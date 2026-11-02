https://1prime.ru/20261102/rosstat-874854489.html

Росстат назвал среднюю продолжительность поиска работы безработными

Росстат назвал среднюю продолжительность поиска работы безработными - 02.11.2026, ПРАЙМ

Росстат назвал среднюю продолжительность поиска работы безработными

Средняя продолжительность поиска работы безработными женщинами в сентябре составила 5,7 месяца, мужчинами - 4,7 месяца, следует из доклада Росстата, с которым... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T12:31+0300

2026-11-02T12:31+0300

2026-11-02T12:37+0300

общество

россия

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Средняя продолжительность поиска работы безработными женщинами в сентябре составила 5,7 месяца, мужчинами - 4,7 месяца, следует из доклада Росстата, с которым ознакомилось РИА Новости. Уровень безработицы в России в сентябре 2026 года составил 2,2%. При этом уровень безработицы женщин (2,4%) выше уровня безработицы мужчин (2,0%). "Средняя продолжительность поиска работы безработными в сентябре 2026 года у женщин составила 5,7 месяца, у мужчин - 4,7 месяца", - сказано в докладе. По данным проведенного обследования, в сентябре 20,4% безработных использовали в качестве способа поиска работы обращение в органы службы занятости населения, 66% - обращение к друзьям, родственникам и знакомым.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россия