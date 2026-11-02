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Совет директоров "Инарктики" рекомендовал дивиденды в 10 рублей за акцию
Совет директоров "Инарктики" рекомендовал дивиденды в 10 рублей за акцию - 02.11.2026, ПРАЙМ
Совет директоров "Инарктики" рекомендовал дивиденды в 10 рублей за акцию
Совет директоров "Инарктики", крупнейшей российской компании в секторе аквакультуры, рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2026 года в... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T12:19+0300
2026-11-02T12:19+0300
2026-11-02T12:19+0300
бизнес
инарктика
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров "Инарктики", крупнейшей российской компании в секторе аквакультуры, рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2026 года в размере 10 рублей за акцию, сообщила компания.
"Совет директоров рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров утвердить дивиденды по итогам работы за девять месяцев 2026 года в размере 879 миллионов рублей, или 10 рублей на одну обыкновенную акцию", - говорится в сообщении.
В компании добавили, что внеочередное собрание акционеров запланировано на 4 декабря.
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено установить 15 декабря, уточнили там.
ПАО "Инарктика" - крупнейший российский производитель аквакультурной красной рыбы. В активах компании 34 действующих участка для выращивания лосося и форели, пять собственных смолтовых заводов, завод по переработке рыбы, флот для обслуживания бизнеса.
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бизнес, инарктика
Совет директоров "Инарктики" рекомендовал дивиденды в 10 рублей за акцию
Совет директоров "Инарктики" рекомендовал выплатить дивиденды в 10 рублей за акцию
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров "Инарктики", крупнейшей российской компании в секторе аквакультуры, рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2026 года в размере 10 рублей за акцию, сообщила компания.
"Совет директоров рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров утвердить дивиденды по итогам работы за девять месяцев 2026 года в размере 879 миллионов рублей, или 10 рублей на одну обыкновенную акцию", - говорится в сообщении.
В компании добавили, что внеочередное собрание акционеров запланировано на 4 декабря.
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено установить 15 декабря, уточнили там.
ПАО "Инарктика" - крупнейший российский производитель аквакультурной красной рыбы. В активах компании 34 действующих участка для выращивания лосося и форели, пять собственных смолтовых заводов, завод по переработке рыбы, флот для обслуживания бизнеса.