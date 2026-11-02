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На заводе "АГР" в Сестрорецке запустили производство кроссовера Votour V - 02.11.2026, ПРАЙМ
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На заводе "АГР" в Сестрорецке запустили производство кроссовера Votour V
На заводе "АГР" в Сестрорецке запустили производство кроссовера Votour V - 02.11.2026, ПРАЙМ
На заводе "АГР" в Сестрорецке запустили производство кроссовера Votour V
Производство полного цикла кроссовера Votour V запущено на заводе холдинга "АГР" в Сестрорецке (Санкт-Петербург), сообщила компания. | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T14:17+0300
2026-11-02T14:17+0300
санкт-петербург
агр
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Производство полного цикла кроссовера Votour V запущено на заводе холдинга "АГР" в Сестрорецке (Санкт-Петербург), сообщила компания. "На автомобильном заводе холдинга "АГР" в Сестрорецке (Санкт-Петербург) стартовало производство полного цикла городского кроссовера Votour V5. Votour стал вторым брендом, производство которого организовано на этой площадке в рамках долгосрочного стратегического партнерства холдинга "АГР" и компании Defetoo", - говорится в сообщении. Запуск Votour V5, отмечается в сообщении, расширяет производственную программу предприятия, где ранее начался выпуск автомобиля Tenet Plus L4. "Проведенная в первой половине 2026 года масштабная модернизация завода охватила ключевые цеха и обеспечила технологическую основу для последовательного освоения новых моделей", - пишет "АГР". В сварочном производстве площадки задействовано 175 роботов, в цехе окраски - еще 54. На линии сборки внедрены автономные транспортные средства, роботизированные комплексы и дополнительные линии подсборки компонентов. Для контроля технологических операций применяются системы машинного зрения и компьютерный анализ параметров. Votour V5 - первая модель нового российского бренда. Кроссовер открывает серию V, объединяющую автомобили для повседневных путешествий - от ежедневных городских маршрутов до загородных поездок выходного дня. "Продажи Votour V5 стартуют в ноябре 2026 года. Технические характеристики и комплектации будут объявлены в ближайшее время", - добавляется в сообщении.
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санкт-петербург, агр
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, АГР
14:17 02.11.2026
 
На заводе "АГР" в Сестрорецке запустили производство кроссовера Votour V

"АГР": на заводе в Сестрорецке запустили производство полного цикла кроссовера Votour V5

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Производство полного цикла кроссовера Votour V запущено на заводе холдинга "АГР" в Сестрорецке (Санкт-Петербург), сообщила компания.
"На автомобильном заводе холдинга "АГР" в Сестрорецке (Санкт-Петербург) стартовало производство полного цикла городского кроссовера Votour V5. Votour стал вторым брендом, производство которого организовано на этой площадке в рамках долгосрочного стратегического партнерства холдинга "АГР" и компании Defetoo", - говорится в сообщении.
Запуск Votour V5, отмечается в сообщении, расширяет производственную программу предприятия, где ранее начался выпуск автомобиля Tenet Plus L4.
"Проведенная в первой половине 2026 года масштабная модернизация завода охватила ключевые цеха и обеспечила технологическую основу для последовательного освоения новых моделей", - пишет "АГР".
В сварочном производстве площадки задействовано 175 роботов, в цехе окраски - еще 54. На линии сборки внедрены автономные транспортные средства, роботизированные комплексы и дополнительные линии подсборки компонентов. Для контроля технологических операций применяются системы машинного зрения и компьютерный анализ параметров.
Votour V5 - первая модель нового российского бренда. Кроссовер открывает серию V, объединяющую автомобили для повседневных путешествий - от ежедневных городских маршрутов до загородных поездок выходного дня.
"Продажи Votour V5 стартуют в ноябре 2026 года. Технические характеристики и комплектации будут объявлены в ближайшее время", - добавляется в сообщении.
 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГАГР
 
 
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