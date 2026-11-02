https://1prime.ru/20261102/spg-874855327.html

План строительства судов-газовозов для перевозки СПГ представят к августу

План строительства судов-газовозов для перевозки СПГ представят к августу - 02.11.2026, ПРАЙМ

План строительства судов-газовозов для перевозки СПГ представят к августу

Минпромторг, Минэнерго и Минтранс совместно с компаниями должны к августу 2027 года представить в правительство план строительства судов-газовозов для перевозки | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T12:43+0300

2026-11-02T12:43+0300

2026-11-02T12:43+0300

бизнес

газ

михаил мишустин

минпромторг

совкомфлот

новатэк

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874855327.jpg?1793612625

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг, Минэнерго и Минтранс совместно с компаниями должны к августу 2027 года представить в правительство план строительства судов-газовозов для перевозки СПГ, говорится в плане мероприятий по реализации Энергетической стратегии России до 2050 года. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил ранее в понедельник, что правительство подготовило план по реализации Энергетической стратегии России до 2050 года. "Разработка плана строительства необходимого количества судов-газовозов для удовлетворения потребностей действующих и планируемых проектов в сфере производства и использования сжиженного природного газа. Срок исполнения: 1 августа 2027 года", - говорится в документе. Уточняется, что подготовкой документа займутся Минпромторг, Минэнерго, Минтранс при участии "Совкомфлота", "Новатэка" и судостроительного комплекса "Звезда".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, газ, михаил мишустин, минпромторг, совкомфлот, новатэк