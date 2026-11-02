https://1prime.ru/20261102/rynok-874875785.html

"Индекс Мосбиржи нес потери": аналитики объяснили обвал российских акций

"Индекс Мосбиржи нес потери": аналитики объяснили обвал российских акций - 02.11.2026, ПРАЙМ

"Индекс Мосбиржи нес потери": аналитики объяснили обвал российских акций

Российский рынок акций завершил торги понедельника заметным снижением на фоне дешевеющей нефти и недостатка новых геополитических драйверов, следует из данных... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T19:33+0300

2026-11-02T19:33+0300

2026-11-02T19:33+0300

экономика

рынок

мосбиржа

россия

акции

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил торги понедельника заметным снижением на фоне дешевеющей нефти и недостатка новых геополитических драйверов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 2,28% - до 2455,62 пункта, индекс РТС - на 2,79%, до 955,34 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 3,54%, до 925,95 пункта. Январский фьючерс нефти марки Brent на 19.08 мск дешевел на 6,68%, до 105,85 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи сегодня нес потери, опускаясь в сторону середины диапазона 2400-2500 пунктов… Снижение бумаг экспортеров сглаживалось ослаблением рубля. Стоимость нефти заметно просела на фоне надежд инвесторов на скорое урегулирование конфликта на Ближнем Востоке", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Представители Ирана в выходные провели переговоры с посредниками из Катара, обсуждались условия завершения войны, сказал он. "Российский фондовый рынок начал ноябрь с резкого падения на фоне обвала мировых цен на нефть и фиксации прибыли после роста в конце октября. Дополнительное давление на акции оказывает отсутствие конкретных результатов переговоров по украинскому конфликту. Сегодня помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва ожидает ответа Вашингтона относительно даты трехсторонней встречи России, США и Украины", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Global. Лидеры роста и падения В лидерах роста - акции "ВК" (+28,04%), "Ростелекома" (+4,97%), ЮГК (+1,68%), префы "Сургутнефтегаза" (+1,4%), обыкновенные акции "Полюса" (+1,28%). "Акции "Татнефти" оказались под давлением обвала нефтяных котировок более чем на 6%, который ухудшает ожидания по экспортной выручке и будущим финансовым результатам компании. По той же причине снижаются бумаги других представителей нефтегазового сектора", - рассказал Чернов. В лидерах снижения - акции "Фосагро" (-5,26%), "Русала" (-4,53%), "Татнефти" (префы снижаются на 4,3%, обыкновенные акции - на 4,28%), "Интер РАО" (-3,87%). Прогнозы "Участники торгов постепенно начинают испытывать потребность в новых позитивных новостных драйверах для продолжения роста. Главным из них может стать определенность с датой и перспективами переговоров в Абу-Даби. Пока же сочетание геополитических рисков, коррекции нефтяных котировок и высокой стоимости денег способствует сохранению осторожности. В таких условиях предпочтительна избирательная стратегия с акцентом на качественные дивидендные истории и экспортеров, получающих поддержку от ослабления рубля", - рассказал Александр Бахтин из "Гарда капитал". Базово он ожидает индекс Мосбиржи в рамках 2450-2500 пунктов. На завтрашней торговой сессии Чернов ожидает движения индекса Мосбиржи в диапазоне 2420-2490 пунктов. "Технически спуск индекса Мосбиржи ниже 2480 пунктов допускает продолжение коррекции в направлении 2420 пунктов, при этом новостной фон может в любой момент развернуть бенчмарк вверх", - заключил Смирнов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, мосбиржа, россия, акции, торги