Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Совет директоров "Инарктики" рекомендовал дивиденды в 10 рублей за акцию - 02.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261102/sovet-874854086.html
Совет директоров "Инарктики" рекомендовал дивиденды в 10 рублей за акцию
Совет директоров "Инарктики" рекомендовал дивиденды в 10 рублей за акцию - 02.11.2026, ПРАЙМ
Совет директоров "Инарктики" рекомендовал дивиденды в 10 рублей за акцию
Совет директоров "Инарктики", крупнейшей российской компании в секторе аквакультуры, рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2026 года в... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T12:19+0300
2026-11-02T12:19+0300
бизнес
инарктика
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874854086.jpg?1793611158
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров "Инарктики", крупнейшей российской компании в секторе аквакультуры, рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2026 года в размере 10 рублей за акцию, сообщила компания. "Совет директоров рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров утвердить дивиденды по итогам работы за девять месяцев 2026 года в размере 879 миллионов рублей, или 10 рублей на одну обыкновенную акцию", - говорится в сообщении. В компании добавили, что внеочередное собрание акционеров запланировано на 4 декабря. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено установить 15 декабря, уточнили там. ПАО "Инарктика" - крупнейший российский производитель аквакультурной красной рыбы. В активах компании 34 действующих участка для выращивания лосося и форели, пять собственных смолтовых заводов, завод по переработке рыбы, флот для обслуживания бизнеса.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, инарктика
Бизнес, Инарктика
12:19 02.11.2026
 
Совет директоров "Инарктики" рекомендовал дивиденды в 10 рублей за акцию

Совет директоров "Инарктики" рекомендовал выплатить дивиденды в 10 рублей за акцию

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров "Инарктики", крупнейшей российской компании в секторе аквакультуры, рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2026 года в размере 10 рублей за акцию, сообщила компания.
"Совет директоров рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров утвердить дивиденды по итогам работы за девять месяцев 2026 года в размере 879 миллионов рублей, или 10 рублей на одну обыкновенную акцию", - говорится в сообщении.
В компании добавили, что внеочередное собрание акционеров запланировано на 4 декабря.
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено установить 15 декабря, уточнили там.
ПАО "Инарктика" - крупнейший российский производитель аквакультурной красной рыбы. В активах компании 34 действующих участка для выращивания лосося и форели, пять собственных смолтовых заводов, завод по переработке рыбы, флот для обслуживания бизнеса.
 
БизнесИнарктика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала