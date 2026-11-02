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Совет директоров "Инарктики" рекомендовал дивиденды в 10 рублей за акцию

Совет директоров "Инарктики" рекомендовал дивиденды в 10 рублей за акцию - 02.11.2026, ПРАЙМ

Совет директоров "Инарктики" рекомендовал дивиденды в 10 рублей за акцию

Совет директоров "Инарктики", крупнейшей российской компании в секторе аквакультуры, рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2026 года в... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T12:19+0300

2026-11-02T12:19+0300

2026-11-02T12:19+0300

бизнес

инарктика

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров "Инарктики", крупнейшей российской компании в секторе аквакультуры, рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2026 года в размере 10 рублей за акцию, сообщила компания. "Совет директоров рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров утвердить дивиденды по итогам работы за девять месяцев 2026 года в размере 879 миллионов рублей, или 10 рублей на одну обыкновенную акцию", - говорится в сообщении. В компании добавили, что внеочередное собрание акционеров запланировано на 4 декабря. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено установить 15 декабря, уточнили там. ПАО "Инарктика" - крупнейший российский производитель аквакультурной красной рыбы. В активах компании 34 действующих участка для выращивания лосося и форели, пять собственных смолтовых заводов, завод по переработке рыбы, флот для обслуживания бизнеса.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, инарктика