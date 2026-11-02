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Титов призвал ШОС создать единые энергетические и продовольственные пулы - 02.11.2026, ПРАЙМ
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Титов призвал ШОС создать единые энергетические и продовольственные пулы
Титов призвал ШОС создать единые энергетические и продовольственные пулы - 02.11.2026, ПРАЙМ
Титов призвал ШОС создать единые энергетические и продовольственные пулы
Странам ШОС в условиях финансовой турбулентности и санкционного давления стоит задуматься над созданием единых энергетического и продовольственного пулов,... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T16:58+0300
2026-11-02T16:58+0300
мировая экономика
минск
борис титов
шос
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МИНСК, 2 ноя - ПРАЙМ. Странам ШОС в условиях финансовой турбулентности и санкционного давления стоит задуматься над созданием единых энергетического и продовольственного пулов, заявил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. Титов прокомментировал аналитический доклад "Риски и угрозы для стран ШОС", представленный в ходе Международного форума ШОС по устойчивому развитию в Минске. Документ подготовлен спецпредставителем президента России Титовым и Институтом экономики роста им. П.А. Столыпина на базе опроса 101 эксперта из государств-членов ШОС. По мнению экспертов, в ближайшие годы наиболее заметно вырастут следующие риски: дефицит водных ресурсов, утрата контроля над технологиями искусственного интеллекта, изменение климата, когнитивная деградация из-за цифровых зависимостей, потеря рабочих мест из-за роботизации и автоматизации. Преодолевать системные "клубки проблем" авторы доклада предлагают в нескольких направлениях. Прежде всего, создавая так называемый "экономический щит". "С учетом разбушевавшихся в мире финансовых кризисов и санкционного давления, ШОС может и должна выступить гарантом не только финансового, но и ресурсного суверенитета "Глобального Юга", - прокомментировал Титов. "Стабильность государств ШОС напрямую зависит от бесперебойного обеспечения топливно-энергетического комплекса и продовольственной независимости. И, разумеется, нельзя забывать о нарастающих тенденциях старения рабочей силы и роботизации производства", - добавил он. По словам Титова, межгосударственное сотрудничество должно выйти за рамки простого создания альтернативных расчетных систем и включить в себя энергетический и продовольственный пулы ШОС. "Они подразумевают скоординированное выстраивание цепочек поставок удобрений и продовольствия (ценовое регулирование, семенной фонд), взаимные гарантии энергопоставок по долгосрочным контрактам, а также увязку автоматизации промышленности с программами опережающей переподготовки кадров", - добавил он. Помимо этого, в докладе предлагается приступить к созданию "консолидированного цифрового периметра ШОС" (координация киберзащиты, повышение безопасности автоматизированных систем промышленного управления, выработка единых стандартов регулирования ИИ-алгоритмов). Рассматривается также "водно-экологическое партнерство" - создание многосторонней климатической и водно-ресурсной стратегии ШОС, которая привела бы к совместному регулированию баланса трансграничных водных артерий и внедрению единых технологий водосбережения.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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мировая экономика, минск, борис титов, шос
Мировая экономика, МИНСК, Борис Титов, ШОС
16:58 02.11.2026
 
Титов призвал ШОС создать единые энергетические и продовольственные пулы

Титов: ШОС стоит задуматься о создании единого энергетического и продовольственного пулов

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МИНСК, 2 ноя - ПРАЙМ. Странам ШОС в условиях финансовой турбулентности и санкционного давления стоит задуматься над созданием единых энергетического и продовольственного пулов, заявил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
Титов прокомментировал аналитический доклад "Риски и угрозы для стран ШОС", представленный в ходе Международного форума ШОС по устойчивому развитию в Минске. Документ подготовлен спецпредставителем президента России Титовым и Институтом экономики роста им. П.А. Столыпина на базе опроса 101 эксперта из государств-членов ШОС.
По мнению экспертов, в ближайшие годы наиболее заметно вырастут следующие риски: дефицит водных ресурсов, утрата контроля над технологиями искусственного интеллекта, изменение климата, когнитивная деградация из-за цифровых зависимостей, потеря рабочих мест из-за роботизации и автоматизации.
Преодолевать системные "клубки проблем" авторы доклада предлагают в нескольких направлениях. Прежде всего, создавая так называемый "экономический щит".
"С учетом разбушевавшихся в мире финансовых кризисов и санкционного давления, ШОС может и должна выступить гарантом не только финансового, но и ресурсного суверенитета "Глобального Юга", - прокомментировал Титов.
"Стабильность государств ШОС напрямую зависит от бесперебойного обеспечения топливно-энергетического комплекса и продовольственной независимости. И, разумеется, нельзя забывать о нарастающих тенденциях старения рабочей силы и роботизации производства", - добавил он.
По словам Титова, межгосударственное сотрудничество должно выйти за рамки простого создания альтернативных расчетных систем и включить в себя энергетический и продовольственный пулы ШОС.
"Они подразумевают скоординированное выстраивание цепочек поставок удобрений и продовольствия (ценовое регулирование, семенной фонд), взаимные гарантии энергопоставок по долгосрочным контрактам, а также увязку автоматизации промышленности с программами опережающей переподготовки кадров", - добавил он.
Помимо этого, в докладе предлагается приступить к созданию "консолидированного цифрового периметра ШОС" (координация киберзащиты, повышение безопасности автоматизированных систем промышленного управления, выработка единых стандартов регулирования ИИ-алгоритмов).
Рассматривается также "водно-экологическое партнерство" - создание многосторонней климатической и водно-ресурсной стратегии ШОС, которая привела бы к совместному регулированию баланса трансграничных водных артерий и внедрению единых технологий водосбережения.
 
Мировая экономикаМИНСКБорис ТитовШОС
 
 
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