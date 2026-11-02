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Суд в Гамбурге открыл путь к рассмотрению дела о клевете против Усманова

Суд в Гамбурге открыл путь к рассмотрению дела о клевете против Усманова - 02.11.2026, ПРАЙМ

Суд в Гамбурге открыл путь к рассмотрению дела о клевете против Усманова

Федеральный верховный суд Германии (BGH) признал незаконным отказ Земельного суда Гамбурга вручить Совету ЕС документы по иску бизнесмена Алишера Усманова,... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T14:20+0300

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Федеральный верховный суд Германии (BGH) признал незаконным отказ Земельного суда Гамбурга вручить Совету ЕС документы по иску бизнесмена Алишера Усманова, открыв путь к рассмотрению дела о клевете из-за обоснования санкций против него, сообщил РИА Новости гамбургский юрист по медиаправу, представляющий интересы бизнесмена, Йоахим Штайнхефель. "Федеральный верховный суд Германии (BGH) признал незаконным отказ председателя Земельного суда Гамбурга вручить судебные документы по иску Алишера Усманова к Совету Европейского союза. Иск касался утверждений, которые Совет ЕС использовал в обосновании санкций против миллиардера, и публикации его персональных данных. Решение BGH открывает дорогу рассмотрению первого в истории иска о клевете, поданного к Совету ЕС в рамках обоснования им персональных санкций", - отмечает юрист. В 2022 году Совет ЕС, представляющий правительства стран Евросоюза, ввел санкции против Усманова. Объясняя свое решение, Совет сослался в том числе на опубликованные американским Forbes утверждения о том, что миллиардер якобы был "подставным лицом Путина" и "решал его бизнес-проблемы". Усманов успешно оспорил публикацию журнала, и в январе 2024 года Земельный суд Гамбурга запретил Forbes распространять их. В отдельном иске к Совету ЕС, поданном в суд Гамбурга в декабре 2023 года, бизнесмен добивался запрета на публикацию утверждений самого Совета, изложенных в официальном журнале ЕС, считая их ложными и порочащими его репутацию. Для судебного разбирательства ответчику (то есть Совету ЕС) необходимо официально вручить материалы по иску, чтобы он мог ознакомиться с требованиями и ответить на них. Судья, рассматривающий дело, распорядился направить документы Совету ЕС в Бельгию. Однако председатель Земельного суда Гамбурга, руководивший административной работой суда, отказался организовать вручение. Он принял такое решение после консультации с Федеральным ведомством юстиции, которое сослалось на возражения МИД Германии. "Теперь BGH признал: у председателя суда не было полномочий для такого отказа. Суд прямо указал, что отказ во вручении "является незаконным и нарушает права заявителя". Суд также постановил, что рекомендация Федерального ведомства юстиции, согласованная с МИД Германии, "не является обязательной", - добавляет юрист. Ранее немецкое издание Die Welt сообщало со ссылкой на внутренние документы, что федеральное правительство ФРГ возражало против передачи документов Совету ЕС в том числе по внешнеполитическим соображениям. В переписке по связанному делу против Forbes представитель МИД ФРГ объяснял свою позицию стремлением не допустить влияния национальных судов на санкции ЕС. Таким образом, 21 октября 2026 года BGH отменил и сам отказ, и решение Ганзейского Высшего Земельного Суда, который ранее его поддержал. "Доступ к правосудию - основополагающее право. Оно не подчиняется текущему внешнеполитическому курсу. При предыдущем правительстве МИД Германии хотел помешать нашему клиенту предъявить иск Совету ЕС в немецком суде. Председатель Земельного суда Гамбурга придал этому пожеланию обязательную силу для своего суда: он заблокировал вручение искового заявления, хотя независимый судья распорядился его вручить", - подчеркивает Штайнхефель. "На протяжении нескольких лет председатель суда выступал на стороне исполнительной власти против судьи своего же суда. Закон не предоставлял ему таких полномочий. Теперь Федеральный верховный суд Германии прямо указал на это и отменил его решение вместе с постановлением Ганзейского Высшего Земельного Суда, которое оставило его в силе. Председатель суда не подчиняется указаниям МИД. Тот, кто смешивает судебную и исполнительную власть, подрывает независимость судебной власти", - заключил он.

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