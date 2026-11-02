https://1prime.ru/20261102/rzhd-874853231.html

Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-октябре выросли на 1,2%

Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-октябре выросли на 1,2% - 02.11.2026, ПРАЙМ

Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-октябре выросли на 1,2%

Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-октябре 2026 года выросли на 1,2% в годовом выражении, в том числе в октябре - на 7,5%, сообщила компания. | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T12:05+0300

2026-11-02T12:05+0300

2026-11-02T12:35+0300

бизнес

ржд

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874853231.jpg?1793612110

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-октябре 2026 года выросли на 1,2% в годовом выражении, в том числе в октябре - на 7,5%, сообщила компания."За январь-октябрь 2026 года поездки совершили 1 млрд 98,2 млн пассажиров (+1,2%)... В октябре по российским железным дорогам отправились 115,9 млн пассажиров (+7,5%)", - говорится в сообщении.В частности, в пригородных поездах за 10 месяцев перевезено 989,9 миллиона пассажиров (+1,3%), в поездах дальнего следования – 108,3 миллиона пассажиров (-0,1%).Перевозки в пригородном сообщении в октябре составили 105,6 миллиона человек (+7,8%), в дальнем следовании – 10,3 миллиона человек (+4,2%).Холдинг в 2025 году увеличил перевозки пассажиров на 1,9%, до рекордных за 20 лет 1,3 миллиарда человек в пригородном сообщении и дальнем следовании. РЖД в 2026 году имеют все шансы выйти на новый рекорд в перевозках пассажиров, говорил в середине октября гендиректор компании Олег Белозеров.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, ржд