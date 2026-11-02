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Аналитик рассказал, какие альткоины возвращаются с "криптокладбища" - 02.11.2026, ПРАЙМ
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Аналитик рассказал, какие альткоины возвращаются с "криптокладбища"
Аналитик рассказал, какие альткоины возвращаются с "криптокладбища" - 02.11.2026, ПРАЙМ
Аналитик рассказал, какие альткоины возвращаются с "криптокладбища"
Рынок альткоинов приходит к модели фондового рынка, где проект оценивают за результаты, технологии и идею, а не просто за принадлежность к криптовалютам, при... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T22:49+0300
2026-11-02T22:51+0300
рынок криптовалюты
криптовалюта
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874880346.jpg?1793649092
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Рынок альткоинов приходит к модели фондового рынка, где проект оценивают за результаты, технологии и идею, а не просто за принадлежность к криптовалютам, при этом часть монет, которые рынок уже похоронил, не сдаются и показывают кратный рост, рассказал РИА Новости ведущий аналитик криптоброкера Cifra Markets Александр Крайко. Альткоины - это все криптовалюты, кроме биткоина. К ним относятся Ethereum, Solana, XRP, Zcash и тысячи других проектов. "Рынок альткоинов меняется и на самом деле приходит к правильной модели, которая уже есть на фондовом рынке: проект оценивают за результаты, технологии, идею и даже хайп, а не просто за то, что это криптовалюта", - рассказал аналитик. По его словам, зависимость альткоинов от биткоина с каждым годом слабеет. Вместе с ростом биткоина в первую очередь растут проекты, которые зарабатывают, развивают технологии и постоянно на слуху, а "мертвые" монеты при слабости рынка падают сильнее всех остальных. Но из этого правила есть исключения - проекты, которые рынок уже похоронил, но которые не сдались. Пример такого проекта - Starknet (STRK). "Токен вышел в начале 2024 года и стоил больше 2 долларов. Проект был очень популярен в криптокомьюнити, но с тех пор его токен все время падал и достиг дна к осени 2026 года, подешевев на 99% - до 0,022 доллара", - отметил Крайко. По его словам, проект не сдался: объявил о переходе с уровня блокчейна Layer 2 на Layer 1. Layer 1 считается более надежным, хотя обслуживание в нем обычно обходится дороже из‑за высоких комиссий. Также проект развивает ZK-технологии, они же технологии "нулевого разглашения", и пытается расширить использование биткоина в своей сети. "На этом фоне токен начал восстанавливаться: с тех самых 0,022 доллара он вырос до 0,1 доллара - более чем в четыре раза. Но все это крайне нестабильно", - добавил эксперт. В секторе Layer 2 вперед выходит Arbitrum за счет того, что в его экосистеме создается больше проектов. "Совсем недавний пример - Robinhood Chain, построенная на технологиях Arbitrum. Она зарабатывает на комиссиях и отчисляет экосистеме Arbitrum 10% чистого дохода сети", - рассказал Крайко. За три месяца токены конкурентов, которые не показывают таких результатов, например Optimism (OP) и Linea, выросли в среднем на 20%, а токен Arbitrum - на 100%. Такие токены эксперт относит к самым распространенным альткоинам, среди тех которые держали вопреки всему: их раздавали эирдропом (бесплатная раздача токенов) за использование сети тысячам криптоэнтузиастов в странах СНГ. Отдельный случай - Zcash (ZEC). "Она, можно сказать, пропустила цикл роста биткоина и не росла с начала 2023 года по август 2025-го: ее цена в среднем держалась около 35 долларов. Но в сентябре 2025 года она начала расти и за год подорожала с 35 до 1650 долларов - примерно в 47 раз", - сообщил аналитик. По его словам, рост сопровождался неверием большинства, но американские криптомиллиардеры рекомендовали ZEC как монету номер два после биткоина - приватную альтернативу, так как биткоин уже выкупили BlackRock и фонды. Главной причиной, по которой инвесторы держат альткоины даже при убытках, Крайко называет страх упустить рост. "Многие по-прежнему помнят альтсезоны прошлых лет и думают, что вот-вот все повторится. Получается, что все убытки можно объяснить жадностью", - считает он. Эксперт также призвал различать стратегии инвестора и трейдера и фиксировать прибыль и убытки по плану.
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1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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40
192
40
рынок криптовалюты, криптовалюта
рынок криптовалюты, криптовалюта
22:49 02.11.2026 (обновлено: 22:51 02.11.2026)
 
Аналитик рассказал, какие альткоины возвращаются с "криптокладбища"

Крайко: рынок альткоинов приходит к модели фондового рынка

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Рынок альткоинов приходит к модели фондового рынка, где проект оценивают за результаты, технологии и идею, а не просто за принадлежность к криптовалютам, при этом часть монет, которые рынок уже похоронил, не сдаются и показывают кратный рост, рассказал РИА Новости ведущий аналитик криптоброкера Cifra Markets Александр Крайко.
Альткоины - это все криптовалюты, кроме биткоина. К ним относятся Ethereum, Solana, XRP, Zcash и тысячи других проектов. "Рынок альткоинов меняется и на самом деле приходит к правильной модели, которая уже есть на фондовом рынке: проект оценивают за результаты, технологии, идею и даже хайп, а не просто за то, что это криптовалюта", - рассказал аналитик.
По его словам, зависимость альткоинов от биткоина с каждым годом слабеет. Вместе с ростом биткоина в первую очередь растут проекты, которые зарабатывают, развивают технологии и постоянно на слуху, а "мертвые" монеты при слабости рынка падают сильнее всех остальных. Но из этого правила есть исключения - проекты, которые рынок уже похоронил, но которые не сдались.
Пример такого проекта - Starknet (STRK). "Токен вышел в начале 2024 года и стоил больше 2 долларов. Проект был очень популярен в криптокомьюнити, но с тех пор его токен все время падал и достиг дна к осени 2026 года, подешевев на 99% - до 0,022 доллара", - отметил Крайко.
По его словам, проект не сдался: объявил о переходе с уровня блокчейна Layer 2 на Layer 1. Layer 1 считается более надежным, хотя обслуживание в нем обычно обходится дороже из‑за высоких комиссий. Также проект развивает ZK-технологии, они же технологии "нулевого разглашения", и пытается расширить использование биткоина в своей сети.
"На этом фоне токен начал восстанавливаться: с тех самых 0,022 доллара он вырос до 0,1 доллара - более чем в четыре раза. Но все это крайне нестабильно", - добавил эксперт.
В секторе Layer 2 вперед выходит Arbitrum за счет того, что в его экосистеме создается больше проектов. "Совсем недавний пример - Robinhood Chain, построенная на технологиях Arbitrum. Она зарабатывает на комиссиях и отчисляет экосистеме Arbitrum 10% чистого дохода сети", - рассказал Крайко.
За три месяца токены конкурентов, которые не показывают таких результатов, например Optimism (OP) и Linea, выросли в среднем на 20%, а токен Arbitrum - на 100%. Такие токены эксперт относит к самым распространенным альткоинам, среди тех которые держали вопреки всему: их раздавали эирдропом (бесплатная раздача токенов) за использование сети тысячам криптоэнтузиастов в странах СНГ.
Отдельный случай - Zcash (ZEC). "Она, можно сказать, пропустила цикл роста биткоина и не росла с начала 2023 года по август 2025-го: ее цена в среднем держалась около 35 долларов. Но в сентябре 2025 года она начала расти и за год подорожала с 35 до 1650 долларов - примерно в 47 раз", - сообщил аналитик.
По его словам, рост сопровождался неверием большинства, но американские криптомиллиардеры рекомендовали ZEC как монету номер два после биткоина - приватную альтернативу, так как биткоин уже выкупили BlackRock и фонды.
Главной причиной, по которой инвесторы держат альткоины даже при убытках, Крайко называет страх упустить рост. "Многие по-прежнему помнят альтсезоны прошлых лет и думают, что вот-вот все повторится. Получается, что все убытки можно объяснить жадностью", - считает он. Эксперт также призвал различать стратегии инвестора и трейдера и фиксировать прибыль и убытки по плану.
 
рынок криптовалютыкриптовалюта
 
 
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