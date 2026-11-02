Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд взыскал с Arctic Seafoods более 92 миллионов долларов долга - 02.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261102/sud-874855580.html
Суд взыскал с Arctic Seafoods более 92 миллионов долларов долга
Суд взыскал с Arctic Seafoods более 92 миллионов долларов долга - 02.11.2026, ПРАЙМ
Суд взыскал с Arctic Seafoods более 92 миллионов долларов долга
Арбитражный суд Москвы по иску мурманского ЗАО "Арктиксервис" взыскал с американского дистрибьютора крабов Arctic Seafoods свыше 92,3 миллиона долларов (более... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T12:58+0300
2026-11-02T12:58+0300
бизнес
россия
сша
москва
ес
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874855580.jpg?1793613529
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску мурманского ЗАО "Арктиксервис" взыскал с американского дистрибьютора крабов Arctic Seafoods свыше 92,3 миллиона долларов (более 7,4 миллиарда рублей по текущему курсу) долга по трем контрактам на поставку крабов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд частично удовлетворил иск, в котором помимо взыскания основного долга было заявлено требование о взыскании неустоек. Ранее этот же суд по двум искам мурманского рыбопромыслового ООО "Эта-Трейд" взыскал с Arctic Seafoods около 35,2 миллиона долларов долга также за поставленные партии крабов. В том деле ответчик заявил, что исполнить обязательства ему помешали введенные в США антироссийские санкции, из-за которых стали невозможны платежи. Кроме того, Arctic Seafoods покупала продукцию по высокой цене в 2021 году, а сбывать пришлось по заниженной, так как продукция оказалась под санкциями, и у компании нет средств для расчетов по согласованной цене, сообщил юрист. При этом ответчик заявил, что в случае изменения ситуации постарается свои обязательства в какой-то мере исполнить. Суд полностью взыскал основной долг по двум искам, но отказал во взыскании неустойки за нарушение сроков оплаты. Всего арбитражный суд Москвы с апреля по июль этого года зарегистрировал 11 исков мурманских и архангельских рыболовных компаний к Arctic Seafoods. На данный момент рассмотрено три дела. По данным информационной системы "БИР-Аналитик", основной вид деятельности компаний-истцов - "рыболовство морское промышленное". Arctic Seafoods - крупный дистрибьютор баренцевских королевских крабов и снежных крабов опилио в США, сообщает сайт компании-ответчика. Поставки ценных видов морепродуктов из России в США и Евросоюз в 2022 году оказались под запретом в рамках санкций.
сша
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, сша, москва, ес
Бизнес, РОССИЯ, США, МОСКВА, ЕС
12:58 02.11.2026
 
Суд взыскал с Arctic Seafoods более 92 миллионов долларов долга

Суд взыскал с Arctic Seafoods более 92 миллионов долларов долга по трем контрактам

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску мурманского ЗАО "Арктиксервис" взыскал с американского дистрибьютора крабов Arctic Seafoods свыше 92,3 миллиона долларов (более 7,4 миллиарда рублей по текущему курсу) долга по трем контрактам на поставку крабов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд частично удовлетворил иск, в котором помимо взыскания основного долга было заявлено требование о взыскании неустоек.
Ранее этот же суд по двум искам мурманского рыбопромыслового ООО "Эта-Трейд" взыскал с Arctic Seafoods около 35,2 миллиона долларов долга также за поставленные партии крабов.
В том деле ответчик заявил, что исполнить обязательства ему помешали введенные в США антироссийские санкции, из-за которых стали невозможны платежи.
Кроме того, Arctic Seafoods покупала продукцию по высокой цене в 2021 году, а сбывать пришлось по заниженной, так как продукция оказалась под санкциями, и у компании нет средств для расчетов по согласованной цене, сообщил юрист. При этом ответчик заявил, что в случае изменения ситуации постарается свои обязательства в какой-то мере исполнить.
Суд полностью взыскал основной долг по двум искам, но отказал во взыскании неустойки за нарушение сроков оплаты.
Всего арбитражный суд Москвы с апреля по июль этого года зарегистрировал 11 исков мурманских и архангельских рыболовных компаний к Arctic Seafoods. На данный момент рассмотрено три дела.
По данным информационной системы "БИР-Аналитик", основной вид деятельности компаний-истцов - "рыболовство морское промышленное".
Arctic Seafoods - крупный дистрибьютор баренцевских королевских крабов и снежных крабов опилио в США, сообщает сайт компании-ответчика.
Поставки ценных видов морепродуктов из России в США и Евросоюз в 2022 году оказались под запретом в рамках санкций.
 
БизнесРОССИЯСШАМОСКВАЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала