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В Сочи открылись пять гостиниц категории три-пять звезд - 02.11.2026, ПРАЙМ
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В Сочи открылись пять гостиниц категории три-пять звезд
В Сочи открылись пять гостиниц категории три-пять звезд - 02.11.2026, ПРАЙМ
В Сочи открылись пять гостиниц категории три-пять звезд
Пять гостиниц категории три-пять звезд совокупно на 954 номера открылись в Сочи за десять месяцев 2026 года, подсчитала консалтинговая компания Ricci. | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T03:00+0300
2026-11-02T03:00+0300
бизнес
сочи
ведомости
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Пять гостиниц категории три-пять звезд совокупно на 954 номера открылись в Сочи за десять месяцев 2026 года, подсчитала консалтинговая компания Ricci. "За 10 месяцев 2026 г. в Сочи открылось пять гостиниц категории три–пять звезд совокупно на 954 номера", - пишет газета "Ведомости" со ссылкой на исследование компании. Согласно данным исследования, это на 45% превышает итоги аналогичного периода прошлого года по числу комнат. В целом в 2026–2030 годах в Сочи анонсировано 39 проектов на 15 900 номеров (классические отели и объекты с множественной собственностью), подчеркнула компания.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
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192
40
192
40
бизнес, сочи, ведомости
Бизнес, СОЧИ, Ведомости
03:00 02.11.2026
 
В Сочи открылись пять гостиниц категории три-пять звезд

Ricci: в Сочи за десять месяцев открылись пять гостиниц на 954 номера

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Пять гостиниц категории три-пять звезд совокупно на 954 номера открылись в Сочи за десять месяцев 2026 года, подсчитала консалтинговая компания Ricci.
"За 10 месяцев 2026 г. в Сочи открылось пять гостиниц категории три–пять звезд совокупно на 954 номера", - пишет газета "Ведомости" со ссылкой на исследование компании.
Согласно данным исследования, это на 45% превышает итоги аналогичного периода прошлого года по числу комнат. В целом в 2026–2030 годах в Сочи анонсировано 39 проектов на 15 900 номеров (классические отели и объекты с множественной собственностью), подчеркнула компания.
 
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