячи), Москве (176,1 тысячи) и Камчатском крае (155,7 тысячи). Средние зарплаты в размере более 100 тысяч рублей были зафиксированы в 12 регионах. Так, на Сахалине жители в среднем получали 148,4 тысячи рублей, в Ненецком АО - 140,7 тысячи, а в Якутии - 130,5 тысячи, в Ханты-Мансийском АО - 128,9 тысячи рублей, а в Подмосковье - 126,1 тысячи рублей. Средние зарплаты превысили 100 тысяч рублей также в Мурманской области (121,4 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (119,2 тысячи), Красноярском (109 тысяч), Хабаровском (108,9 тысячи) и Забайкальском (106 тысяч) краях, а также в Амурской области (105,5 тысячи) и Татарстане (103,6 тысячи). Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами. В среднем по России трудовые доходы в августе составили 103 тысячи рублей, что больше показателя годом ранее на 9,8%.
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россия, общество , чукотка, магаданская область, москва
РОССИЯ, Общество , Чукотка, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОСКВА
01:14 02.11.2026
 
Названы регионы с самыми высокими зарплатами в августе

Средние зарплаты более 100 тысяч рублей в августе зафиксировали в 17 регионах России

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Средние зарплаты более 100 тысяч рублей в августе были зафиксированы в 17 российских регионах, самые высокие были на Чукотке, следует из данных статистики, которые изучило РИА Новости.
Самые высокие средние зарплаты в конце лета были на Чукотке и в Магаданской области - 220 тысяч и 192,9 тысячи рублей соответственно.
Выше 150 тысяч рублей также получали в Ямало-Ненецком АО (183,6 тысячи), Москве (176,1 тысячи) и Камчатском крае (155,7 тысячи).
Средние зарплаты в размере более 100 тысяч рублей были зафиксированы в 12 регионах. Так, на Сахалине жители в среднем получали 148,4 тысячи рублей, в Ненецком АО - 140,7 тысячи, а в Якутии - 130,5 тысячи, в Ханты-Мансийском АО - 128,9 тысячи рублей, а в Подмосковье - 126,1 тысячи рублей.
Средние зарплаты превысили 100 тысяч рублей также в Мурманской области (121,4 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (119,2 тысячи), Красноярском (109 тысяч), Хабаровском (108,9 тысячи) и Забайкальском (106 тысяч) краях, а также в Амурской области (105,5 тысячи) и Татарстане (103,6 тысячи).
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.
В среднем по России трудовые доходы в августе составили 103 тысячи рублей, что больше показателя годом ранее на 9,8%.
 
РОССИЯОбществоЧукоткаМАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬМОСКВА
 
 
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