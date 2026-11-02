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Сайт системы маркировки "Честный знак" заработал в штатном режиме - 02.11.2026, ПРАЙМ
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Сайт системы маркировки "Честный знак" заработал в штатном режиме
Сайт системы маркировки "Честный знак" заработал в штатном режиме - 02.11.2026, ПРАЙМ
Сайт системы маркировки "Честный знак" заработал в штатном режиме
Информационный сайт системы маркировки "Честный знак" заработал в штатном режиме после перебоев из-за проблем на стороне хостинг-провайдера, сообщили РИА... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T14:23+0300
2026-11-02T14:23+0300
технологии
россия
бизнес
црпт
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Информационный сайт системы маркировки "Честный знак" заработал в штатном режиме после перебоев из-за проблем на стороне хостинг-провайдера, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак"). Ранее в понедельник перебои с доступом к порталу честныйзнак.рф наблюдались из-за технических проблем со стороны хостинг-провайдера Beget. "В данный момент работа информационного портала честныйзнак.рф полностью восстановлена", - сообщили в ЦРПТ. Там напомнили, что система маркировки "Честный знак" работает стабильно. Личный кабинет участника товарооборота и сама система маркировки функционируют в штатном режиме. "Работа бизнеса и продажа маркированных товаров не была нарушена", - подчеркнули в ЦРПТ.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
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4.7
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технологии, россия, бизнес, црпт
Технологии, РОССИЯ, Бизнес, ЦРПТ
14:23 02.11.2026
 
Сайт системы маркировки "Честный знак" заработал в штатном режиме

ЦРПТ: сайт системы маркировки "Честный знак" заработал в штатном режиме

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Информационный сайт системы маркировки "Честный знак" заработал в штатном режиме после перебоев из-за проблем на стороне хостинг-провайдера, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак").
Ранее в понедельник перебои с доступом к порталу честныйзнак.рф наблюдались из-за технических проблем со стороны хостинг-провайдера Beget.
"В данный момент работа информационного портала честныйзнак.рф полностью восстановлена", - сообщили в ЦРПТ.
Там напомнили, что система маркировки "Честный знак" работает стабильно. Личный кабинет участника товарооборота и сама система маркировки функционируют в штатном режиме.
"Работа бизнеса и продажа маркированных товаров не была нарушена", - подчеркнули в ЦРПТ.
 
ТехнологииРОССИЯБизнесЦРПТ
 
 
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