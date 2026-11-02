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"Русал" назначил внеочередное собрание акционеров по дивидендам

"Русал" назначил внеочередное собрание акционеров по дивидендам - 02.11.2026, ПРАЙМ

"Русал" назначил внеочередное собрание акционеров по дивидендам

Совет директоров "Русала" после письма-требования его крупнейшего миноритарного акционера "Суала" назначил на 4 декабря внеочередное собрание акционеров по... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T15:55+0300

2026-11-02T15:55+0300

2026-11-02T15:57+0300

русал

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров "Русала" после письма-требования его крупнейшего миноритарного акционера "Суала" назначил на 4 декабря внеочередное собрание акционеров по дивидендам за девять месяцев текущего года, следует из сообщения компании на Гонконгской бирже. Ранее "Суал" 26 октября направил письмо-требование о созыве внеочередного собрания акционеров "Русала" по обсуждению данного вопроса. Совет директоров алюминиевого производителя даст рекомендации по дивидендам 9 ноября. "Рассмотрев требование о созыве собрания, совет директоров на своем заседании, состоявшемся 30 октября 2026 года, принял решение созвать внеочередное общее собрание акционеров (ВОСА) для рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня по требованию. Собрание состоится 4 декабря 2026 года", - говорится в сообщении. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в собрании, - 11 ноября. По итогам первого полугодия 2026 года акционеры приняли решения не выплачивать дивиденды. Последний раз "Русал" утверждал выплату по результатам первого полугодия 2022 года в размере 0,02 доллара на акцию.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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