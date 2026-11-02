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РЖД тестируют робособак для техосмотра электропоездов "Ласточка"

РЖД тестируют робособак для техосмотра электропоездов "Ласточка" - 02.11.2026, ПРАЙМ

РЖД тестируют робособак для техосмотра электропоездов "Ласточка"

РЖД тестируют робособак в Москве для техосмотра электропоездов "Ласточка", сообщили РИА Новости в компании. | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T17:29+0300

2026-11-02T17:29+0300

2026-11-02T17:29+0300

бизнес

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. РЖД тестируют робособак в Москве для техосмотра электропоездов "Ласточка", сообщили РИА Новости в компании. "Собака" является биоморфным роботом, оснащенным сенсорами и интеллектуальным модулем. Разработал умную начинку этой машины Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте (НИИАС). О начале тестирования этих машин РЖД сообщили в декабре 2024 года. "В настоящее время робот-собака, разработанный специалистами НИИАС, проходит испытания в депо Подмосковная. Его основная задача — визуальный контроль экипажной части электропоездов "Ласточка", - рассказали в РЖД. Использование робота позволит автоматизировать часть операций технического осмотра, повысить объективность оценки состояния оборудования и сократить время простоя подвижного состава, пояснили в компании. "Начало подконтрольной эксплуатации биоморфных собак в других подразделениях Дирекции скоростного сообщения РЖД запланировано на 2027 год", - сообщили в РЖД. Параллельно РЖД рассматривают возможности более широкого применения биоморфных роботов в технологических процессах железнодорожного транспорта, добавили в компании. "Одно из перспективных направлений — цифровизация сортировочных станций, где такие роботы могут использоваться для автоматизированного осмотра подвижного состава и контроля состояния инфраструктуры. Это позволит сократить объем рутинных операций, выполняемых персоналом, и повысить безопасность и эффективность технологических процессов", - рассказали в компании. РЖД в январе 2026 года сообщали РИА Новости, что три робопса проходят испытания на железнодорожных станциях Юга и Урала: в Ростовской области и Челябинске.

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