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В России оценили экономический эффект от развития платформенной экономики
В России оценили экономический эффект от развития платформенной экономики - 02.11.2026, ПРАЙМ
В России оценили экономический эффект от развития платформенной экономики
Примерный экономический эффект развития платформенной экономики может составить 4,4 триллиона рублей к 2030 году, сообщают "Ведомости" со ссылкой на... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T03:06+0300
2026-11-02T03:06+0300
2026-11-02T03:06+0300
технологии
финансы
ведомости
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Примерный экономический эффект развития платформенной экономики может составить 4,4 триллиона рублей к 2030 году, сообщают "Ведомости" со ссылкой на исследование экспертов Центрального университета.
"Аналитики Центрального университета на основе сценарной модели спрогнозировали возможный экономический эффект от развития цифровых платформ в России. Согласно их расчетам, в позитивном сценарии рост может быть интенсивным – от 880 миллиардов рублей дополнительной добавленной стоимости в 2027 году до 2,07 триллионов в 2028 году, 3,46 триллиона в 2029 году и 4,4 триллиона рублей в 2030 году", - говорится в материале.
Исследователи уточняют, что из итоговой суммы в 2030 году наибольший эффект может принести расширение масштабов бизнеса, например рост количества заказов и объемов производства может дать 3,2 триллиона рублей в 2030 году. По словам экспертов, рост эффективной работы компаний, то есть сокращение времени на поиск и проверку покупателей, поставщиков и подрядчиков, уменьшение простоев и рисков, даст 1,2 триллиона рублей.
Как подчеркивают аналитики, экономический эффект возникает за счет того, что независимые участники рынка взаимодействуют в консолидированной цифровой среде. Это, по мнению экспертов, открывает для бизнеса новые рынки сбыта и упрощает процесс взаимодействия между покупателями, производителями, поставщиками и исполнителями. Одновременно минимизируются такие негативные факторы, как сложности в поисках посредников, недоступность услуг или доставки в каких-либо регионах.
"У платформенной экономики в России есть значительный потенциал роста, для реализации которого нужно существенно расширять применение таких сервисов в разных отраслях и преодолевать барьеры для новых решений и участников рынка", - пишет газета со ссылкой на директора Центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета Илью Иванинского.
По расчетам специалистов Центрального университета, масштаб деятельности, которую к 2030 году могут затронуть новые сервисы, эквивалентен 16–24% расчетного ВВП страны в сопоставимых ценах.
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технологии, финансы, ведомости
Технологии, Финансы, Ведомости
В России оценили экономический эффект от развития платформенной экономики
"Ведомости": экономический эффект развития платформы к 2030 году составит 4,4 трлн рублей
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Примерный экономический эффект развития платформенной экономики может составить 4,4 триллиона рублей к 2030 году, сообщают "Ведомости" со ссылкой на исследование экспертов Центрального университета.
"Аналитики Центрального университета на основе сценарной модели спрогнозировали возможный экономический эффект от развития цифровых платформ в России. Согласно их расчетам, в позитивном сценарии рост может быть интенсивным – от 880 миллиардов рублей дополнительной добавленной стоимости в 2027 году до 2,07 триллионов в 2028 году, 3,46 триллиона в 2029 году и 4,4 триллиона рублей в 2030 году", - говорится в материале.
Исследователи уточняют, что из итоговой суммы в 2030 году наибольший эффект может принести расширение масштабов бизнеса, например рост количества заказов и объемов производства может дать 3,2 триллиона рублей в 2030 году. По словам экспертов, рост эффективной работы компаний, то есть сокращение времени на поиск и проверку покупателей, поставщиков и подрядчиков, уменьшение простоев и рисков, даст 1,2 триллиона рублей.
Как подчеркивают аналитики, экономический эффект возникает за счет того, что независимые участники рынка взаимодействуют в консолидированной цифровой среде. Это, по мнению экспертов, открывает для бизнеса новые рынки сбыта и упрощает процесс взаимодействия между покупателями, производителями, поставщиками и исполнителями. Одновременно минимизируются такие негативные факторы, как сложности в поисках посредников, недоступность услуг или доставки в каких-либо регионах.
"У платформенной экономики в России есть значительный потенциал роста, для реализации которого нужно существенно расширять применение таких сервисов в разных отраслях и преодолевать барьеры для новых решений и участников рынка", - пишет газета со ссылкой на директора Центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета Илью Иванинского.
По расчетам специалистов Центрального университета, масштаб деятельности, которую к 2030 году могут затронуть новые сервисы, эквивалентен 16–24% расчетного ВВП страны в сопоставимых ценах.