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В аэропортах Самары и Ульяновска ввели временные ограничения

В аэропортах Самары и Ульяновска ввели временные ограничения - 02.11.2026, ПРАЙМ

В аэропортах Самары и Ульяновска ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Самары и Ульяновска, сообщила Росавиация. | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T01:33+0300

2026-11-02T01:33+0300

2026-11-02T01:33+0300

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Самары и Ульяновска, сообщила Росавиация. "Аэропорты Самары ("Курумоч") и Ульяновска ("Баратаевка"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. ‍‍‍ Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

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бизнес, самара, ульяновск, росавиация