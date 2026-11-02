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Суд отложил рассмотрение жалобы ГТЛК на взыскание 57,2 миллиона долларов
Суд отложил рассмотрение жалобы ГТЛК на взыскание 57,2 миллиона долларов - 02.11.2026, ПРАЙМ
Суд отложил рассмотрение жалобы ГТЛК на взыскание 57,2 миллиона долларов
Арбитражный суд Московского округа отложил на 16 декабря рассмотрение кассационной жалобы Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) на взыскание... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T13:59+0300
2026-11-02T13:59+0300
2026-11-02T13:59+0300
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МОСКВА, 2 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа отложил на 16 декабря рассмотрение кассационной жалобы Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) на взыскание около 57,2 миллиона долларов в пользу Альфа-банка, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В феврале арбитражный суд Москвы по иску банка взыскал с ГТЛК номинальную стоимость еврооблигаций ирландской GTLK Europe DAC в размере 45 миллионов долларов, а также около 5,8 миллиона долларов купонного дохода по бумагам и свыше 6,4 миллиона долларов процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 1 июня 2024 по 1 февраля 2026 года.
Решение вступило в силу в апреле после проверки Девятым арбитражным апелляционным судом. Ответчик подал кассацию на судебные акты двух инстанций.
Как ранее пояснили представители сторон в суде, иск связан с предыдущим спором между ними. В том деле арбитражный суд Москвы в июле прошлого года по иску Альфа-банка признал за ним права кредитора по требованиям к ГТЛК в размере около 50,8 миллиона долларов.
Из этой суммы 45 миллионов долларов – номинальная стоимость еврооблигаций, выпущенных GTLK Europe DAC, бывшей структурой ГТЛК, а около 5,8 миллиона долларов – купонный доход по облигациям. Права на 45 тысяч этих ценных бумаг перешли к Альфа-банку от французской Societe Generale.
Решение впоследствии поддержали все вышестоящие инстанции, включая Верховный суд.
В новом деле, по иску взыскании около 57,2 миллиона долларов, поданному в декабре, суд ранее привлек к разбирательству в качестве третьих лиц бельгийский Euroclear Bank, GTLK Europe DAC и Societe Generale.
ГТЛК - крупнейшая лизинговая компания России. Все 100% компании принадлежат РФ. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов, беспилотников.
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Финансы, Бизнес, Банки, МОСКВА, Альфа-банк, Societe Generale, Верховный суд
Суд отложил рассмотрение жалобы ГТЛК на взыскание 57,2 миллиона долларов
Суд отложил на 16 декабря рассмотрение жалобы ГТЛК на взыскание 57,2 миллиона долларов
МОСКВА, 2 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа отложил на 16 декабря рассмотрение кассационной жалобы Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) на взыскание около 57,2 миллиона долларов в пользу Альфа-банка, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В феврале арбитражный суд Москвы по иску банка взыскал с ГТЛК номинальную стоимость еврооблигаций ирландской GTLK Europe DAC в размере 45 миллионов долларов, а также около 5,8 миллиона долларов купонного дохода по бумагам и свыше 6,4 миллиона долларов процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 1 июня 2024 по 1 февраля 2026 года.
Решение вступило в силу в апреле после проверки Девятым арбитражным апелляционным судом. Ответчик подал кассацию на судебные акты двух инстанций.
Как ранее пояснили представители сторон в суде, иск связан с предыдущим спором между ними. В том деле арбитражный суд Москвы в июле прошлого года по иску Альфа-банка признал за ним права кредитора по требованиям к ГТЛК в размере около 50,8 миллиона долларов.
Из этой суммы 45 миллионов долларов – номинальная стоимость еврооблигаций, выпущенных GTLK Europe DAC, бывшей структурой ГТЛК, а около 5,8 миллиона долларов – купонный доход по облигациям. Права на 45 тысяч этих ценных бумаг перешли к Альфа-банку от французской Societe Generale.
Решение впоследствии поддержали все вышестоящие инстанции, включая Верховный суд.
В новом деле, по иску взыскании около 57,2 миллиона долларов, поданному в декабре, суд ранее привлек к разбирательству в качестве третьих лиц бельгийский Euroclear Bank, GTLK Europe DAC и Societe Generale.
ГТЛК - крупнейшая лизинговая компания России. Все 100% компании принадлежат РФ. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов, беспилотников.