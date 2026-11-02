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СО ЕЭС предварительно одобрил проекты модернизации ТЭС на 2030 год

СО ЕЭС предварительно одобрил проекты модернизации ТЭС на 2030 год - 02.11.2026, ПРАЙМ

СО ЕЭС предварительно одобрил проекты модернизации ТЭС на 2030 год

Системный оператор Единой энергосистемы (СО ЕЭС) предварительно одобрил проекты модернизации теплоэлектростанций (ТЭС) на 2030 год суммарно на 1,6 ГВт при квоте | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T14:20+0300

2026-11-02T14:20+0300

2026-11-02T14:20+0300

россия

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Системный оператор Единой энергосистемы (СО ЕЭС) предварительно одобрил проекты модернизации теплоэлектростанций (ТЭС) на 2030 год суммарно на 1,6 ГВт при квоте в 2 ГВт, следует из сообщения СО ЕЭС. В период отбора проектов модернизации ТЭС (КОММод) "Системный оператор" получил 12 ценовых заявок по 12 генерирующим объектам (из 56 допущенных к отбору) с суммарным заявленным объемом установленной мощности 2389 МВт при квоте на 2030 год в 2000 МВт. Так, в первой ценовой зоне - восемь проектов 1 709 МВт (квота - 1450 МВт); во второй ценовой зоне - четыре проекта 680 МВт (квота - 550 МВт). "В предварительный перечень отобранных проектов модернизации генерирующих объектов на 2030 год подлежат включению восемь генерирующих объектов суммарной установленной мощностью 1 624 МВт: в первой ценовой зоне - шесть проектов 1244 МВт; во второй ценовой зоне - два проекта 380 МВт", - сообщил СО ЕЭС. Уточняется, что 56% предварительно отобранных проектов включают в себя теплофикационное оборудование шести генерирующих объектов установленной мощностью 904 МВт, еще шесть проектов суммарной установленной мощностью 1,154 ГВт предусматривают комплексную замену турбины, два проекта мощностью 470 МВт - комплексную замену котлоагрегата. По данным СО ЕЭС, суммарный заявленный объем капитальных вложений во все проекты составил 123,84 миллиарда рублей. Средняя удельная величина капитальных затрат - 76,3 миллиона рублей на 1 МВт.

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