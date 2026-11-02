https://1prime.ru/20261102/ryanair-874854565.html

Ryanair ожидает значительного подорожания авиабилетов в 2027 году

Ryanair ожидает значительного подорожания авиабилетов в 2027 году - 02.11.2026, ПРАЙМ

Ryanair ожидает значительного подорожания авиабилетов в 2027 году

Крупнейшая в Европе по числу пассажиров бюджетная авиакомпания Ryanair ожидает значительного подорожания авиабилетов в 2027 году и рассматривает возможность... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T12:31+0300

2026-11-02T12:31+0300

2026-11-02T12:31+0300

бизнес

европа

ближний восток

бельгия

ryanair

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874854565.jpg?1793611893

БРЮССЕЛЬ, 2 ноя - ПРАЙМ. Крупнейшая в Европе по числу пассажиров бюджетная авиакомпания Ryanair ожидает значительного подорожания авиабилетов в 2027 году и рассматривает возможность сокращения численности экипажей, замораживания зарплат и использования искусственного интеллекта для снижения расходов на фоне роста цен на авиакеросин, следует из опубликованных в понедельник финансовых результатов компании и заявлений ее руководства. "Нам потребуется повышение тарифов примерно на 20%, чтобы покрыть такой рост расходов на топливо. Я не уверен, что мы достигнем 20%, но думаю, что в 2027 году нас определенно ожидает двузначный рост цен на авиабилеты по всей Европе", - заявил генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири в ходе представления финансовых результатов. По оценке компании, в финансовом году, который начнется в апреле 2027 года, расходы Ryanair на авиационное топливо могут увеличиться примерно на 2 миллиарда евро, или на треть, по сравнению с текущим годом. Руководство связывает ожидаемый рост затрат с сохраняющимися высокими ценами на керосин из-за конфликта на Ближнем Востоке. Для компенсации дополнительных расходов авиакомпания намерена также пересмотреть соглашения с аэропортами, сократить потребность в персонале на обслуживаемых рейсах и расширить применение искусственного интеллекта в административных и вспомогательных подразделениях. "Рассматриваются все варианты, включая замораживание зарплат и другие меры", - заявил финансовый директор компании Нил Сорахан в интервью после публикации результатов. При этом окончательных решений о сокращении персонала пока не объявлено. Компания рассматривает возможность уменьшения численности экипажей и временного замораживания зарплат после истечения действующих трудовых соглашений. Ryanair также сокращает зимнюю полетную программу. Прогноз пассажиропотока на текущий финансовый год снижен с 216 миллионов до 214 миллионов человек. По оценке компании, с ноября по март число перевезенных пассажиров останется примерно на уровне прошлого года. В первом полугодии текущего финансового года, завершившемся 30 сентября, чистая прибыль Ryanair сократилась на 15%, до 2,15 миллиарда евро против 2,54 миллиарда годом ранее. Компания объясняет ухудшение финансовых показателей удвоением стоимости той части авиационного топлива, которая не была заранее закуплена по фиксированным ценам, а также осторожностью пассажиров при бронировании поездок на фоне геополитической неопределенности. До конца марта 2027 года около 80% потребностей Ryanair в топливе обеспечены контрактами с фиксированной ценой около 67 долларов за баррель. Однако на следующий финансовый год аналогичными соглашениями покрыто лишь 25% потребностей, причем уже по цене около 95 долларов за баррель. Ранее Ryanair объявила о сокращении ряда маршрутов в европейских странах, включая Бельгию, объясняя пересмотр полетной программы ростом расходов, аэропортовых сборов и налоговой нагрузки. Компания намерена перераспределять самолеты в пользу аэропортов и государств с более низкими издержками.

европа

ближний восток

бельгия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, европа, ближний восток, бельгия, ryanair