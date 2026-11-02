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Суд взыскал с Arctic Seafoods более 92 миллионов долларов долга

Суд взыскал с Arctic Seafoods более 92 миллионов долларов долга - 02.11.2026, ПРАЙМ

Суд взыскал с Arctic Seafoods более 92 миллионов долларов долга

Арбитражный суд Москвы по иску мурманского ЗАО "Арктиксервис" взыскал с американского дистрибьютора крабов Arctic Seafoods свыше 92,3 миллиона долларов (более... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T12:58+0300

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску мурманского ЗАО "Арктиксервис" взыскал с американского дистрибьютора крабов Arctic Seafoods свыше 92,3 миллиона долларов (более 7,4 миллиарда рублей по текущему курсу) долга по трем контрактам на поставку крабов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд частично удовлетворил иск, в котором помимо взыскания основного долга было заявлено требование о взыскании неустоек. Ранее этот же суд по двум искам мурманского рыбопромыслового ООО "Эта-Трейд" взыскал с Arctic Seafoods около 35,2 миллиона долларов долга также за поставленные партии крабов. В том деле ответчик заявил, что исполнить обязательства ему помешали введенные в США антироссийские санкции, из-за которых стали невозможны платежи. Кроме того, Arctic Seafoods покупала продукцию по высокой цене в 2021 году, а сбывать пришлось по заниженной, так как продукция оказалась под санкциями, и у компании нет средств для расчетов по согласованной цене, сообщил юрист. При этом ответчик заявил, что в случае изменения ситуации постарается свои обязательства в какой-то мере исполнить. Суд полностью взыскал основной долг по двум искам, но отказал во взыскании неустойки за нарушение сроков оплаты. Всего арбитражный суд Москвы с апреля по июль этого года зарегистрировал 11 исков мурманских и архангельских рыболовных компаний к Arctic Seafoods. На данный момент рассмотрено три дела. По данным информационной системы "БИР-Аналитик", основной вид деятельности компаний-истцов - "рыболовство морское промышленное". Arctic Seafoods - крупный дистрибьютор баренцевских королевских крабов и снежных крабов опилио в США, сообщает сайт компании-ответчика. Поставки ценных видов морепродуктов из России в США и Евросоюз в 2022 году оказались под запретом в рамках санкций.

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