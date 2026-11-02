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Сравни получил награду за рост видимости в поисковых системах
Сравни получил награду за рост видимости в поисковых системах - 02.11.2026, ПРАЙМ
Сравни получил награду за рост видимости в поисковых системах
Финансовый маркетплейс Сравни получил две награды премии "Оптимизация-2026" за наиболее заметный рост поисковой видимости за год в категориях "Финансы" и... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T17:23+0300
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МОСКВА, 2 ноя – ПРАЙМ. Финансовый маркетплейс Сравни получил две награды премии "Оптимизация-2026" за наиболее заметный рост поисковой видимости за год в категориях "Финансы" и "Страхование". Церемония награждения прошла в октябре в рамках 25-й конференции "Оптимизация-2026", организованной компанией "Ашманов и партнеры" в Сколково.Рейтинг поисковой видимости формировался на основе позиций сайтов по тематическим коммерческим запросам. Это позволило оценить, насколько заметны компании в поисковой выдаче для пользователей, которые ищут финансовые и страховые продукты."Поиск остается одним из способов, с помощью которых люди находят нужные услуги. Наша задача — обеспечить заметность Сравни по релевантным запросам, чтобы можно было перейти на маркетплейс, сравнить условия разных компаний и подобрать подходящее предложение", — отметил руководитель SEO-направления финансового маркетплейса Сравни Артем Багненко.Юбилейная конференция "Оптимизация-2026" объединила более 1100 участников и 123 спикеров и модераторов. Мероприятие стало площадкой для обсуждения актуальных тенденций поискового продвижения и развития цифрового маркетинга.
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бизнес, технологии, сравни, премия
Бизнес, Технологии, Сравни, премия
Сравни получил награду за рост видимости в поисковых системах
Сравни получил две награды премии "Оптимизация-2026" за рост поисковой видимости
МОСКВА, 2 ноя – ПРАЙМ. Финансовый маркетплейс Сравни получил две награды премии "Оптимизация-2026" за наиболее заметный рост поисковой видимости за год в категориях "Финансы" и "Страхование". Церемония награждения прошла в октябре в рамках 25-й конференции "Оптимизация-2026", организованной компанией "Ашманов и партнеры" в Сколково.
Рейтинг поисковой видимости формировался на основе позиций сайтов по тематическим коммерческим запросам. Это позволило оценить, насколько заметны компании в поисковой выдаче для пользователей, которые ищут финансовые и страховые продукты.
"Поиск остается одним из способов, с помощью которых люди находят нужные услуги. Наша задача — обеспечить заметность Сравни по релевантным запросам, чтобы можно было перейти на маркетплейс, сравнить условия разных компаний и подобрать подходящее предложение", — отметил руководитель SEO-направления финансового маркетплейса Сравни Артем Багненко.
Юбилейная конференция "Оптимизация-2026" объединила более 1100 участников и 123 спикеров и модераторов. Мероприятие стало площадкой для обсуждения актуальных тенденций поискового продвижения и развития цифрового маркетинга.
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