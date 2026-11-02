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В России подготовят предложения по передаче постоянного тока - 02.11.2026, ПРАЙМ
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В России подготовят предложения по передаче постоянного тока
В России подготовят предложения по передаче постоянного тока - 02.11.2026, ПРАЙМ
В России подготовят предложения по передаче постоянного тока
Минпромторг, Минэнерго, Минобрнауки и Курчатовский институт к концу 2029 года подготовят предложения о разработке и внедрении технологий передачи постоянного... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T13:32+0300
2026-11-02T13:32+0300
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михаил мишустин
андрей рюмин
минпромторг
минобрнауки
россети
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг, Минэнерго, Минобрнауки и Курчатовский институт к концу 2029 года подготовят предложения о разработке и внедрении технологий передачи постоянного тока, говорится в плане мероприятий реализации Энергетической стратегии России до 2050 года. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил ранее в понедельник, что правительство подготовило план реализации Энергетической стратегии России до 2050 года. "Подготовка предложений по разработке и внедрению технологий передачи электрической энергии постоянным током. Срок исполнения: 27 декабря 2029 года", - сказано в документе. Соответствующий доклад в правительство должны будут представить Минпромторг, Минэнерго, Минобрнауки при участии Курчатовского института, а также других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций топливно-энергетического комплекса. "Россети" работают над проектированием линий постоянного тока в Московском регионе и Сибири, рассказал журналистам в марте гендиректор компании Андрей Рюмин. По оценке компании, проект строительства передачи постоянного тока протяженностью 550 километров из Воронежской области в Москву будет стоить 92 миллиарда рублей. А проект ЛЭП протяженностью 1,5 тысячи километров в Сибири от подстанции 500 кВ "Итатская" в Красноярском крае до новой подстанции около Гусиноозерской ГРЭС в Бурятии обойдется в 450 миллиардов рублей.
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россия, москва, красноярский край, бурятия, михаил мишустин, андрей рюмин, минпромторг, минобрнауки, россети
РОССИЯ, МОСКВА, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Бурятия, Михаил Мишустин, Андрей Рюмин, Минпромторг, Минобрнауки, Россети
13:32 02.11.2026
 
В России подготовят предложения по передаче постоянного тока

Минпромторг, Минэнерго, Минобрнауки и Курчатовский институт подготовят предложения

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг, Минэнерго, Минобрнауки и Курчатовский институт к концу 2029 года подготовят предложения о разработке и внедрении технологий передачи постоянного тока, говорится в плане мероприятий реализации Энергетической стратегии России до 2050 года.
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил ранее в понедельник, что правительство подготовило план реализации Энергетической стратегии России до 2050 года.
"Подготовка предложений по разработке и внедрению технологий передачи электрической энергии постоянным током. Срок исполнения: 27 декабря 2029 года", - сказано в документе.
Соответствующий доклад в правительство должны будут представить Минпромторг, Минэнерго, Минобрнауки при участии Курчатовского института, а также других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций топливно-энергетического комплекса.
"Россети" работают над проектированием линий постоянного тока в Московском регионе и Сибири, рассказал журналистам в марте гендиректор компании Андрей Рюмин.
По оценке компании, проект строительства передачи постоянного тока протяженностью 550 километров из Воронежской области в Москву будет стоить 92 миллиарда рублей. А проект ЛЭП протяженностью 1,5 тысячи километров в Сибири от подстанции 500 кВ "Итатская" в Красноярском крае до новой подстанции около Гусиноозерской ГРЭС в Бурятии обойдется в 450 миллиардов рублей.
 
РОССИЯМОСКВАКРАСНОЯРСКИЙ КРАЙБурятияМихаил МишустинАндрей РюминМинпромторгМинобрнаукиРоссети
 
 
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