https://1prime.ru/20261102/rossija-874858162.html

В России подготовят предложения по передаче постоянного тока

В России подготовят предложения по передаче постоянного тока - 02.11.2026, ПРАЙМ

В России подготовят предложения по передаче постоянного тока

Минпромторг, Минэнерго, Минобрнауки и Курчатовский институт к концу 2029 года подготовят предложения о разработке и внедрении технологий передачи постоянного... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T13:32+0300

2026-11-02T13:32+0300

2026-11-02T13:32+0300

россия

москва

красноярский край

бурятия

михаил мишустин

андрей рюмин

минпромторг

минобрнауки

россети

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874858162.jpg?1793615536

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг, Минэнерго, Минобрнауки и Курчатовский институт к концу 2029 года подготовят предложения о разработке и внедрении технологий передачи постоянного тока, говорится в плане мероприятий реализации Энергетической стратегии России до 2050 года. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил ранее в понедельник, что правительство подготовило план реализации Энергетической стратегии России до 2050 года. "Подготовка предложений по разработке и внедрению технологий передачи электрической энергии постоянным током. Срок исполнения: 27 декабря 2029 года", - сказано в документе. Соответствующий доклад в правительство должны будут представить Минпромторг, Минэнерго, Минобрнауки при участии Курчатовского института, а также других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций топливно-энергетического комплекса. "Россети" работают над проектированием линий постоянного тока в Московском регионе и Сибири, рассказал журналистам в марте гендиректор компании Андрей Рюмин. По оценке компании, проект строительства передачи постоянного тока протяженностью 550 километров из Воронежской области в Москву будет стоить 92 миллиарда рублей. А проект ЛЭП протяженностью 1,5 тысячи километров в Сибири от подстанции 500 кВ "Итатская" в Красноярском крае до новой подстанции около Гусиноозерской ГРЭС в Бурятии обойдется в 450 миллиардов рублей.

москва

красноярский край

бурятия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, красноярский край, бурятия, михаил мишустин, андрей рюмин, минпромторг, минобрнауки, россети