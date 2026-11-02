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План строительства судов-газовозов для перевозки СПГ представят к августу - 02.11.2026, ПРАЙМ
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План строительства судов-газовозов для перевозки СПГ представят к августу
План строительства судов-газовозов для перевозки СПГ представят к августу - 02.11.2026, ПРАЙМ
План строительства судов-газовозов для перевозки СПГ представят к августу
Минпромторг, Минэнерго и Минтранс совместно с компаниями должны к августу 2027 года представить в правительство план строительства судов-газовозов для перевозки | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T12:43+0300
2026-11-02T12:43+0300
бизнес
газ
михаил мишустин
минпромторг
совкомфлот
новатэк
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг, Минэнерго и Минтранс совместно с компаниями должны к августу 2027 года представить в правительство план строительства судов-газовозов для перевозки СПГ, говорится в плане мероприятий по реализации Энергетической стратегии России до 2050 года. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил ранее в понедельник, что правительство подготовило план по реализации Энергетической стратегии России до 2050 года. "Разработка плана строительства необходимого количества судов-газовозов для удовлетворения потребностей действующих и планируемых проектов в сфере производства и использования сжиженного природного газа. Срок исполнения: 1 августа 2027 года", - говорится в документе. Уточняется, что подготовкой документа займутся Минпромторг, Минэнерго, Минтранс при участии "Совкомфлота", "Новатэка" и судостроительного комплекса "Звезда".
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бизнес, газ, михаил мишустин, минпромторг, совкомфлот, новатэк
Бизнес, Газ, Михаил Мишустин, Минпромторг, Совкомфлот, Новатэк
12:43 02.11.2026
 
План строительства судов-газовозов для перевозки СПГ представят к августу

План строительства судов-газовозов для перевозки СПГ представят к августу 2027 года

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг, Минэнерго и Минтранс совместно с компаниями должны к августу 2027 года представить в правительство план строительства судов-газовозов для перевозки СПГ, говорится в плане мероприятий по реализации Энергетической стратегии России до 2050 года.
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил ранее в понедельник, что правительство подготовило план по реализации Энергетической стратегии России до 2050 года.
"Разработка плана строительства необходимого количества судов-газовозов для удовлетворения потребностей действующих и планируемых проектов в сфере производства и использования сжиженного природного газа. Срок исполнения: 1 августа 2027 года", - говорится в документе.
Уточняется, что подготовкой документа займутся Минпромторг, Минэнерго, Минтранс при участии "Совкомфлота", "Новатэка" и судостроительного комплекса "Звезда".
 
БизнесГазМихаил МишустинМинпромторгСовкомфлотНоватэк
 
 
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