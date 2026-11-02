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Москва направит на поддержку малого бизнеса 65,6 миллиарда рублей
Москва направит на поддержку малого бизнеса 65,6 миллиарда рублей - 02.11.2026, ПРАЙМ
Москва направит на поддержку малого бизнеса 65,6 миллиарда рублей
Власти Москвы в 2027–2029 годах направят на поддержку малого и среднего бизнеса 65,6 миллиарда рублей, а на создание промышленно-производственной инфраструктуры | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T13:32+0300
2026-11-02T13:32+0300
2026-11-02T13:32+0300
бизнес
россия
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Власти Москвы в 2027–2029 годах направят на поддержку малого и среднего бизнеса 65,6 миллиарда рублей, а на создание промышленно-производственной инфраструктуры для высокотехнологичных компаний — 65,2 миллиарда рублей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале на платформе "Макс"."На поддержку одного из важнейших секторов столичной экономики — малого и среднего бизнеса — направим 65,6 миллиарда рублей в 2027–2029 годах", — написал Собянин. По его словам, средства пойдут на гранты, субсидии, льготное кредитование и обучающие программы для предпринимателей."В 2027–2029 годах на создание промышленно-производственной инфраструктуры для высокотехнологичных компаний планируется направить из бюджета 65,2 миллиарда рублей", — также сообщил мэр. Он уточнил, что в 2027 году на эти цели выделят 33,3 миллиарда рублей.Таким образом, общий объем средств на эти два направления в 2027–2029 годах составит 130,8 миллиарда рублей.
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бизнес, россия, москва, сергей собянин
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Собянин
Москва направит на поддержку малого бизнеса 65,6 миллиарда рублей
Собянин: на поддержку МСБ и промышленную инфраструктуру Москвы направят 130,8 млрд рублей
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Власти Москвы в 2027–2029 годах направят на поддержку малого и среднего бизнеса 65,6 миллиарда рублей, а на создание промышленно-производственной инфраструктуры для высокотехнологичных компаний — 65,2 миллиарда рублей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале на платформе "Макс".
"На поддержку одного из важнейших секторов столичной экономики — малого и среднего бизнеса — направим 65,6 миллиарда рублей в 2027–2029 годах", — написал Собянин
. По его словам, средства пойдут на гранты, субсидии, льготное кредитование и обучающие программы для предпринимателей.
"В 2027–2029 годах на создание промышленно-производственной инфраструктуры для высокотехнологичных компаний планируется направить из бюджета 65,2 миллиарда рублей", — также сообщил мэр. Он уточнил, что в 2027 году на эти цели выделят 33,3 миллиарда рублей.
Таким образом, общий объем средств на эти два направления в 2027–2029 годах составит 130,8 миллиарда рублей.