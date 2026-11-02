https://1prime.ru/20261102/sochi-874842287.html

В Сочи открылись пять гостиниц категории три-пять звезд

В Сочи открылись пять гостиниц категории три-пять звезд - 02.11.2026, ПРАЙМ

В Сочи открылись пять гостиниц категории три-пять звезд

Пять гостиниц категории три-пять звезд совокупно на 954 номера открылись в Сочи за десять месяцев 2026 года, подсчитала консалтинговая компания Ricci. | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T03:00+0300

2026-11-02T03:00+0300

2026-11-02T03:00+0300

бизнес

сочи

ведомости

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Пять гостиниц категории три-пять звезд совокупно на 954 номера открылись в Сочи за десять месяцев 2026 года, подсчитала консалтинговая компания Ricci. "За 10 месяцев 2026 г. в Сочи открылось пять гостиниц категории три–пять звезд совокупно на 954 номера", - пишет газета "Ведомости" со ссылкой на исследование компании. Согласно данным исследования, это на 45% превышает итоги аналогичного периода прошлого года по числу комнат. В целом в 2026–2030 годах в Сочи анонсировано 39 проектов на 15 900 номеров (классические отели и объекты с множественной собственностью), подчеркнула компания.

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