Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СО ЕЭС предварительно одобрил проекты модернизации ТЭС на 2030 год - 02.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261102/so-874861188.html
СО ЕЭС предварительно одобрил проекты модернизации ТЭС на 2030 год
СО ЕЭС предварительно одобрил проекты модернизации ТЭС на 2030 год - 02.11.2026, ПРАЙМ
СО ЕЭС предварительно одобрил проекты модернизации ТЭС на 2030 год
Системный оператор Единой энергосистемы (СО ЕЭС) предварительно одобрил проекты модернизации теплоэлектростанций (ТЭС) на 2030 год суммарно на 1,6 ГВт при квоте | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T14:20+0300
2026-11-02T14:20+0300
россия
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874861188.jpg?1793618444
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Системный оператор Единой энергосистемы (СО ЕЭС) предварительно одобрил проекты модернизации теплоэлектростанций (ТЭС) на 2030 год суммарно на 1,6 ГВт при квоте в 2 ГВт, следует из сообщения СО ЕЭС. В период отбора проектов модернизации ТЭС (КОММод) "Системный оператор" получил 12 ценовых заявок по 12 генерирующим объектам (из 56 допущенных к отбору) с суммарным заявленным объемом установленной мощности 2389 МВт при квоте на 2030 год в 2000 МВт. Так, в первой ценовой зоне - восемь проектов 1 709 МВт (квота - 1450 МВт); во второй ценовой зоне - четыре проекта 680 МВт (квота - 550 МВт). "В предварительный перечень отобранных проектов модернизации генерирующих объектов на 2030 год подлежат включению восемь генерирующих объектов суммарной установленной мощностью 1 624 МВт: в первой ценовой зоне - шесть проектов 1244 МВт; во второй ценовой зоне - два проекта 380 МВт", - сообщил СО ЕЭС. Уточняется, что 56% предварительно отобранных проектов включают в себя теплофикационное оборудование шести генерирующих объектов установленной мощностью 904 МВт, еще шесть проектов суммарной установленной мощностью 1,154 ГВт предусматривают комплексную замену турбины, два проекта мощностью 470 МВт - комплексную замену котлоагрегата. По данным СО ЕЭС, суммарный заявленный объем капитальных вложений во все проекты составил 123,84 миллиарда рублей. Средняя удельная величина капитальных затрат - 76,3 миллиона рублей на 1 МВт.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия
РОССИЯ
14:20 02.11.2026
 
СО ЕЭС предварительно одобрил проекты модернизации ТЭС на 2030 год

СО ЕЭС предварительно одобрил проекты модернизации ТЭС на 2030 год на 1,6 ГВт

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Системный оператор Единой энергосистемы (СО ЕЭС) предварительно одобрил проекты модернизации теплоэлектростанций (ТЭС) на 2030 год суммарно на 1,6 ГВт при квоте в 2 ГВт, следует из сообщения СО ЕЭС.
В период отбора проектов модернизации ТЭС (КОММод) "Системный оператор" получил 12 ценовых заявок по 12 генерирующим объектам (из 56 допущенных к отбору) с суммарным заявленным объемом установленной мощности 2389 МВт при квоте на 2030 год в 2000 МВт. Так, в первой ценовой зоне - восемь проектов 1 709 МВт (квота - 1450 МВт); во второй ценовой зоне - четыре проекта 680 МВт (квота - 550 МВт).
"В предварительный перечень отобранных проектов модернизации генерирующих объектов на 2030 год подлежат включению восемь генерирующих объектов суммарной установленной мощностью 1 624 МВт: в первой ценовой зоне - шесть проектов 1244 МВт; во второй ценовой зоне - два проекта 380 МВт", - сообщил СО ЕЭС.
Уточняется, что 56% предварительно отобранных проектов включают в себя теплофикационное оборудование шести генерирующих объектов установленной мощностью 904 МВт, еще шесть проектов суммарной установленной мощностью 1,154 ГВт предусматривают комплексную замену турбины, два проекта мощностью 470 МВт - комплексную замену котлоагрегата.
По данным СО ЕЭС, суммарный заявленный объем капитальных вложений во все проекты составил 123,84 миллиарда рублей. Средняя удельная величина капитальных затрат - 76,3 миллиона рублей на 1 МВт.
 
РОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала