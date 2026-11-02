https://1prime.ru/20261102/sravni-874862615.html

Сравни получил награду за рост видимости в поисковых системах

Сравни получил награду за рост видимости в поисковых системах - 02.11.2026, ПРАЙМ

Сравни получил награду за рост видимости в поисковых системах

Финансовый маркетплейс Сравни получил две награды премии "Оптимизация-2026" за наиболее заметный рост поисковой видимости за год в категориях "Финансы" и... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T17:23+0300

2026-11-02T17:23+0300

2026-11-02T17:23+0300

бизнес

технологии

сравни

премия

https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/04/15/869333503_0:75:1281:795_1920x0_80_0_0_9c9f410c70395e3abf4d23af0df7710a.jpg

МОСКВА, 2 ноя – ПРАЙМ. Финансовый маркетплейс Сравни получил две награды премии "Оптимизация-2026" за наиболее заметный рост поисковой видимости за год в категориях "Финансы" и "Страхование". Церемония награждения прошла в октябре в рамках 25-й конференции "Оптимизация-2026", организованной компанией "Ашманов и партнеры" в Сколково.Рейтинг поисковой видимости формировался на основе позиций сайтов по тематическим коммерческим запросам. Это позволило оценить, насколько заметны компании в поисковой выдаче для пользователей, которые ищут финансовые и страховые продукты."Поиск остается одним из способов, с помощью которых люди находят нужные услуги. Наша задача — обеспечить заметность Сравни по релевантным запросам, чтобы можно было перейти на маркетплейс, сравнить условия разных компаний и подобрать подходящее предложение", — отметил руководитель SEO-направления финансового маркетплейса Сравни Артем Багненко.Юбилейная конференция "Оптимизация-2026" объединила более 1100 участников и 123 спикеров и модераторов. Мероприятие стало площадкой для обсуждения актуальных тенденций поискового продвижения и развития цифрового маркетинга.

https://1prime.ru/20261026/sravni-874609983.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, технологии, сравни, премия