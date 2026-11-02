Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд отложил рассмотрение жалобы ГТЛК на взыскание 57,2 миллиона долларов - 02.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261102/sud-874859659.html
Суд отложил рассмотрение жалобы ГТЛК на взыскание 57,2 миллиона долларов
Суд отложил рассмотрение жалобы ГТЛК на взыскание 57,2 миллиона долларов - 02.11.2026, ПРАЙМ
Суд отложил рассмотрение жалобы ГТЛК на взыскание 57,2 миллиона долларов
Арбитражный суд Московского округа отложил на 16 декабря рассмотрение кассационной жалобы Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) на взыскание... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T13:59+0300
2026-11-02T13:59+0300
финансы
бизнес
банки
москва
альфа-банк
societe generale
верховный суд
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874859659.jpg?1793617168
МОСКВА, 2 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа отложил на 16 декабря рассмотрение кассационной жалобы Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) на взыскание около 57,2 миллиона долларов в пользу Альфа-банка, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. В феврале арбитражный суд Москвы по иску банка взыскал с ГТЛК номинальную стоимость еврооблигаций ирландской GTLK Europe DAC в размере 45 миллионов долларов, а также около 5,8 миллиона долларов купонного дохода по бумагам и свыше 6,4 миллиона долларов процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 1 июня 2024 по 1 февраля 2026 года. Решение вступило в силу в апреле после проверки Девятым арбитражным апелляционным судом. Ответчик подал кассацию на судебные акты двух инстанций. Как ранее пояснили представители сторон в суде, иск связан с предыдущим спором между ними. В том деле арбитражный суд Москвы в июле прошлого года по иску Альфа-банка признал за ним права кредитора по требованиям к ГТЛК в размере около 50,8 миллиона долларов. Из этой суммы 45 миллионов долларов – номинальная стоимость еврооблигаций, выпущенных GTLK Europe DAC, бывшей структурой ГТЛК, а около 5,8 миллиона долларов – купонный доход по облигациям. Права на 45 тысяч этих ценных бумаг перешли к Альфа-банку от французской Societe Generale. Решение впоследствии поддержали все вышестоящие инстанции, включая Верховный суд. В новом деле, по иску взыскании около 57,2 миллиона долларов, поданному в декабре, суд ранее привлек к разбирательству в качестве третьих лиц бельгийский Euroclear Bank, GTLK Europe DAC и Societe Generale. ГТЛК - крупнейшая лизинговая компания России. Все 100% компании принадлежат РФ. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов, беспилотников.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, бизнес, банки, москва, альфа-банк, societe generale, верховный суд
Финансы, Бизнес, Банки, МОСКВА, Альфа-банк, Societe Generale, Верховный суд
13:59 02.11.2026
 
Суд отложил рассмотрение жалобы ГТЛК на взыскание 57,2 миллиона долларов

Суд отложил на 16 декабря рассмотрение жалобы ГТЛК на взыскание 57,2 миллиона долларов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 2 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа отложил на 16 декабря рассмотрение кассационной жалобы Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) на взыскание около 57,2 миллиона долларов в пользу Альфа-банка, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В феврале арбитражный суд Москвы по иску банка взыскал с ГТЛК номинальную стоимость еврооблигаций ирландской GTLK Europe DAC в размере 45 миллионов долларов, а также около 5,8 миллиона долларов купонного дохода по бумагам и свыше 6,4 миллиона долларов процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 1 июня 2024 по 1 февраля 2026 года.
Решение вступило в силу в апреле после проверки Девятым арбитражным апелляционным судом. Ответчик подал кассацию на судебные акты двух инстанций.
Как ранее пояснили представители сторон в суде, иск связан с предыдущим спором между ними. В том деле арбитражный суд Москвы в июле прошлого года по иску Альфа-банка признал за ним права кредитора по требованиям к ГТЛК в размере около 50,8 миллиона долларов.
Из этой суммы 45 миллионов долларов – номинальная стоимость еврооблигаций, выпущенных GTLK Europe DAC, бывшей структурой ГТЛК, а около 5,8 миллиона долларов – купонный доход по облигациям. Права на 45 тысяч этих ценных бумаг перешли к Альфа-банку от французской Societe Generale.
Решение впоследствии поддержали все вышестоящие инстанции, включая Верховный суд.
В новом деле, по иску взыскании около 57,2 миллиона долларов, поданному в декабре, суд ранее привлек к разбирательству в качестве третьих лиц бельгийский Euroclear Bank, GTLK Europe DAC и Societe Generale.
ГТЛК - крупнейшая лизинговая компания России. Все 100% компании принадлежат РФ. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов, беспилотников.
 
ФинансыБизнесБанкиМОСКВААльфа-банкSociete GeneraleВерховный суд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала