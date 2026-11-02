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Доля кредитов на обучение в колледжах Сбербанка выросла до 30%

Доля кредитов на обучение в колледжах Сбербанка выросла до 30% - 02.11.2026, ПРАЙМ

Доля кредитов на обучение в колледжах Сбербанка выросла до 30%

Доля кредитов на обучение в колледжах по итогам приемной кампании 2026 года в общем объеме образовательных кредитов Сбербанка выросла до 30%, сообщает банк. | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T14:22+0300

2026-11-02T14:22+0300

2026-11-02T14:22+0300

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Доля кредитов на обучение в колледжах по итогам приемной кампании 2026 года в общем объеме образовательных кредитов Сбербанка выросла до 30%, сообщает банк. Там указали, что всего во время приемной кампании 2026 года банк выдал образовательные кредиты почти на 8 миллиардов рублей. "Россияне стали чаще брать образовательные кредиты на обучение в колледжах - по итогам приемной кампании 2026 года доля таких программ в выдачах "Сбера" выросла с 23% до 30%", - говорится в пресс-релизе. При этом доля кредитов на обучение на программах бакалавриата в общем объеме образовательных кредитов сократилась до 34% с 47% годом ранее, отметили в Сбербанке. Среди направлений подготовки наиболее заметный рост показали медицина, информационные технологии и педагогика. Также изменился и возраст заемщиков - студенты от 23 лет теперь составляют 26% против 18% годом ранее. Более того, в структуре образовательного кредитования увеличился удельный вес как среднего профессионального образования, так и последующей специализированной подготовки. В частности, доля кредитов на обучение в ординатуре выросла до 10% с 4% год назад. Среди отдельных специальностей наиболее заметно увеличилась доля лечебного дела - до 10,2%, что на 5,6 процентного пункта больше прошлогоднего показателя. Также выросли доли обучающихся по направлениям разработки и управлению программным обеспечением (до 4,3%), прикладной информатики (до 3,5%), педагогического образования (до 3,3%) и сестринского дела (до 3,9%).

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