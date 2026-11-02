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Суд 22 декабря рассмотрит иск ресторатора Пинского к Starbucks Corporation

Суд 22 декабря рассмотрит иск ресторатора Пинского к Starbucks Corporation - 02.11.2026, ПРАЙМ

Суд 22 декабря рассмотрит иск ресторатора Пинского к Starbucks Corporation

Суд по интеллектуальным правам (СИП) назначил на 22 декабря основные слушания по иску известного ресторатора Антона Пинского, совладельца сети кофеен Stars... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T17:01+0300

2026-11-02T17:01+0300

2026-11-02T17:01+0300

бизнес

россия

москва

starbucks

роспатент

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МОСКВА, 2 ноя – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам (СИП) назначил на 22 декабря основные слушания по иску известного ресторатора Антона Пинского, совладельца сети кофеен Stars Сoffee, к американской Starbucks Corporation, в котором он просит признать недобросовестной конкуренцией регистрацию ответчиком в России товарного знака StarСoffee, говорится в материалах, изученных РИА Новости. Иск поступил в суд в мае, с тех пор по делу было проведено несколько предварительных заседаний. Спорный бренд Роспатент зарегистрировал на имя ответчика в 2024 году. Он препятствует оформлению трех товарных знаков по заявкам Пинского – Stars Сoffee, Stars Pinskiy Сoffee и Stars Kanokov Сoffee. Оспариваемый Пинским товарный знак – это комбинированный бренд, где в букву "О" словесного элемента StarСoffee вписан круг со словами Star и Сoffee на зеленом фоне, а внутри круга находится изображение девушки с чашкой кофе в руках. Знак зарегистрирован для двух классов товаров, включающих в себя, например, кофе, мучные кондитерские изделия, мюсли, шоколад, безалкогольные напитки, а также для таких услуг одного класса, как закусочные, кафе, кафетерии и др. Первая кофейня Starbucks открылась в Москве в 2007 году. В марте 2022 года Starbucks объявила о приостановке деятельности в России и закрыла кофейни. На тот момент в стране работало более 100 заведений сети. Бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати), Пинский и компания "Синдика" стали новыми владельцами бизнеса, запустив в том же 2022 году на месте Starbucks сеть кофеен Stars Сoffee.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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