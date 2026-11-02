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Спрос мировых центробанков поддержит цену золота, считает эксперт
Спрос мировых центробанков поддержит цену золота, считает эксперт - 02.11.2026, ПРАЙМ
Спрос мировых центробанков поддержит цену золота, считает эксперт
Спрос мировых центробанков поддержит цену золота, такое мнение высказал РИА Новости старший персональный брокер компании "БКС Мир инвестиций" Александр... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T14:08+0300
2026-11-02T14:08+0300
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сша
иран
"бкс мир инвестиций"
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Спрос мировых центробанков поддержит цену золота, такое мнение высказал РИА Новости старший персональный брокер компании "БКС Мир инвестиций" Александр Бартенев.
В пятницу биржевая цена золота в мире опустилась ниже 3900 долларов за тройскую унцию - впервые с 3 октября 2025 года.
"Спрос центробанков поддержит золото в случае усиления эскалации вокруг Ирана или роста неопределенности на рынках. Снижение доходности гособлигаций США также может поддержать золото. Облигации могут начать "расти"... из-за позитивных переговоров США – Иран, так как в этом сценарии нефть может снизиться в цене, а значит, ФРС может не поднимать ставку в декабре", - сказал он.
По словам эксперта, коррекция до 3500 долларов за унцию возможна в случае увеличения доходности государственных облигациях США до 6% и более. Это приведет к распродаже до 3600 долларов за унцию и ниже.
Маловероятно, что доходность так сильно вырастет, но при неблагоприятных настроениях на рынке это вполне возможно, заключает Бартенев.
На момент открытия торгов в понедельник биржевая цена на золото достигала 3907 долларов за тройскую унцию. С начала года стоимость металла снизилась на 10,4% - 1 января она достигала 4361,55 доллара. При этом по сравнению с показателем на 2 января прошлого года цена на золото выросла почти в полтора раза.
Тем временем мировые центральные банки продолжают наращивать золотые резервы. По последним данным Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC), в августе их чистые закупки составили 39 тонн, а с начала года центробанки сообщили о совокупных закупках в размере 170 тонн.
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финансы, банки, сша, иран, "бкс мир инвестиций"
Финансы, Банки, США, ИРАН, "БКС Мир инвестиций"
Спрос мировых центробанков поддержит цену золота, считает эксперт
Эксперт Бартенев: спрос мировых центробанков поддержит цену золота
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Спрос мировых центробанков поддержит цену золота, такое мнение высказал РИА Новости старший персональный брокер компании "БКС Мир инвестиций" Александр Бартенев.
В пятницу биржевая цена золота в мире опустилась ниже 3900 долларов за тройскую унцию - впервые с 3 октября 2025 года.
"Спрос центробанков поддержит золото в случае усиления эскалации вокруг Ирана или роста неопределенности на рынках. Снижение доходности гособлигаций США также может поддержать золото. Облигации могут начать "расти"... из-за позитивных переговоров США – Иран, так как в этом сценарии нефть может снизиться в цене, а значит, ФРС может не поднимать ставку в декабре", - сказал он.
По словам эксперта, коррекция до 3500 долларов за унцию возможна в случае увеличения доходности государственных облигациях США до 6% и более. Это приведет к распродаже до 3600 долларов за унцию и ниже.
Маловероятно, что доходность так сильно вырастет, но при неблагоприятных настроениях на рынке это вполне возможно, заключает Бартенев.
На момент открытия торгов в понедельник биржевая цена на золото достигала 3907 долларов за тройскую унцию. С начала года стоимость металла снизилась на 10,4% - 1 января она достигала 4361,55 доллара. При этом по сравнению с показателем на 2 января прошлого года цена на золото выросла почти в полтора раза.
Тем временем мировые центральные банки продолжают наращивать золотые резервы. По последним данным Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC), в августе их чистые закупки составили 39 тонн, а с начала года центробанки сообщили о совокупных закупках в размере 170 тонн.