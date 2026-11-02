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Стоимость электроэнергии в Румынии до конца года может вырасти на 27% - 02.11.2026, ПРАЙМ
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Стоимость электроэнергии в Румынии до конца года может вырасти на 27%
Стоимость электроэнергии в Румынии до конца года может вырасти на 27% - 02.11.2026, ПРАЙМ
Стоимость электроэнергии в Румынии до конца года может вырасти на 27%
Стоимость электроэнергии в Румынии в ближайшие месяцы может увеличиться на 27% до 380 долларов за мегаватт-час, заявил министр энергетики страны Думитру... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T19:47+0300
2026-11-02T19:47+0300
мировая экономика
румыния
электроэнергия
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КИШИНЕВ, 2 ноя - ПРАЙМ. Стоимость электроэнергии в Румынии в ближайшие месяцы может увеличиться на 27% до 380 долларов за мегаватт-час, заявил министр энергетики страны Думитру Кисэлицэ. "У нас есть три сценария, которые предусматривают рост цен на электроэнергию на 16%, 22% или 27%. Власти сейчас ищут решения, чтобы избежать такого повышения цен и помочь потребителям", - заявил Кисэлицэ в эфире телеканала Antena 3. Он отметил, что некоторые поставщики уже пытаются завышать цены для потребителей. В этом случае жители Румынии должны жаловаться в Национальное агентство по регулированию в энергетике. По словам министра, власти не рассматривают возможность снижения НДС на электроэнергию, но готовы оказать финансовую помощь уязвимым членам общества. В Румынии с 31 июля действует режим повышенной готовности в энергетике. Отчасти, это связано со снижением производства электроэнергии из-за остановки реакторов АЭС "Чернаводэ" из-за низкого уровня воды в Дунае.
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мировая экономика, румыния, электроэнергия
Мировая экономика, РУМЫНИЯ, электроэнергия
19:47 02.11.2026
 
Стоимость электроэнергии в Румынии до конца года может вырасти на 27%

Кисэлицэ: стоимость электроэнергии в Румынии в ближайшие месяцы может вырасти на 27%

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КИШИНЕВ, 2 ноя - ПРАЙМ. Стоимость электроэнергии в Румынии в ближайшие месяцы может увеличиться на 27% до 380 долларов за мегаватт-час, заявил министр энергетики страны Думитру Кисэлицэ.
"У нас есть три сценария, которые предусматривают рост цен на электроэнергию на 16%, 22% или 27%. Власти сейчас ищут решения, чтобы избежать такого повышения цен и помочь потребителям", - заявил Кисэлицэ в эфире телеканала Antena 3.
Он отметил, что некоторые поставщики уже пытаются завышать цены для потребителей. В этом случае жители Румынии должны жаловаться в Национальное агентство по регулированию в энергетике.
По словам министра, власти не рассматривают возможность снижения НДС на электроэнергию, но готовы оказать финансовую помощь уязвимым членам общества.
В Румынии с 31 июля действует режим повышенной готовности в энергетике. Отчасти, это связано со снижением производства электроэнергии из-за остановки реакторов АЭС "Чернаводэ" из-за низкого уровня воды в Дунае.
 
Мировая экономикаРУМЫНИЯэлектроэнергия
 
 
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