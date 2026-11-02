https://1prime.ru/20261102/rubl-874876219.html

Давление нарастает: аналитики объяснили снижение курса рубля

Давление нарастает: аналитики объяснили снижение курса рубля - 02.11.2026, ПРАЙМ

Давление нарастает: аналитики объяснили снижение курса рубля

Рубль в понедельник заметно снижается на фоне ухода с рынка части валютного предложения и дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи и комментариев... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T19:41+0300

2026-11-02T19:41+0300

2026-11-02T19:41+0300

экономика

рынок

россия

рубль

курсы валют

валюта

евро

доллар сша

юань

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874876219.jpg?1793637671

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Рубль в понедельник заметно снижается на фоне ухода с рынка части валютного предложения и дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов подскочил на 16 копеек и составил 12,23 рубля. Январский фьючерс нефти марки Brent на 19.13 мск дешевеет на 6,9%, до 105,6 доллара за баррель. За день юань вырос на 1,3%. При этом курс китайской валюты в понедельник двигался в диапазоне 12,08 – 12,24 рубля. "Валюты сегодня корректировались вверх, доллар подошел к 81, юань – к 12,2 рубля. Сказывается уход с рынка части валютного предложения после завершения фискального периода, а также некоторое снижение геополитического энтузиазма. Кроме того, цены на нефть ощутимо просели, что сулит снижение поддержки рубля в среднесрочной перспективе", - рассказал Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". В четверг Минфин сообщит об объеме операций с валютой в рамках бюджетного правила до начала декабря, ожидания роста покупок валюты тоже могут оказывать давление на нацвалюту, добавил он. Давление на российскую валюту оказывает резкое снижение нефтяных котировок и завершение октябрьского налогового периода, резюмировал Владимир Чернов из Freedom Global. Прогнозы "Во вторник ждем курс рубля на уровне 80-82 за доллар, 12-12,3 рубля за юань", - прогнозирует Смирнов. "Пока юань движется в узком диапазоне 12–12,2 рубля. Верхняя граница канала была достигнута сегодня днем, после чего пара возобновила снижение. Уровень 12 рублей является психологически важным и будет сдерживать новые попытки укрепления российской валюты", - делится Анна Кокорева из "БКС Мир инвестиций".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, россия, рубль, курсы валют, валюта, евро, доллар сша, юань