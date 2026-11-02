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В Румынии лишь 40% жителей имеют доступ к услугам газоснабжения
В Румынии лишь 40% жителей имеют доступ к услугам газоснабжения - 02.11.2026, ПРАЙМ
В Румынии лишь 40% жителей имеют доступ к услугам газоснабжения
Всего 40% жителей Румынии имеют доступ к услугам газоснабжения, заявил в понедельник министр развития страны Марчел Стойка. | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T21:00+0300
2026-11-02T21:00+0300
2026-11-02T21:25+0300
газ
румыния
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КИШИНЕВ, 2 ноя - ПРАЙМ. Всего 40% жителей Румынии имеют доступ к услугам газоснабжения, заявил в понедельник министр развития страны Марчел Стойка. "Всего 40% населения Румынии имеют доступ к системе газоснабжения. Завершить проект (по расширению сети - ред.) непросто. Требуются изменения в решениях, необходимо множество подключений, чтобы обеспечить коммунальными услугами всех жителей", - заявил Стойка журналистам. Он объяснил, что у правительства часто не было средств для расширения сети газопровода, но признал, что инвестиции в развитие инфраструктуры необходимы. По данным министерства, в течение 2025-2026 годов подключиться к сети природного газа смогли 44 тысячи домохозяйств в Румынии.
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газ, румыния
В Румынии лишь 40% жителей имеют доступ к услугам газоснабжения
Стойка: только 40% жителей Румынии имеют доступ к услугам газоснабжения
КИШИНЕВ, 2 ноя - ПРАЙМ. Всего 40% жителей Румынии имеют доступ к услугам газоснабжения, заявил в понедельник министр развития страны Марчел Стойка.
"Всего 40% населения Румынии имеют доступ к системе газоснабжения. Завершить проект (по расширению сети - ред.) непросто. Требуются изменения в решениях, необходимо множество подключений, чтобы обеспечить коммунальными услугами всех жителей", - заявил Стойка журналистам.
Он объяснил, что у правительства часто не было средств для расширения сети газопровода, но признал, что инвестиции в развитие инфраструктуры необходимы.
По данным министерства, в течение 2025-2026 годов подключиться к сети природного газа смогли 44 тысячи домохозяйств в Румынии.