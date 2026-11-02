https://1prime.ru/20261102/rumynija-874878322.html

В Румынии лишь 40% жителей имеют доступ к услугам газоснабжения

В Румынии лишь 40% жителей имеют доступ к услугам газоснабжения - 02.11.2026, ПРАЙМ

В Румынии лишь 40% жителей имеют доступ к услугам газоснабжения

Всего 40% жителей Румынии имеют доступ к услугам газоснабжения, заявил в понедельник министр развития страны Марчел Стойка. | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T21:00+0300

2026-11-02T21:00+0300

2026-11-02T21:25+0300

газ

румыния

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КИШИНЕВ, 2 ноя - ПРАЙМ. Всего 40% жителей Румынии имеют доступ к услугам газоснабжения, заявил в понедельник министр развития страны Марчел Стойка. "Всего 40% населения Румынии имеют доступ к системе газоснабжения. Завершить проект (по расширению сети - ред.) непросто. Требуются изменения в решениях, необходимо множество подключений, чтобы обеспечить коммунальными услугами всех жителей", - заявил Стойка журналистам. Он объяснил, что у правительства часто не было средств для расширения сети газопровода, но признал, что инвестиции в развитие инфраструктуры необходимы. По данным министерства, в течение 2025-2026 годов подключиться к сети природного газа смогли 44 тысячи домохозяйств в Румынии.

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газ, румыния