Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Румынии допустили введение новых налогов и пошлин - 02.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261102/rumynija-874878753.html
В Румынии допустили введение новых налогов и пошлин
В Румынии допустили введение новых налогов и пошлин - 02.11.2026, ПРАЙМ
В Румынии допустили введение новых налогов и пошлин
Министр финансов Румынии Александру Назаре допускает, что в 2027 году в стране придется вводить новые налоги и пошлины, чтобы компенсировать расходы госбюджета. | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T21:42+0300
2026-11-02T21:42+0300
мировая экономика
румыния
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874878753.jpg?1793644953
КИШИНЕВ, 2 ноя - ПРАЙМ. Министр финансов Румынии Александру Назаре допускает, что в 2027 году в стране придется вводить новые налоги и пошлины, чтобы компенсировать расходы госбюджета. "Я бы хотел, чтобы не было необходимости вводить налоги и пошлины, я не хочу их вводить. Но в то же время я хочу, чтобы у нас были источники финансирования, я хочу, чтобы у нас был устойчивый бюджет, я хочу, чтобы у нас был бюджет, который ведомства сочли бы заслуживающим доверия", — заявил Назаре в эфире телеканала Digi24. Он пояснил, что Румыния рискует потерять инвестиционный рейтинг, если не будет соблюдать свои бюджетно-экономические обязательства, которые касаются и сокращения дефицита госбюджета. По его словам, министерство финансов анализирует предложения, полученные от кредитных инспекторов, как по введению новых программ, так и по устранению неэффективности прежних, чтобы привлечь больше средств для реализации новых проектов. Ранее премьер Румынии Илие Боложан заявил, что страна столкнулась с тяжелой экономической ситуацией, поэтому правительство в 2025 и 2026 годах приняло несколько пакетов мер по сокращению расходов и повышению налогов. Он объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния тратила гораздо больше, чем могла себе позволить. В 2024 году дефицит бюджета Румынии составлял 9,4% от ВВП страны. Правительство сумело закончить 2025 год с дефицитом в 8,4% и ставит перед собой на 2026 год цель сократить его до 6,4%.
румыния
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, румыния
Мировая экономика, РУМЫНИЯ
21:42 02.11.2026
 
В Румынии допустили введение новых налогов и пошлин

Глава Минфина Румынии Назаре допустил введение новых налогов и пошлин в 2027 году

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
КИШИНЕВ, 2 ноя - ПРАЙМ. Министр финансов Румынии Александру Назаре допускает, что в 2027 году в стране придется вводить новые налоги и пошлины, чтобы компенсировать расходы госбюджета.
"Я бы хотел, чтобы не было необходимости вводить налоги и пошлины, я не хочу их вводить. Но в то же время я хочу, чтобы у нас были источники финансирования, я хочу, чтобы у нас был устойчивый бюджет, я хочу, чтобы у нас был бюджет, который ведомства сочли бы заслуживающим доверия", — заявил Назаре в эфире телеканала Digi24.
Он пояснил, что Румыния рискует потерять инвестиционный рейтинг, если не будет соблюдать свои бюджетно-экономические обязательства, которые касаются и сокращения дефицита госбюджета.
По его словам, министерство финансов анализирует предложения, полученные от кредитных инспекторов, как по введению новых программ, так и по устранению неэффективности прежних, чтобы привлечь больше средств для реализации новых проектов.
Ранее премьер Румынии Илие Боложан заявил, что страна столкнулась с тяжелой экономической ситуацией, поэтому правительство в 2025 и 2026 годах приняло несколько пакетов мер по сокращению расходов и повышению налогов. Он объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния тратила гораздо больше, чем могла себе позволить. В 2024 году дефицит бюджета Румынии составлял 9,4% от ВВП страны. Правительство сумело закончить 2025 год с дефицитом в 8,4% и ставит перед собой на 2026 год цель сократить его до 6,4%.
 
Мировая экономикаРУМЫНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала