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Суд прекратил производство по иску Euroсhem Group к "дочке" "Еврохима"

Суд прекратил производство по иску Euroсhem Group к "дочке" "Еврохима" - 02.11.2026, ПРАЙМ

Суд прекратил производство по иску Euroсhem Group к "дочке" "Еврохима"

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в понедельник прекратил производство по иску швейцарской Euroсhem Group к компании "Еврохим... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T15:27+0300

2026-11-02T15:27+0300

2026-11-02T15:29+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя - ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в понедельник прекратил производство по иску швейцарской Euroсhem Group к компании "Еврохим Северо-Запад-2" (ЕХСЗ-2, дочерняя структура холдинга "Еврохим") по поводу инициирования нескольких судебных споров руководством этой компании, следует из материалов дела. "Информация о принятом судебном акте – прекратить производство", - сообщается в карточке дела, где пока не опубликован текст соответствующего определения арбитражного суда. Согласно материалам дела, в августе производство по иску Euroсhem Group приостанавливалось до принятия окончательного решения по судебным спорам этой компании с новомосковской акционерной компанией "Азот", миноритарного акционера холдинга "Еврохим". До этого, в начале декабря прошлого года, арбитражный суд Петербурга отказал Euroсhem Group в принятии иска к ЕХСЗ-2. Швейцарская компания в этом иске попросила суд признать незаконными действия единоличного исполнительного органа общества. Действия заключались в подаче и поддержании ряда судебных исков, включая иск к итальянской инжиниринговой компании Tecnimont и ее дочерней структуре ООО "МТ Руссия", на основании которого арбитражный суд Москвы взыскал в пользу ЕХСЗ-2 более 171,1 миллиарда рублей. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд, куда обратилась Euroсhem Group, в начале марта отменил отказ в принятии иска и направил дело на новое рассмотрение, указывается в материалах дела. Арбитражный суд Москвы 27 ноября по иску ЕХСЗ-2 взыскал солидарно с Tecnimont и "МТ Руссия" более 171,1 миллиарда рублей убытков и неосновательного обогащения. Иск был заявлен заказчиком проекта строительства в Ленинградской области предприятия по производству карбамида и аммиака к подрядчикам ввиду их отказа от исполнения обязательств по договорам из-за международных санкций в 2022 году. Холдинг "Еврохим" основан в 2001 году предпринимателем Андреем Мельниченко. Его предприятия производят преимущественно азотные и фосфорные удобрения. С марта 2022 года Мельниченко покинул совет директоров и перестал быть основным бенефициаром "Еврохима".

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