https://1prime.ru/20261102/retsessiya-874872636.html

"Идут плохие новости": обвал ИИ грозит миру рецессией, пишет Reuters

"Идут плохие новости": обвал ИИ грозит миру рецессией, пишет Reuters - 02.11.2026, ПРАЙМ

"Идут плохие новости": обвал ИИ грозит миру рецессией, пишет Reuters

Распродажа на рынке ИИ-акций может усугубить замедление мировой экономики и даже ввергнуть ряд крупных стран в рецессию, пишет обозреватель Reuters Джейми... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T18:20+0300

2026-11-02T18:20+0300

2026-11-02T18:20+0300

ии

искусственный интеллект

мировая экономика

https://img.cdn1prime.ru/img/84135/79/841357988_0:1:2400:1351_1920x0_80_0_0_6680a3d7fc7224d3daa41b0799d54e26.jpg

МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Распродажа на рынке ИИ-акций может усугубить замедление мировой экономики и даже ввергнуть ряд крупных стран в рецессию, пишет обозреватель Reuters Джейми МакГивер."Обусловленный искусственным интеллектом спад на фондовом рынке может резко углубить замедление экономического роста и даже подтолкнуть несколько крупнейших экономик к рецессии", — отмечает он.По словам эксперта, S&P 500 сейчас всего на 4% ниже недавнего пика, а Nasdaq — на 10%. Он подчеркивает, что падение некоторых акций крупных технологических компаний было настолько резким, что говорит о более серьезных процессах, чем реакция на несколько отчетов о доходах.По оценке Oxford Economics, эффект от ИИ в 2025–2026 годах добавил в среднем 0,2 процентного пункта к росту ВВП в шести развитых экономиках. Без этого базовый рост составлял бы всего 0,5–1,0% в год. В США рост в 2,4% примерно на треть был связан с ИИ. Кроме того, взлет рынка на Уолл-стрит на фоне бума ИИ привел к тому, чистое благосостояние американских домохозяйств в доле располагаемого дохода достигло рекордного уровня, уточняет МакГивер.Он приводит мнение экономиста Адама Слейтера, который утверждает, что в случае серьезного замедления ИИ-бума риск рецессии в развитых экономиках будет существенным.Однако МакГивер уверен, что полный крах капитальных затрат на ИИ и тотальный обвал рынка маловероятны, а наращивание инфраструктуры, как и сама революция искусственного интеллекта, все еще находится в зачаточном состоянии. Тем не менее, рыночные ожидания и настроения инвесторов в отношении ИИ явно меняются, добавляет он."Когда сплошь идут плохие новости, инвесторы начинают нервничать. И если этот дискомфорт перерастет в обвал, мировой экономический рост может сильно пострадать", — резюмирует МакГивер.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ии, искусственный интеллект, мировая экономика