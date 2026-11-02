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"Идут плохие новости": обвал ИИ грозит миру рецессией, пишет Reuters
"Идут плохие новости": обвал ИИ грозит миру рецессией, пишет Reuters - 02.11.2026, ПРАЙМ
"Идут плохие новости": обвал ИИ грозит миру рецессией, пишет Reuters
Распродажа на рынке ИИ-акций может усугубить замедление мировой экономики и даже ввергнуть ряд крупных стран в рецессию, пишет обозреватель Reuters Джейми... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T18:20+0300
2026-11-02T18:20+0300
2026-11-02T18:20+0300
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искусственный интеллект
мировая экономика
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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Распродажа на рынке ИИ-акций может усугубить замедление мировой экономики и даже ввергнуть ряд крупных стран в рецессию, пишет обозреватель Reuters Джейми МакГивер."Обусловленный искусственным интеллектом спад на фондовом рынке может резко углубить замедление экономического роста и даже подтолкнуть несколько крупнейших экономик к рецессии", — отмечает он.По словам эксперта, S&P 500 сейчас всего на 4% ниже недавнего пика, а Nasdaq — на 10%. Он подчеркивает, что падение некоторых акций крупных технологических компаний было настолько резким, что говорит о более серьезных процессах, чем реакция на несколько отчетов о доходах.По оценке Oxford Economics, эффект от ИИ в 2025–2026 годах добавил в среднем 0,2 процентного пункта к росту ВВП в шести развитых экономиках. Без этого базовый рост составлял бы всего 0,5–1,0% в год. В США рост в 2,4% примерно на треть был связан с ИИ. Кроме того, взлет рынка на Уолл-стрит на фоне бума ИИ привел к тому, чистое благосостояние американских домохозяйств в доле располагаемого дохода достигло рекордного уровня, уточняет МакГивер.Он приводит мнение экономиста Адама Слейтера, который утверждает, что в случае серьезного замедления ИИ-бума риск рецессии в развитых экономиках будет существенным.Однако МакГивер уверен, что полный крах капитальных затрат на ИИ и тотальный обвал рынка маловероятны, а наращивание инфраструктуры, как и сама революция искусственного интеллекта, все еще находится в зачаточном состоянии. Тем не менее, рыночные ожидания и настроения инвесторов в отношении ИИ явно меняются, добавляет он."Когда сплошь идут плохие новости, инвесторы начинают нервничать. И если этот дискомфорт перерастет в обвал, мировой экономический рост может сильно пострадать", — резюмирует МакГивер.
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ии, искусственный интеллект, мировая экономика
ИИ, искусственный интеллект, Мировая экономика
"Идут плохие новости": обвал ИИ грозит миру рецессией, пишет Reuters
Reuters: обвал ИИ-акций грозит рецессией мировой экономике
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ.
Распродажа на рынке ИИ-акций может усугубить замедление мировой экономики и даже ввергнуть ряд крупных стран в рецессию, пишет обозреватель Reuters
Джейми МакГивер.
"Обусловленный искусственным интеллектом спад на фондовом рынке может резко углубить замедление экономического роста и даже подтолкнуть несколько крупнейших экономик к рецессии", — отмечает он.
По словам эксперта, S&P 500 сейчас всего на 4% ниже недавнего пика, а Nasdaq — на 10%. Он подчеркивает, что падение некоторых акций крупных технологических компаний было настолько резким, что говорит о более серьезных процессах, чем реакция на несколько отчетов о доходах.
По оценке Oxford Economics, эффект от ИИ в 2025–2026 годах добавил в среднем 0,2 процентного пункта к росту ВВП в шести развитых экономиках. Без этого базовый рост составлял бы всего 0,5–1,0% в год. В США рост в 2,4% примерно на треть был связан с ИИ. Кроме того, взлет рынка на Уолл-стрит на фоне бума ИИ привел к тому, чистое благосостояние американских домохозяйств в доле располагаемого дохода достигло рекордного уровня, уточняет МакГивер.
Он приводит мнение экономиста Адама Слейтера, который утверждает, что в случае серьезного замедления ИИ-бума риск рецессии в развитых экономиках будет существенным.
Однако МакГивер уверен, что полный крах капитальных затрат на ИИ и тотальный обвал рынка маловероятны, а наращивание инфраструктуры, как и сама революция искусственного интеллекта, все еще находится в зачаточном состоянии. Тем не менее, рыночные ожидания и настроения инвесторов в отношении ИИ явно меняются, добавляет он.
"Когда сплошь идут плохие новости, инвесторы начинают нервничать. И если этот дискомфорт перерастет в обвал, мировой экономический рост может сильно пострадать", — резюмирует МакГивер.