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США лишат ЮАР и Руанду беспошлинного доступа на американский рынок

США лишат ЮАР и Руанду беспошлинного доступа на американский рынок - 02.11.2026, ПРАЙМ

США лишат ЮАР и Руанду беспошлинного доступа на американский рынок

Администрация США объявила в понедельник о намерении лишить ЮАР и Руанду права беспошлинного экспорта на американский рынок, поскольку эти страны, по ее мнению, | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T21:45+0300

2026-11-02T21:45+0300

2026-11-02T21:46+0300

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ВАШИНГТОН, 2 ноя – ПРАЙМ. Администрация США объявила в понедельник о намерении лишить ЮАР и Руанду права беспошлинного экспорта на американский рынок, поскольку эти страны, по ее мнению, не соответствуют американскому Закону о возможностях роста в Африке (AGOA). "Офис торгового представителя (США – ред.) провел ежегодную межведомственную проверку соответствия стран субэкваториальной Африки программе AGOA. На этой основе президент Трамп обнаружил, что правительства Руанды и ЮАР предпринимают действия, несовместимые с критериями данной программы", - заявил торговый представитель США Джеймисон Грир. В частности, он уличил власти двух стран в создании преград, мешающих американским инвестициям и торговле, а также в действиях, которые угрожают национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США в регионе. Белый дом "уведомил конгресс США и правительства Руанды и ЮАР о намерении прекратить действие программы торговых преференций AGOA для обеих стран с 1 января 2027 года", говорится в сообщении офиса Грира. AGOA был принят США в 2000 году с целью расширения экономического и инвестиционного сотрудничества с африканскими странами. Ключевым положением закона являлся беспошлинный доступ на американский рынок товаров из стран-бенефициаров. Срок AGOA истек 30 сентября прошлого года. Палата представителей США 12 января одобрила продление AGOA до 2028 года. В феврале Трамп подписал пролонгацию соглашения до 31 декабря 2026 года.

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мировая экономика, сша, юар, руанда, конгресс сша