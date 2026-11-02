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Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-октябре выросли на 1,2% - 02.11.2026, ПРАЙМ
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Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-октябре выросли на 1,2%
Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-октябре выросли на 1,2% - 02.11.2026, ПРАЙМ
Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-октябре выросли на 1,2%
Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-октябре 2026 года выросли на 1,2% в годовом выражении, в том числе в октябре - на 7,5%, сообщила компания. | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T12:05+0300
2026-11-02T12:35+0300
бизнес
ржд
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-октябре 2026 года выросли на 1,2% в годовом выражении, в том числе в октябре - на 7,5%, сообщила компания."За январь-октябрь 2026 года поездки совершили 1 млрд 98,2 млн пассажиров (+1,2%)... В октябре по российским железным дорогам отправились 115,9 млн пассажиров (+7,5%)", - говорится в сообщении.В частности, в пригородных поездах за 10 месяцев перевезено 989,9 миллиона пассажиров (+1,3%), в поездах дальнего следования – 108,3 миллиона пассажиров (-0,1%).Перевозки в пригородном сообщении в октябре составили 105,6 миллиона человек (+7,8%), в дальнем следовании – 10,3 миллиона человек (+4,2%).Холдинг в 2025 году увеличил перевозки пассажиров на 1,9%, до рекордных за 20 лет 1,3 миллиарда человек в пригородном сообщении и дальнем следовании. РЖД в 2026 году имеют все шансы выйти на новый рекорд в перевозках пассажиров, говорил в середине октября гендиректор компании Олег Белозеров.
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бизнес, ржд
Бизнес, РЖД
12:05 02.11.2026 (обновлено: 12:35 02.11.2026)
 
Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-октябре выросли на 1,2%

РЖД: перевозки пассажиров на сети в январе-октябре выросли на 1,2% в годовом выражении

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-октябре 2026 года выросли на 1,2% в годовом выражении, в том числе в октябре - на 7,5%, сообщила компания.
"За январь-октябрь 2026 года поездки совершили 1 млрд 98,2 млн пассажиров (+1,2%)... В октябре по российским железным дорогам отправились 115,9 млн пассажиров (+7,5%)", - говорится в сообщении.
В частности, в пригородных поездах за 10 месяцев перевезено 989,9 миллиона пассажиров (+1,3%), в поездах дальнего следования – 108,3 миллиона пассажиров (-0,1%).
Перевозки в пригородном сообщении в октябре составили 105,6 миллиона человек (+7,8%), в дальнем следовании – 10,3 миллиона человек (+4,2%).
Холдинг в 2025 году увеличил перевозки пассажиров на 1,9%, до рекордных за 20 лет 1,3 миллиарда человек в пригородном сообщении и дальнем следовании. РЖД в 2026 году имеют все шансы выйти на новый рекорд в перевозках пассажиров, говорил в середине октября гендиректор компании Олег Белозеров.
 
БизнесРЖД
 
 
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