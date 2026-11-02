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Сайт системы маркировки "Честный знак" заработал в штатном режиме

Сайт системы маркировки "Честный знак" заработал в штатном режиме - 02.11.2026, ПРАЙМ

Сайт системы маркировки "Честный знак" заработал в штатном режиме

Информационный сайт системы маркировки "Честный знак" заработал в штатном режиме после перебоев из-за проблем на стороне хостинг-провайдера, сообщили РИА... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T14:23+0300

2026-11-02T14:23+0300

2026-11-02T14:23+0300

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Информационный сайт системы маркировки "Честный знак" заработал в штатном режиме после перебоев из-за проблем на стороне хостинг-провайдера, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак"). Ранее в понедельник перебои с доступом к порталу честныйзнак.рф наблюдались из-за технических проблем со стороны хостинг-провайдера Beget. "В данный момент работа информационного портала честныйзнак.рф полностью восстановлена", - сообщили в ЦРПТ. Там напомнили, что система маркировки "Честный знак" работает стабильно. Личный кабинет участника товарооборота и сама система маркировки функционируют в штатном режиме. "Работа бизнеса и продажа маркированных товаров не была нарушена", - подчеркнули в ЦРПТ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, бизнес, црпт