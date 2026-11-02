https://1prime.ru/20261102/severstal-874853860.html

"Северсталь" приступила к поставке металлопродукции для небоскреба "Оне"

"Северсталь" приступила к поставке металлопродукции для небоскреба "Оне" - 02.11.2026, ПРАЙМ

"Северсталь" приступила к поставке металлопродукции для небоскреба "Оне"

"Северсталь" приступила к поставке металлопродукции для строительства небоскреба "Оне" в "Москва-Сити", сообщила компания. | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T12:16+0300

2026-11-02T12:16+0300

2026-11-02T12:16+0300

бизнес

промышленность

алексей мордашов

северсталь

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874853860.jpg?1793610972

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. "Северсталь" приступила к поставке металлопродукции для строительства небоскреба "Оне" в "Москва-Сити", сообщила компания. "Северсталь" приступила к комплексной поставке металлопродукции для строительства 384-метрового небоскреба "Оне" в "Москва-Сити"... Первые партии высокопрочного проката С440 в объеме 8,6 тысяч тонн уже отгружены и будут применяться для изготовления конструкционных колонн, которые усилят монолитный каркас небоскреба", - сказано в сообщении. В "Северстали" отметили, что высокий предел текучести материала позволяет увеличить несущую способность металлоконструкций при одновременном снижении металлоемкости элементов до 30%. За счет этого уменьшается общий вес здания и нагрузка на фундамент. Кроме того, компания также поставляет на площадку строительную арматуру, метизную продукцию и крепежные элементы (стад-болты). Сейчас "Северсталь" ведет подготовку к началу производства и поставки строительных конструкций. "Оне" - будущий 379-метровый жилой небоскреб общей площадью 294,3 тысячи квадратных метров с парком на высоте около 338 метров. Проект в стиле эмо-тек, в основу которого легли принципы биофильного дизайна, получил архитектурную отсылку к ленте Мебиуса. В апреле проект небоскреба, облик которого разработал бывший главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, стал победителем международной премии International Architecture & Design Awards 2026. "Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания. Производственные активы компании сконцентрированы в России. Основной бенефициар компании - Алексей Мордашов (77,03% акций). Чистая прибыль компании по МСФО в январе-сентябре снизилась на 61% в годовом выражении и составила 19,293 миллиарда рублей. "Северсталь" увеличила выпуск стали на 2%, до 8,24 миллиона тонн.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, промышленность, алексей мордашов, северсталь