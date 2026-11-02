https://1prime.ru/20261102/sud-874873336.html

Суд взыскал 1,5 миллиарда рублей с бывших руководителей МБР

Суд взыскал 1,5 миллиарда рублей с бывших руководителей МБР - 02.11.2026, ПРАЙМ

Суд взыскал 1,5 миллиарда рублей с бывших руководителей МБР

Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов взыскал около 1,5 миллиарда рублей солидарно с троих бывших руководителей рухнувшего в 2016 | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T18:26+0300

2026-11-02T18:26+0300

2026-11-02T18:26+0300

финансы

банки

бизнес

москва

асв

агентство по страхованию вкладов

риа рейтинг

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874873336.jpg?1793633196

МОСКВА, 2 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов взыскал около 1,5 миллиарда рублей солидарно с троих бывших руководителей рухнувшего в 2016 году Международного банка развития (МБР) в порядке привлечения их к субсидиарной ответственности, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Взыскать солидарно с Минакова Ивана Юрьевича, Гусева Сергея Михайловича в порядке субсидиарной ответственности в пользу КБ "Международный Банк Развития" (АО) 1 459 660 475 руб. 64 коп., из них 214 859 826 руб. 22 коп. подлежат взысканию солидарно с Кузнецова Александра Юрьевича", - сказано в судебном акте. В нем уточняется, что все три ответчика в разные периоды исполняли обязанности председателя правления МБР. АСВ просило привлечь к ответственности по обязательствам банка девять бывших контролирующих лиц, включая бывшего бенефициара Бориса Давлетьярова, но арбитражный суд Московского округа подтвердил требования только к троим ответчикам. Арбитражный суд Москвы признал МБР банкротом в 2017 году, лицензия у него была отозвана в декабре 2016 года. Владельцем МБР был бывший стоматолог Борис Давлетьяров, брат Рената Давлетьярова, российского продюсера, кинорежиссера и сценариста. По данным РИА Рейтинг, на 1 октября 2016 года банк занимал 404-е место в российской банковской системе с активами в размере около 2,9 миллиарда рублей.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, бизнес, москва, асв, агентство по страхованию вкладов, риа рейтинг