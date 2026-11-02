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В Сочи открылись пять гостиниц категории три-пять звезд
В Сочи открылись пять гостиниц категории три-пять звезд - 02.11.2026, ПРАЙМ
В Сочи открылись пять гостиниц категории три-пять звезд
Пять гостиниц категории три-пять звезд совокупно на 954 номера открылись в Сочи за десять месяцев 2026 года, подсчитала консалтинговая компания Ricci. | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T03:00+0300
2026-11-02T03:00+0300
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бизнес
сочи
ведомости
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Пять гостиниц категории три-пять звезд совокупно на 954 номера открылись в Сочи за десять месяцев 2026 года, подсчитала консалтинговая компания Ricci.
"За 10 месяцев 2026 г. в Сочи открылось пять гостиниц категории три–пять звезд совокупно на 954 номера", - пишет газета "Ведомости" со ссылкой на исследование компании.
Согласно данным исследования, это на 45% превышает итоги аналогичного периода прошлого года по числу комнат. В целом в 2026–2030 годах в Сочи анонсировано 39 проектов на 15 900 номеров (классические отели и объекты с множественной собственностью), подчеркнула компания.
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бизнес, сочи, ведомости
В Сочи открылись пять гостиниц категории три-пять звезд
Ricci: в Сочи за десять месяцев открылись пять гостиниц на 954 номера
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Пять гостиниц категории три-пять звезд совокупно на 954 номера открылись в Сочи за десять месяцев 2026 года, подсчитала консалтинговая компания Ricci.
"За 10 месяцев 2026 г. в Сочи открылось пять гостиниц категории три–пять звезд совокупно на 954 номера", - пишет газета "Ведомости" со ссылкой на исследование компании.
Согласно данным исследования, это на 45% превышает итоги аналогичного периода прошлого года по числу комнат. В целом в 2026–2030 годах в Сочи анонсировано 39 проектов на 15 900 номеров (классические отели и объекты с множественной собственностью), подчеркнула компания.