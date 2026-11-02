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В Китае создадут первый в стране бизнес-джет на новых источниках энергии
В Китае создадут первый в стране бизнес-джет на новых источниках энергии - 02.11.2026, ПРАЙМ
В Китае создадут первый в стране бизнес-джет на новых источниках энергии
Китайский стартап Beijing Airlink Aircraft разрабатывает первый в Китае бизнес-джет на новых источниках энергии, сообщает гонконгская газета South China Morning | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T15:06+0300
2026-11-02T15:06+0300
2026-11-02T15:06+0300
китай
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Китайский стартап Beijing Airlink Aircraft разрабатывает первый в Китае бизнес-джет на новых источниках энергии, сообщает гонконгская газета South China Morning post (SCMP). Beijing Airlink Aircraft была основана в марте этого года. "Недавно созданный китайский стартап разрабатывает, как описывает компания, первый в Китае бизнес-джет на новых источниках энергии", - говорится в сообщении. Согласно данным газеты, самолет будет способен вместить 12 пассажиров. Компания представит две модели бизнес-джета - Belyn 100HF и Belyn 100HP. Первая модель, Belyn 100HF, будет оснащена параллельной гибридной системой, которая объединяет обычный двигатель с электрической силовой установкой, что позволит обеспечить более быстрые и длинные деловые перелеты. Максимальная длина маршрута такой модели составит до 3,5 тысяч километров. Вторая модель, Belyn 100HP, будет оснащена последовательной гибридной системой, в которой двигатель вырабатывает электроэнергию для питания электрической силовой установки воздушного судна, ее максимальная длина полета составит до 1,2 тысяч километров. На данный момент проект находится на ранней стадии разработки. Однако в декабре компания планирует представить полномасштабную модель бизнес-джета на Airshow China в городе Чжухай провинции Гуандун.
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китай
В Китае создадут первый в стране бизнес-джет на новых источниках энергии
SCMP: Beijing Airlink разрабатывает первый в Китае бизнес-джет на новых источниках энергии
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Китайский стартап Beijing Airlink Aircraft разрабатывает первый в Китае бизнес-джет на новых источниках энергии, сообщает гонконгская газета South China Morning post (SCMP).
Beijing Airlink Aircraft была основана в марте этого года.
"Недавно созданный китайский стартап разрабатывает, как описывает компания, первый в Китае
бизнес-джет на новых источниках энергии", - говорится в сообщении.
Согласно данным газеты, самолет будет способен вместить 12 пассажиров. Компания представит две модели бизнес-джета - Belyn 100HF и Belyn 100HP.
Первая модель, Belyn 100HF, будет оснащена параллельной гибридной системой, которая объединяет обычный двигатель с электрической силовой установкой, что позволит обеспечить более быстрые и длинные деловые перелеты. Максимальная длина маршрута такой модели составит до 3,5 тысяч километров.
Вторая модель, Belyn 100HP, будет оснащена последовательной гибридной системой, в которой двигатель вырабатывает электроэнергию для питания электрической силовой установки воздушного судна, ее максимальная длина полета составит до 1,2 тысяч километров.
На данный момент проект находится на ранней стадии разработки. Однако в декабре компания планирует представить полномасштабную модель бизнес-джета на Airshow China в городе Чжухай провинции Гуандун.