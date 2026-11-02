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Суд взыскал 1,5 миллиарда рублей с бывших руководителей МБР
Суд взыскал 1,5 миллиарда рублей с бывших руководителей МБР - 02.11.2026, ПРАЙМ
Суд взыскал 1,5 миллиарда рублей с бывших руководителей МБР
Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов взыскал около 1,5 миллиарда рублей солидарно с троих бывших руководителей рухнувшего в 2016 | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T18:26+0300
2026-11-02T18:26+0300
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МОСКВА, 2 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов взыскал около 1,5 миллиарда рублей солидарно с троих бывших руководителей рухнувшего в 2016 году Международного банка развития (МБР) в порядке привлечения их к субсидиарной ответственности, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Взыскать солидарно с Минакова Ивана Юрьевича, Гусева Сергея Михайловича в порядке субсидиарной ответственности в пользу КБ "Международный Банк Развития" (АО) 1 459 660 475 руб. 64 коп., из них 214 859 826 руб. 22 коп. подлежат взысканию солидарно с Кузнецова Александра Юрьевича", - сказано в судебном акте.
В нем уточняется, что все три ответчика в разные периоды исполняли обязанности председателя правления МБР.
АСВ просило привлечь к ответственности по обязательствам банка девять бывших контролирующих лиц, включая бывшего бенефициара Бориса Давлетьярова, но арбитражный суд Московского округа подтвердил требования только к троим ответчикам.
Арбитражный суд Москвы признал МБР банкротом в 2017 году, лицензия у него была отозвана в декабре 2016 года.
Владельцем МБР был бывший стоматолог Борис Давлетьяров, брат Рената Давлетьярова, российского продюсера, кинорежиссера и сценариста. По данным РИА Рейтинг, на 1 октября 2016 года банк занимал 404-е место в российской банковской системе с активами в размере около 2,9 миллиарда рублей.
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Финансы, Банки, Бизнес, МОСКВА, АСВ, Агентство по страхованию вкладов, РИА Рейтинг
Суд взыскал 1,5 миллиарда рублей с бывших руководителей МБР
АСВ взыскало 1,5 миллиарда рублей с трех бывших руководителей МБР
МОСКВА, 2 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов взыскал около 1,5 миллиарда рублей солидарно с троих бывших руководителей рухнувшего в 2016 году Международного банка развития (МБР) в порядке привлечения их к субсидиарной ответственности, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Взыскать солидарно с Минакова Ивана Юрьевича, Гусева Сергея Михайловича в порядке субсидиарной ответственности в пользу КБ "Международный Банк Развития" (АО) 1 459 660 475 руб. 64 коп., из них 214 859 826 руб. 22 коп. подлежат взысканию солидарно с Кузнецова Александра Юрьевича", - сказано в судебном акте.
В нем уточняется, что все три ответчика в разные периоды исполняли обязанности председателя правления МБР.
АСВ просило привлечь к ответственности по обязательствам банка девять бывших контролирующих лиц, включая бывшего бенефициара Бориса Давлетьярова, но арбитражный суд Московского округа подтвердил требования только к троим ответчикам.
Арбитражный суд Москвы признал МБР банкротом в 2017 году, лицензия у него была отозвана в декабре 2016 года.
Владельцем МБР был бывший стоматолог Борис Давлетьяров, брат Рената Давлетьярова, российского продюсера, кинорежиссера и сценариста. По данным РИА Рейтинг, на 1 октября 2016 года банк занимал 404-е место в российской банковской системе с активами в размере около 2,9 миллиарда рублей.