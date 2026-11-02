https://1prime.ru/20261102/rzhd-874870567.html
РЖД тестируют робособак для техосмотра электропоездов "Ласточка"
РЖД тестируют робособак для техосмотра электропоездов "Ласточка" - 02.11.2026, ПРАЙМ
РЖД тестируют робособак для техосмотра электропоездов "Ласточка"
РЖД тестируют робособак в Москве для техосмотра электропоездов "Ласточка", сообщили РИА Новости в компании. | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T17:29+0300
2026-11-02T17:29+0300
2026-11-02T17:29+0300
бизнес
москва
ростовская область
челябинск
ржд
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874870567.jpg?1793629747
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. РЖД тестируют робособак в Москве для техосмотра электропоездов "Ласточка", сообщили РИА Новости в компании.
"Собака" является биоморфным роботом, оснащенным сенсорами и интеллектуальным модулем. Разработал умную начинку этой машины Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте (НИИАС). О начале тестирования этих машин РЖД сообщили в декабре 2024 года.
"В настоящее время робот-собака, разработанный специалистами НИИАС, проходит испытания в депо Подмосковная. Его основная задача — визуальный контроль экипажной части электропоездов "Ласточка", - рассказали в РЖД.
Использование робота позволит автоматизировать часть операций технического осмотра, повысить объективность оценки состояния оборудования и сократить время простоя подвижного состава, пояснили в компании.
"Начало подконтрольной эксплуатации биоморфных собак в других подразделениях Дирекции скоростного сообщения РЖД запланировано на 2027 год", - сообщили в РЖД.
Параллельно РЖД рассматривают возможности более широкого применения биоморфных роботов в технологических процессах железнодорожного транспорта, добавили в компании.
"Одно из перспективных направлений — цифровизация сортировочных станций, где такие роботы могут использоваться для автоматизированного осмотра подвижного состава и контроля состояния инфраструктуры. Это позволит сократить объем рутинных операций, выполняемых персоналом, и повысить безопасность и эффективность технологических процессов", - рассказали в компании.
РЖД в январе 2026 года сообщали РИА Новости, что три робопса проходят испытания на железнодорожных станциях Юга и Урала: в Ростовской области и Челябинске.
москва
ростовская область
челябинск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, москва, ростовская область, челябинск, ржд
Бизнес, МОСКВА, Ростовская область, Челябинск, РЖД
РЖД тестируют робособак для техосмотра электропоездов "Ласточка"
РЖД тестируют робособак в Москве для техосмотра электропоездов "Ласточка"
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. РЖД тестируют робособак в Москве для техосмотра электропоездов "Ласточка", сообщили РИА Новости в компании.
"Собака" является биоморфным роботом, оснащенным сенсорами и интеллектуальным модулем. Разработал умную начинку этой машины Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте (НИИАС). О начале тестирования этих машин РЖД сообщили в декабре 2024 года.
"В настоящее время робот-собака, разработанный специалистами НИИАС, проходит испытания в депо Подмосковная. Его основная задача — визуальный контроль экипажной части электропоездов "Ласточка", - рассказали в РЖД.
Использование робота позволит автоматизировать часть операций технического осмотра, повысить объективность оценки состояния оборудования и сократить время простоя подвижного состава, пояснили в компании.
"Начало подконтрольной эксплуатации биоморфных собак в других подразделениях Дирекции скоростного сообщения РЖД запланировано на 2027 год", - сообщили в РЖД.
Параллельно РЖД рассматривают возможности более широкого применения биоморфных роботов в технологических процессах железнодорожного транспорта, добавили в компании.
"Одно из перспективных направлений — цифровизация сортировочных станций, где такие роботы могут использоваться для автоматизированного осмотра подвижного состава и контроля состояния инфраструктуры. Это позволит сократить объем рутинных операций, выполняемых персоналом, и повысить безопасность и эффективность технологических процессов", - рассказали в компании.
РЖД в январе 2026 года сообщали РИА Новости, что три робопса проходят испытания на железнодорожных станциях Юга и Урала: в Ростовской области и Челябинске.