https://1prime.ru/20261102/rosstat-874854489.html
Росстат назвал среднюю продолжительность поиска работы безработными
Росстат назвал среднюю продолжительность поиска работы безработными - 02.11.2026, ПРАЙМ
Росстат назвал среднюю продолжительность поиска работы безработными
Средняя продолжительность поиска работы безработными женщинами в сентябре составила 5,7 месяца, мужчинами - 4,7 месяца, следует из доклада Росстата, с которым... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T12:31+0300
2026-11-02T12:31+0300
2026-11-02T12:37+0300
общество
россия
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Средняя продолжительность поиска работы безработными женщинами в сентябре составила 5,7 месяца, мужчинами - 4,7 месяца, следует из доклада Росстата, с которым ознакомилось РИА Новости. Уровень безработицы в России в сентябре 2026 года составил 2,2%. При этом уровень безработицы женщин (2,4%) выше уровня безработицы мужчин (2,0%). "Средняя продолжительность поиска работы безработными в сентябре 2026 года у женщин составила 5,7 месяца, у мужчин - 4,7 месяца", - сказано в докладе. По данным проведенного обследования, в сентябре 20,4% безработных использовали в качестве способа поиска работы обращение в органы службы занятости населения, 66% - обращение к друзьям, родственникам и знакомым.
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общество , россия
Росстат назвал среднюю продолжительность поиска работы безработными
Росстат: средняя продолжительность поиска работы безработными составила 5,7 месяца
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Средняя продолжительность поиска работы безработными женщинами в сентябре составила 5,7 месяца, мужчинами - 4,7 месяца, следует из доклада Росстата, с которым ознакомилось РИА Новости.
Уровень безработицы в России в сентябре 2026 года составил 2,2%. При этом уровень безработицы женщин (2,4%) выше уровня безработицы мужчин (2,0%).
"Средняя продолжительность поиска работы безработными в сентябре 2026 года у женщин составила 5,7 месяца, у мужчин - 4,7 месяца", - сказано в докладе.
По данным проведенного обследования, в сентябре 20,4% безработных использовали в качестве способа поиска работы обращение в органы службы занятости населения, 66% - обращение к друзьям, родственникам и знакомым.