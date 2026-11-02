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В Румынии допустили введение новых налогов и пошлин

В Румынии допустили введение новых налогов и пошлин - 02.11.2026, ПРАЙМ

В Румынии допустили введение новых налогов и пошлин

Министр финансов Румынии Александру Назаре допускает, что в 2027 году в стране придется вводить новые налоги и пошлины, чтобы компенсировать расходы госбюджета. | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T21:42+0300

2026-11-02T21:42+0300

2026-11-02T21:42+0300

мировая экономика

румыния

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КИШИНЕВ, 2 ноя - ПРАЙМ. Министр финансов Румынии Александру Назаре допускает, что в 2027 году в стране придется вводить новые налоги и пошлины, чтобы компенсировать расходы госбюджета. "Я бы хотел, чтобы не было необходимости вводить налоги и пошлины, я не хочу их вводить. Но в то же время я хочу, чтобы у нас были источники финансирования, я хочу, чтобы у нас был устойчивый бюджет, я хочу, чтобы у нас был бюджет, который ведомства сочли бы заслуживающим доверия", — заявил Назаре в эфире телеканала Digi24. Он пояснил, что Румыния рискует потерять инвестиционный рейтинг, если не будет соблюдать свои бюджетно-экономические обязательства, которые касаются и сокращения дефицита госбюджета. По его словам, министерство финансов анализирует предложения, полученные от кредитных инспекторов, как по введению новых программ, так и по устранению неэффективности прежних, чтобы привлечь больше средств для реализации новых проектов. Ранее премьер Румынии Илие Боложан заявил, что страна столкнулась с тяжелой экономической ситуацией, поэтому правительство в 2025 и 2026 годах приняло несколько пакетов мер по сокращению расходов и повышению налогов. Он объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния тратила гораздо больше, чем могла себе позволить. В 2024 году дефицит бюджета Румынии составлял 9,4% от ВВП страны. Правительство сумело закончить 2025 год с дефицитом в 8,4% и ставит перед собой на 2026 год цель сократить его до 6,4%.

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мировая экономика, румыния