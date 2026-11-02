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Стоимость электроэнергии в Румынии до конца года может вырасти на 27%

Стоимость электроэнергии в Румынии до конца года может вырасти на 27% - 02.11.2026, ПРАЙМ

Стоимость электроэнергии в Румынии до конца года может вырасти на 27%

Стоимость электроэнергии в Румынии в ближайшие месяцы может увеличиться на 27% до 380 долларов за мегаватт-час, заявил министр энергетики страны Думитру... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T19:47+0300

2026-11-02T19:47+0300

2026-11-02T19:47+0300

мировая экономика

румыния

электроэнергия

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КИШИНЕВ, 2 ноя - ПРАЙМ. Стоимость электроэнергии в Румынии в ближайшие месяцы может увеличиться на 27% до 380 долларов за мегаватт-час, заявил министр энергетики страны Думитру Кисэлицэ. "У нас есть три сценария, которые предусматривают рост цен на электроэнергию на 16%, 22% или 27%. Власти сейчас ищут решения, чтобы избежать такого повышения цен и помочь потребителям", - заявил Кисэлицэ в эфире телеканала Antena 3. Он отметил, что некоторые поставщики уже пытаются завышать цены для потребителей. В этом случае жители Румынии должны жаловаться в Национальное агентство по регулированию в энергетике. По словам министра, власти не рассматривают возможность снижения НДС на электроэнергию, но готовы оказать финансовую помощь уязвимым членам общества. В Румынии с 31 июля действует режим повышенной готовности в энергетике. Отчасти, это связано со снижением производства электроэнергии из-за остановки реакторов АЭС "Чернаводэ" из-за низкого уровня воды в Дунае.

румыния

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мировая экономика, румыния, электроэнергия