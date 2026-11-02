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"Козел отпущения": Трамп ищет виновных в провале войны с Ираном, пишут СМИ

"Козел отпущения": Трамп ищет виновных в провале войны с Ираном, пишут СМИ - 02.11.2026, ПРАЙМ

"Козел отпущения": Трамп ищет виновных в провале войны с Ираном, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп ищет виновных в провале войны с Ираном и сомневается в своих ключевых советниках по этой теме, пишет The Atlantic. | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T16:25+0300

2026-11-02T16:25+0300

2026-11-02T16:25+0300

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дональд трамп

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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп ищет виновных в провале войны с Ираном и сомневается в своих ключевых советниках по этой теме, пишет The Atlantic."Трамп, который не берет ответственность на себя, ищет козла отпущения и сосредоточил внимание на тех, кто говорил ему, что война с Ираном будет быстрой и победоносной", — говорится в материале.Как отмечает издание, на фоне ожидаемого провала республиканцев на промежуточных выборах Трамп осознал, что война с Ираном, которую ему обещали завершить быстро, обернулась политическим кризисом. Основной мишенью стал глава Пентагона Пит Хегсет."Люди из близкого круга Трампа предположили, что министр обороны не был честен относительно положения дел на войне, которое он неизменно обрисовывает в розовых тонах, чтобы порадовать Трампа", — подчеркивается в материале.Как уточняет издание, в Пентагоне такую точку зрения отвергают, заявляя, что Хегсет всегда предоставляет президенту полную картину происходящего.По данным The Atlantic, Хегсет пытается укрепить свои позиции перед президентом, борясь с утечками. На прошлой неделе он внезапно уволил одного из высокопоставленных офицеров Объединенного комитета начальников штабов — генерал-лейтенанта Бретта Сильвию. По словам чиновников, работающих с Хегсетом, Сильвия провалил проверки на полиграфе, связанные с передачей информации журналистам. Хегсет распорядился провести как минимум три проверки в рамках более широкого расследования утечек после публикаций о нехватке боеприпасов из-за войны с Ираном."В прошлом Хегсет не стеснялся перекладывать на других ответственность за исход войны, которую сам же и продвигал", — пишет The Atlantic, напоминая, что ранее он возлагал вину за нехватку боеприпасов на заместителя министра обороны Стивена Файнберга.

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иран, сша, дональд трамп, пит хегсет