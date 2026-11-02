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В России началась короткая рабочая неделя в связи с Днем народного единства - 02.11.2026, ПРАЙМ
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В России началась короткая рабочая неделя в связи с Днем народного единства
В России началась короткая рабочая неделя в связи с Днем народного единства - 02.11.2026, ПРАЙМ
В России началась короткая рабочая неделя в связи с Днем народного единства
Короткая рабочая неделя началась в России, граждане будут работать всего четыре дня в связи с празднованием Дня народного единства, сообщила РИА Новости доцент... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T00:20+0300
2026-11-02T00:20+0300
общество
россия
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Короткая рабочая неделя началась в России, граждане будут работать всего четыре дня в связи с празднованием Дня народного единства, сообщила РИА Новости доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова. День народного единства отмечается в России 4 ноября, в этом году он выпадает на среду. "В России началась короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня народного единства. В 2026 году 4 ноября приходится на среду и является нерабочим праздничным днем", - сказала Кутарова. Последний раз сокращенная рабочая неделя в России была с 8 по 11 июня 2026 года в связи с празднованием Дня России 12 июня.
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192
40
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192
40
192
40
общество , россия
Общество , РОССИЯ
00:20 02.11.2026
 
В России началась короткая рабочая неделя в связи с Днем народного единства

В России началась короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня народного единства

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Короткая рабочая неделя началась в России, граждане будут работать всего четыре дня в связи с празднованием Дня народного единства, сообщила РИА Новости доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова.
День народного единства отмечается в России 4 ноября, в этом году он выпадает на среду.
"В России началась короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня народного единства. В 2026 году 4 ноября приходится на среду и является нерабочим праздничным днем", - сказала Кутарова.
Последний раз сокращенная рабочая неделя в России была с 8 по 11 июня 2026 года в связи с празднованием Дня России 12 июня.
 
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