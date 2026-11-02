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Титов: ШОС должны представить в ООН общую позицию по устойчивому развитию

Титов: ШОС должны представить в ООН общую позицию по устойчивому развитию - 02.11.2026, ПРАЙМ

Титов: ШОС должны представить в ООН общую позицию по устойчивому развитию

Страны ШОС к 2027 году должны представить в ООН консолидированную позицию по повестке устойчивого развития, заявил специальный представитель президента России... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T12:10+0300

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МИНСК, 2 ноя - ПРАЙМ. Страны ШОС к 2027 году должны представить в ООН консолидированную позицию по повестке устойчивого развития, заявил специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. "Сегодня и достижение Целей устойчивого развития ООН до 2030 года и мировое развитие в целом находятся под серьезным давлением. Формирование многополярного мира сопровождается острыми противоречиями и сопротивлением со стороны сил, стремящихся сохранить прежний мировой порядок. Одновременно происходят технологические прорывы, которые открывают огромные возможности, но несут и новые риски, и в первую очередь ИИ", - сказал он в ходе международного форума ШОС по устойчивому развитию, который проходит в Минске. "Обсуждение Программы ЦУР после 2030 года должно официально начаться в ООН уже в 2027 году. Поэтому приступить к формированию и согласованию совместной позиции ШОС необходимо без промедления", - указал Титов. По его словам, в нынешних условиях необходимо работать на опережение. "После майской встречи по устойчивому развитию ШОС в Пекине российская сторона при общей поддержке провела пилотный экспертный опрос, в котором приняли участие более ста представителей академического, научного и делового сообщества стран ШОС. В отличие от глобальных обзоров рисков, в том числе Всемирного экономического форума и Мюнхенской конференции по безопасности, оно сосредоточено на восприятии вызовов именно на пространстве ШОС", - добавил спецпредставитель президента РФ. Титов указал главный вызов, к которому пришли эксперты: важнее всего сохранить сплоченность ШОС и взаимное доверие между ее участниками. "На страны ШОС приходится 42% населения Земли и 35% мировой экономики по паритету покупательной способности. Огромный человеческий, экономический и технологический потенциал. Важно превратить его в согласованные действия - не только принять общую программу развития для себя, но и предложить ее всему миру", - отметил он.

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мировая экономика, минск, пекин, борис титов, шос, оон