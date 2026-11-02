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США лишат ЮАР и Руанду беспошлинного доступа на американский рынок - 02.11.2026, ПРАЙМ
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США лишат ЮАР и Руанду беспошлинного доступа на американский рынок
США лишат ЮАР и Руанду беспошлинного доступа на американский рынок - 02.11.2026, ПРАЙМ
США лишат ЮАР и Руанду беспошлинного доступа на американский рынок
Администрация США объявила в понедельник о намерении лишить ЮАР и Руанду права беспошлинного экспорта на американский рынок, поскольку эти страны, по ее мнению, | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T21:45+0300
2026-11-02T21:46+0300
мировая экономика
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ВАШИНГТОН, 2 ноя – ПРАЙМ. Администрация США объявила в понедельник о намерении лишить ЮАР и Руанду права беспошлинного экспорта на американский рынок, поскольку эти страны, по ее мнению, не соответствуют американскому Закону о возможностях роста в Африке (AGOA). "Офис торгового представителя (США – ред.) провел ежегодную межведомственную проверку соответствия стран субэкваториальной Африки программе AGOA. На этой основе президент Трамп обнаружил, что правительства Руанды и ЮАР предпринимают действия, несовместимые с критериями данной программы", - заявил торговый представитель США Джеймисон Грир. В частности, он уличил власти двух стран в создании преград, мешающих американским инвестициям и торговле, а также в действиях, которые угрожают национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США в регионе. Белый дом "уведомил конгресс США и правительства Руанды и ЮАР о намерении прекратить действие программы торговых преференций AGOA для обеих стран с 1 января 2027 года", говорится в сообщении офиса Грира. AGOA был принят США в 2000 году с целью расширения экономического и инвестиционного сотрудничества с африканскими странами. Ключевым положением закона являлся беспошлинный доступ на американский рынок товаров из стран-бенефициаров. Срок AGOA истек 30 сентября прошлого года. Палата представителей США 12 января одобрила продление AGOA до 2028 года. В феврале Трамп подписал пролонгацию соглашения до 31 декабря 2026 года.
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мировая экономика, сша, юар, руанда, конгресс сша
Мировая экономика, США, ЮАР, РУАНДА, Конгресс США
21:45 02.11.2026 (обновлено: 21:46 02.11.2026)
 
США лишат ЮАР и Руанду беспошлинного доступа на американский рынок

США лишат ЮАР и Руанду беспошлинного доступа на свой рынок из-за несоответствия закону

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ВАШИНГТОН, 2 ноя – ПРАЙМ. Администрация США объявила в понедельник о намерении лишить ЮАР и Руанду права беспошлинного экспорта на американский рынок, поскольку эти страны, по ее мнению, не соответствуют американскому Закону о возможностях роста в Африке (AGOA).
"Офис торгового представителя (США – ред.) провел ежегодную межведомственную проверку соответствия стран субэкваториальной Африки программе AGOA. На этой основе президент Трамп обнаружил, что правительства Руанды и ЮАР предпринимают действия, несовместимые с критериями данной программы", - заявил торговый представитель США Джеймисон Грир.
В частности, он уличил власти двух стран в создании преград, мешающих американским инвестициям и торговле, а также в действиях, которые угрожают национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США в регионе.
Белый дом "уведомил конгресс США и правительства Руанды и ЮАР о намерении прекратить действие программы торговых преференций AGOA для обеих стран с 1 января 2027 года", говорится в сообщении офиса Грира.
AGOA был принят США в 2000 году с целью расширения экономического и инвестиционного сотрудничества с африканскими странами. Ключевым положением закона являлся беспошлинный доступ на американский рынок товаров из стран-бенефициаров. Срок AGOA истек 30 сентября прошлого года. Палата представителей США 12 января одобрила продление AGOA до 2028 года. В феврале Трамп подписал пролонгацию соглашения до 31 декабря 2026 года.
 
Мировая экономикаСШАЮАРРУАНДАКонгресс США
 
 
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