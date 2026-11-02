https://1prime.ru/20261102/rossija-874841242.html
В России началась короткая рабочая неделя в связи с Днем народного единства
В России началась короткая рабочая неделя в связи с Днем народного единства - 02.11.2026, ПРАЙМ
В России началась короткая рабочая неделя в связи с Днем народного единства
Короткая рабочая неделя началась в России, граждане будут работать всего четыре дня в связи с празднованием Дня народного единства, сообщила РИА Новости доцент... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T00:20+0300
2026-11-02T00:20+0300
2026-11-02T00:20+0300
общество
россия
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Короткая рабочая неделя началась в России, граждане будут работать всего четыре дня в связи с празднованием Дня народного единства, сообщила РИА Новости доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова.
День народного единства отмечается в России 4 ноября, в этом году он выпадает на среду.
"В России началась короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня народного единства. В 2026 году 4 ноября приходится на среду и является нерабочим праздничным днем", - сказала Кутарова.
Последний раз сокращенная рабочая неделя в России была с 8 по 11 июня 2026 года в связи с празднованием Дня России 12 июня.
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общество , россия
В России началась короткая рабочая неделя в связи с Днем народного единства
В России началась короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня народного единства
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Короткая рабочая неделя началась в России, граждане будут работать всего четыре дня в связи с празднованием Дня народного единства, сообщила РИА Новости доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова.
День народного единства отмечается в России 4 ноября, в этом году он выпадает на среду.
"В России началась короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня народного единства. В 2026 году 4 ноября приходится на среду и является нерабочим праздничным днем", - сказала Кутарова.
Последний раз сокращенная рабочая неделя в России была с 8 по 11 июня 2026 года в связи с празднованием Дня России 12 июня.